Вечер не обещал быть атомным

21 февраля президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием с долгожданным посланием. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников уверен, что это послание запомнят по его драматичному финалу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин расчетливо приберег основные новости для финальной части

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин расчетливо приберег основные новости для финальной части

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Первым человеком, которого я встретил в зале, была член Совета федерации Людмила Нарусова.

— Вчера исполнилось 23 года, как умер Анатолий Собчак,— сказала она.— И я вчера думала о том, как хорошо, что он не дожил до этих времен. Уничтожили «Мемориал», который он создавал с Андреем Сахаровым. Одно это чего стоит...

— Может, если бы он был жив, что-то было бы по-другому,— предположил я.— Может, и «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован решением суда.— “Ъ”) бы не уничтожили.

Она неожиданно согласилась. Вернее, в этом не было ничего неожиданного.

Другие участники мероприятия оказались настроены более жизнеутверждающе. Депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал, что ситуация перед посланием президента очень тревожная, но все под контролем:

— Одну эскадрилью самолетов НАТО посадили в Мальборке, вторую — между Шауляем и Палангой. Плюс танковая дивизия в пяти километрах от нашей границы... Щупают лапой воду... Пускай щупают...

— Так Байден же в Польше (в этот день президент США, будучи в Польше, высказывался о России даже более жестко, чем президент России — о США и обо всем западном мире; см. материал на этой полосе.— А. К.)... А в целом какие ощущения перед посланием? Не у Байдена, конечно... У него-то понятно: весь на нервах…— предположил я.

— А такие, что каждый день говорю спасибо, что промахнулись,— признался депутат.

Мимо прогуливался с другим депутатом под ручку Леонид Слуцкий (в отсутствие других достойных кандидатур.— А. К.). Обстановка казалась мирной, по крайней мере тут, в фойе.

— Знаете,— сказал мне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев,— солнце встает — и я благодарю Владимира Владимировича за это счастье — быть губернатором Хабаровского края!

— А что, были другие варианты? — поинтересовался я.

— Конечно,— честно сказал губернатор.— Курск, Ульяновск... Но Хабаровский край — это все! Надеюсь, будет позволено работать в этом качестве до 2041 года!

— То есть четыре срока? — лихорадочно подсчитывал я.

— Точно! Солнце встает — и начинаю благодарить! — настаивал Михаил Дегтярев.

— А сколько солнечных дней в году в Хабаровском крае? — на всякий случай уточнил я.

— 310! — мгновенно отозвался губернатор.

То есть тут, возможно, имеет значение, что 55 дней в году Михаил Дегтярев не благодарит президента за это счастье.

Некоторые участники мероприятия были в курсе отдельных инициатив в грядущем послании. Так, губернатор Новгородской области Андрей Никитин высоко оценивал идею создания специального федерального фонда для участников спецоперации и членов их семей:

— Да, будем их поощрять и выделять! То есть никому нельзя торговать сосисками на Софийской площади в Новгороде. А им будет можно! Это герои, о них нельзя забывать.

— А вам как? Тревожно в целом? — спрашивали журналисты у вице-премьера Марата Хуснуллина.

— Нет,— отвечал он, торопясь к входу в зал.— Ускоряемся!

Он и правда стал последним человеком, который вошел в этот зал. На часах было 11:56.

Интересно, что несколько делегатов собрания так и не зашли в зал, остались возле буфетных столиков. Я недоумевал: от чего не смогли оторваться эти смельчаки — от блинов с мясом или с вишней? Или все-таки от сгущенки, разлитой в блюдца? Все-таки они ведь чем-то руководствовались, когда проделали путь почти до самого входа в зал.

Многие позже отметили, что этот путь вообще не проделал, например, мэр Москвы Сергей Собянин. Да, так и было. По сведениям “Ъ”, утром он получил положительный ПЦР-тест, который к вечеру, впрочем, не подтвердился. Если не подтвердится и утром, мэра, очевидно, можно будет заметить 22 февраля на митинге-концерте в Лужниках.

Владимир Путин выглядел здоровым и бодрым. При этом микрофон, перед которым он выступал, был несколько инфернально подсвечен, но поскольку впечатление, которое благодаря этому производил президент, вполне соответствовало духу послания, особенно в начале и в конце, то все и тут сложилось гармонично.

Еще накануне вечером послание, по сведениям “Ъ”, было рассчитано на 1 час 20 минут, но ночью в текст были внесены правки, расширившие его еще минут на двадцать.

В начале Владимир Путин ритуально повторил причины, по которым Россия вошла на территорию Украины. Но сделал это более жестко, чем обычно:

— Мы делали все возможное, действительно все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами, терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий! Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью! Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими, все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе. В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие... Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и «нормандский формат» дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне — я хочу это подчеркнуть,— именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами!

Да, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, сказав о том, что она с самого начала понимала, что Минские соглашения надо использовать как возможность подготовить Украину к большой войне, дала в руки Владимиру Путину, в свою очередь, тоже колоду карт.

И он ее теперь разыгрывал:

— Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Так же бессовестно, двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятия чести, доверия, порядочности не для них!

Владимир Путин, как и раньше, настаивает, что Россия просто опередила Украину (впрочем, это можно было бы подтвердить или опровергнуть только экспериментальным путем):

— Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты... Хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить.

Итог-то пока один: льется кровь.

— По оценкам самих американских экспертов, в результате войн — хочу обратить на это внимание: не мы придумали эти цифры, американцы их сами дают,— в результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибли почти 900 тыс. человек, более 38 млн стали беженцами,— говорил Владимир Путин.— Все это они сейчас просто хотят стереть из памяти человечества, делают вид, что ничего не было. Но этого в мире никто не забыл и не забудет.

Но не хотелось бы только, чтобы цифры потерь на Украине оказались сравнимы с этими ужасными цифрами. А многие уже сравнивают.

— Недавно одной из бригад вооруженных сил Украины, стыдно сказать... Стыдно нам, мне, им — нет!.. Присвоили наименование «Эдельвейс», как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции! — продолжал российский президент.— У ВСУ и нацгвардии Украины особой популярностью пользуются шевроны Das Reich, «Мертвая голова», «Галичина», других эсэсовских частей, у которых тоже руки по локоть в крови. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахта нацистской Германии.

Инфернальность происходящего была в сердцах подчеркнута поминанием Того, Кого Нельзя:

— Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властей предержащих не замечает. Почему? Потому что им, извините за моветон, наплевать. Наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами, в борьбе с Россией. Главное — чтобы воевали против нас, против нашей страны, а значит, можно использовать всех. А мы видели, так и было: и террористов, и неонацистов, хоть черта лысого можно использовать, прости Господи, только бы исполняли их волю, служили оружием против России!

Утверждение, что некто — «лысый», на мой взгляд, является оценочным суждением, не добавляющим ситуации излишнего драматизма, и ни черта не носит для черта оскорбительного характера.

Адская новость содержалась, впрочем, уже в следующем утверждении Владимира Путина:

— Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон. Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок — всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно.

Утверждение размыто по смыслу, но следует, очевидно, предполагать, что речь идет прежде всего о границах Донбасса, а не всей Украины. Ведь сказано о «наших границах».

И после этого Владимир Путин употребил термин, к которому затем еще несколько раз возвращался во время своей речи:

— Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести,— как они говорят, это прямая речь,— «стратегическое поражение России». Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны.

Да, термин «стратегическое поражение России» произвел на Владимира Путина сильное впечатление.

Без сомнения, Владимир Путин не мог не упомянуть про христианские ценности:

— Посмотрите, извините меня, священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья — это союз мужчины и женщины! Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Как стало известно, англиканская церковь, например, планирует... Планирует, правда, пока только еще!.. Рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажешь?! Прости Господи, «не ведают, что творят»!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства Михаил Мишустин и патриарх Кирилл обсуждали подробности еще не начавшегося послания

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель правительства Михаил Мишустин и патриарх Кирилл обсуждали подробности еще не начавшегося послания

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На этих словах Владимир Путин заслужил бурные аплодисменты патриарха Кирилла, как и остальных участников собрания.

Между тем Владимир Путин после этого сразу произнес несколько слов, имеющих, возможно, значение для кого-то из покинувших Россию за последний год:

— Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше «охотой на ведьм», не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут. Им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку.

Это означает вообще-то, что можно возвращаться: не тронут. Интересно, кто примет это близко к сердцу.

Причем от Владимира Путина давно ждали этих слов. Но все никак не получалось дождаться. По сведениям “Ъ”, даже когда они уже были в тексте его предполагаемой речи, он этот абзац, видимо, пропускал, просто не в силах зачитать.

И вот нашел в себе эти силы.

Президент России долго благодарил всех, кто причастен к спецоперации, а также «жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсона».

— Еще раз: низкий им всем поклон,— добавил он.

Тут зал, конечно, встал. Я присмотрелся: осталась сидеть лишь Валентина Терешкова. С одной стороны, просто состояние здоровья не позволяло. С другой, она свое дело уже сделала.

Тем временем президент озвучил новость про новый федеральный фонд:

— Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда — организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается... За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой, персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы.

По сведениям “Ъ”, несмотря на то что структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России, до сих пор нет кандидатуры главы фонда. Вернее, их до сих пор несколько.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что считает необходимым «установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими».

Это, конечно, говорит о том, что Верховный главнокомандующий предполагает, что история, в которую он войдет, будет долгой.

Некоторое время Владимир Путин говорил о том, какой прочной оказалась экономика России.

— Антироссийские санкции — это лишь средство. А цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата: «заставить страдать» наших граждан!

Владимир Путин сделал паузу, а привычных уже аплодисментов в зале не прозвучало, и возникла странная тишина, которую оказалось нечем заполнить. И правда, как-то странно аплодировать или тем более вставать на словах о «заставим страдать».

— «Заставить страдать»!..— продолжил президент.— Такие гуманисты! Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри.

Идея насчет того, что экономика должна мирно развиваться, а не только перестраиваться на военные рельсы, может показаться чисто терапевтической мерой в сложившихся обстоятельствах, но стоит учитывать, что она и правда устояла (опыт борьбы с COVID был использован на 100%), нельзя исключить, что скоростная автомагистраль Москва—Казань и в самом деле будет продлена до Владивостока (хотя с точки зрения здравого смысла санкции когда-то должны дать о себе знать по-настоящему).

Владимир Путин затем говорил про новые возможности льготной промышленной ипотеки и расширении объемов страхования добровольных пенсионных накоплений, а также про иные возможности.

Помощник президента Максим Орешкин рассказал мне потом, что все это было решено и сказано еще в конце прошлого года, в послании появилось лишь развитие этих тем, с которыми предстоит справиться, а так — принципиально ничего нового.

Ну как же ничего:

— Система налогообложения должна быть целостной, без всяких ниш, изъятий,— но творческий подход в данном случае востребован,— сообщил Владимир Путин.

Речь шла, видимо, о том самом предложении — добровольном, но обязательном изъятии у предприятий, имеющих чистую прибыль в 1 млрд руб. и более, части этой прибыли. Один из чиновников правительства после мероприятия подтвердил мне, что сумма 1 млрд признана окончательной, и более того — список предприятий уже утвержден.

Крупный бизнес, по идее Владимира Путина, сам во всем виноват.

— Нужно учитывать, в какой ситуации развивался наш, прежде всего крупный, бизнес. Технологии — на Западе, более дешевые финансовые источники и выгодные рынки сбыта — на Западе, естественно, и капиталы стали утекать туда же. К сожалению, вместо того чтобы идти на расширение производства, на покупку оборудования и технологий, на создание новых рабочих мест здесь, у нас, в России, они в том числе тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость... Как-то в шутку — многие помнят, наверное,— обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так все и вышло.

Приговор крупному российскому бизнесу, а это был именно приговор, оказался еще более суровым:

— Знаете, сейчас добавлю очень важную — простую, но очень важную — вещь: никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом и так далее и тому подобное, а в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит.

Владимир Путин, такое впечатление, высказался и адресно:

— Да, у каждого есть возможность выбора: кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами (видимо, имел в виду Михаила Фридмана в Лондоне.— А. К.), попытается подыскать место, казалось бы, в привлекательной западной столице или на курорте, в другом тепленьком местечке за границей — это право любого человека, мы даже на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно, и деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров (а это уже к господину Лебедеву.— А. К.), мэров (особенно мэров.— А. К.) здесь не помогут абсолютно! Они должны понять: они там — второй сорт!

Но, с другой стороны, слова Владимира Путина можно расценивать и так: просто в очередной раз призвал вернуться крупный бизнес в родную гавань:

— Но есть и другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя — в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много — именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России.

Просто на этот раз это был уже полноценный ультиматум. И, видимо, по его представлению, последний.

— Сейчас не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить, выпросить. Надо перестроить свою жизнь и свою работу, тем более что вы сильные люди — я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично и много лет,— которые прошли сложную жизненную школу,— продолжал президент.

Надо признать, что с такой страстью он к ним никогда еще не обращался.

Мысленно он с ними сам еще не попрощался. В отличие от многих из них.

Пожалуй, самой сильной новостью стало сообщение о том, что России предстоит «вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием».

— Срок обучения может составить от четырех до шести лет,— разъяснил господин Путин.— Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Третье — в отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой — готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.

Это очень похоже на полный и окончательный отказ от Болонской системы, который министр науки и высшего образования Валерий Фальков анонсировал еще осенью прошлого года.

— Я разговаривал в очереди в гардероб с некоторыми законодателями (а эта очередь после заседания в Гостином дворе растянулась на 50 минут или даже час для каждого участника, так что время было. И это была такая очередь, какой мир еще не видел. В ней за помощником президента Андреем Фурсенко стоял гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, за ними просили не занимать главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина... И депутаты, депутаты, депутаты... А, ну и сенаторы... И главы освобожденных территорий... Час! Налицо была полная импотенция власти Гостиного двора.— А. К.),— рассказал мне потом ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов.— Придется, говорят они, поменять несколько десятков законов!

Впрочем, когда такое кого-либо от чего-то останавливало?

— Я понимаю, наша система последние годы была нацелена в том числе и на экспорт образования, а на Западе без бакалавриата и магистратуры никуда... А какой сейчас экспорт?.. Я уже думаю, как называть новый подход. Термин искал, пока продолжалось заседание...

Полагаю, до сих пор Анатолий Торкунов подходящего термина не подобрал. Он все-таки очень интеллигентный человек.

— Нет, это не отказ категоричный,— пояснила мне позже спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.— Это акцентирование на злобу дня на специалитете: что нужно больше внимания уделять внимания ему и готовить специалистов не вообще, а тех, кто нужен экономике. Президент не сказал, что отменяется Болонская система!

А что же он тогда сказал?

— Что-то ценное, чем мы гордились всегда, нельзя терять! — пояснила Валентина Матвиенко.— Надо постараться синтез сделать! Мне кажется, это осмысленное предложение!

Все-таки она это предложение оценила высоко.

Когда казалось, что все главное прозвучало и что послание движется к своему закату, выяснилось, что мы еще и не начинали.

— Теперь еще несколько слов о том, что происходит вокруг нас,— предупредил Владимир Путин.

И он рассказал, что думает про Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ):

— В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России, как они выражаются, вернуться к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. Но даже не знаю, как это назвать! Это театр абсурда какой-то!

Верховный главнокомандующий подробно объяснил:

— Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто!

Что ж, и это и в самом деле смотрится как-то искусственно.

— Хочу подчеркнуть: США и НАТО прямо говорят о том, что их цель — нанести стратегическое поражение России,— Владимир Путин повторил это выражение уже не в первый раз.— И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?! Неделю назад, например, мною подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Они и туда собираются сунуть свой нос?! И думают, что так просто — мы их туда пускать будем просто так?!

Президент России не скрывал удовлетворения тем, что можно ловить партнеров и союзников на слове:

— Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделало заявку на то, чтобы стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы с этим согласны, пожалуйста! Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела, ведь в НАТО, напомню, состоит не одна ядерная держава — США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции, они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против нас — они же тоже направлены против России. Последние заявления их лидеров это только подтверждают — послушайте!..

По сведениям “Ъ”, идея о сворачивании российского участия в ДСНВ обсуждалась в МИДе накануне послания, и было понятно, что она так или иначе прозвучит. Но не было ясно, как именно. При этом она прозвучала в конце концов не просто во весь голос, а криком, причем души. Сорвавшаяся с уст в самом конце речи, она стала главной новостью этого послания. По ней потомки будут вспоминать послание 2023 года, если им это вообще придет в головы.

— Теперь через представителей НАТО подают сигналы, а по сути выдвигают ультиматум: вы, Россия, выполняйте все, о чем договорились, в том числе Договор об СНВ, беспрекословно, а мы будем вести себя как заблагорассудится. Мол, нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны, как и нет громогласных заявлений, что они хотят нанести нам стратегическое поражение. Это или верх лицемерия и цинизма, или верх глупости, но идиотами их не назовешь — они все-таки неглупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты! — не успокаивался президент.— В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие.

Отдавая себе отчет в том, что такая приостановка влечет за собой отказ и от других договоренностей, в том числе и об отказе от испытаний ядерного оружия, российский президент добавил, чтобы жизнь совсем уж никому медом не казалась:

— В этой ситуации Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен.

Опасных иллюзий, видимо, и правда больше нет. Есть слишком серьезные подозрения, что так и будет.

После гимна первые делегаты, вышедшие из зала, так спешили, причем не в туалет, а сразу в гардероб, что даже вызывали недоумение: ну а смысл? Кто ж знал, что именно эти, первые, и окажутся самыми сознательными?

— Реалистичное, многогранное, конкретное, озабоченное! — не спеша оценил смысл послания президента лидер КПРФ Геннадий Зюганов (он ждал, пока ему принесут куртку: неглупый человек, он отправил стоять в очередь рядовых членов партии).— Одновременно наступательное!

Да уж не оборонительное.

— Одновременно мне понравилось, что мы отказались приглашать эту цэрэушную шайку к себе, чтобы они смотрели. Я видел, как Алейскую дивизию на Алтае уничтожили просто, так мне плохо стало! Потом я ездил, смотрел, как разбирали наши ракеты под их же присмотром. Когда в Воткинск приехал и увидел, что на этом совсекретном заводе, где мы изготавливаем «Тополя» (и еще много других ля-ля.— А. К.), они сидят и все считают... Принято наконец самое важное решение!

Тут к Геннадию Зюганову подошел Михаил Дегтярев.

— Ну что ты? — обратился к нему лидер КПРФ.— Год не провалил?

— Какое там! — взволнованно воскликнул губернатор и активный член, как известно, конкурирующей партии.

И он некоторое время отчитывался Геннадию Зюганову о проделанной работе, ибо тот дотошно спрашивал о ней.

— Ну ладно,— подытожил Геннадий Зюганов.— Если что, политбюро у нас по вторникам.

Это было предложение. И очень откровенное. Причем сразу на высокую должность.

Михаил Дегтярев, между прочим, кивнул. Из вежливости ли?

А я спросил у депутата Госдумы Анатолия Карпова:

— Вы же знаете, что у Збигнева Бжезинского была книга «Великая шахматная доска». С точки зрения существования такой доски, в каком состоянии находится партия, которая разыгрывается на Украине?

— У меня были хорошие отношения с Бжезинским, хотя я все про него понимал: что он противник Советского Союза. Вы знаете, последним, кто Россию еще хоть как-то понимал, была Кондолиза Райс, ученица Бжезинского. А сейчас такие люди вообще пропали...— издалека зашел Анатолий Карпов.

— Но насчет партии? Это близко к эндшпилю? Или до сих пор разыгрывается гамбит? — допытывался я.

— Мы где-то в самом начале миттельшпиля,— констатировал 12-й чемпион мира по шахматам.

Андрей Колесников