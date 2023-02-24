Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что мир невозможен без границ 1991 года

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта России и Украины. По его мнению, план, в котором есть только пункт о прекращении огня,— «не про мир, а про замораживание войны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Любой "мирный план" только с прекращением огня и, как следствие, новой линией размежевания и продолжением оккупации украинских территорий — это не про мир, а про замораживание войны, украинское поражение, следующие этапы российского геноцида. Украинская позиция известна — отвод российских войск к границам 1991 года»,— написал господин Подоляк в Twitter.

Ранее Китай представил план урегулирования конфликта России и Украины из 12 пунктов. Пекин считает, что для окончания конфликта нужно прекратить огонь и начать мирные переговоры. При этом Китай в своем плане не затронул тему границ и не требовал вывода российских войск. Накануне публикации плана в Госдепартаменте США заявляли, что относятся к документу скептически. В НАТО, комментируя план, говорили, что у них нет доверия к Китаю. В Евросоюзе пообещали рассмотреть документ, но с учетом отношений Китая и России.

О том, что происходит в годовщину ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко