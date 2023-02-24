Губернатор Куйвашев назвал беспределом вмешательство Пригожина в управление регионами

Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев прокомментировал критику основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в отношении его региона. Глава субъекта подчеркнул, что владельцу военной компании все сложнее «придумывать, к чему придраться, как еще обидеть наш регион». Ранее глава ЧВК поблагодарил несколько регионов за помощь и раскритиковал чиновников из других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгенией Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгенией Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Беспредел, Евгений (Пригожин.— "Ъ"), это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся»,— заявил губернатор в разговоре с 66.ru.

Ранее Евгений Пригожин, упомянув Свердловскую область и ЯНАО, утверждал, что некоторые региональные чиновники «возомнили себя хозяевами территорий». «Отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда полный беспредел»,— резюмировал глава ЧВК.

Он утверждал, что есть регионы, которые «откровенно гадят и не поддерживают СВО». Среди них он упомянул Санкт-Петербург, который, по его словам, «неизвестно, на чьей стороне воюет».

Говоря о «беспределе», Евгений Пригожин также привел в пример Екатеринбург, где «есть скандальная история с музеем истории города, который был осужден за дискредитацию армии РФ». Речь, вероятно, идет об Алексее Орлове — директоре Музея истории города. В декабре прошлого года Евгений Пригожин призывал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить Игоря Пушкарева с должности, утверждая, что тот выступает против военной операции. Мэр делать этого не стал. В конце декабря 2022 года на Игоря Пушкарева составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) за пост в соцсетях о начале спецоперации.

При этом глава ЧВК поблагодарил Москву, Тульскую и Курскую области, а также Крым за поддержку. «Всем известно, что Москва оказывает огромную помощь в зоне СВО. Например, оборонительные сооружения практически по всей линии соприкосновения — дело рук москвичей. При этом представители гражданских организаций нередко погибают, но выполняют поставленные им задачи»,— заявил господин Пригожин (цитата по его пресс-службе).

Михаил Беляев