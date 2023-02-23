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Коммерсантъ FM
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Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке «постановочного вторжения» в Приднестровье

Украина готовит провокацию против Приднестровья, заявило Минобороны РФ. Как утверждает ведомство, украинские военные планируют провести «постановочное вторжение». Москва заявила, что отслеживает происходящее на границе и готова «к реагированию на любые изменения обстановки».

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих вооруженных сил РФ»,— говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

По утверждению российского военного ведомства, Киев планирует использовать для провокации подразделения своей армии, в том числе формирование «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля во время выступления в Европарламенте передал Кишиневу, как он утверждал, план РФ по захвату власти в Молдавии. Президент Майя Санду позднее заявила, что молдавские спецслужбы обнаружили подготовку «попытки изменения конституционного строя» в стране.

Новый премьер Молдавии Дорин Речан ранее на этой неделе заявил, что Приднестровье нужно демилитаризовать, в том числе вывести оттуда российские войска. Кремль рекомендовал властям Молдавии осторожнее высказываться на эту тему.

Подробнее о росте напряженности — в материале «Ъ» «Кишинев предъявляет ультирасполь».

Леонид Уварчев

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