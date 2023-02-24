США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи Украине. Пентагон окажет Киеву военную помощь на сумму $2 млрд. В новый пакет войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники. Оборудование передадут не со складов Пентагона, а закажут производителям.

В пакет помощи войдут снаряды для 155-мм артиллерийских установок, беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, а также оборудование для обнаружение беспилотников и средств для радиоэлектронной борьбы, разминирования, коммуникационное оборудование

«Это объявление представляет собой начало процесса по заключению контрактов для обеспечения украинских вооруженных сил дополнительными возможностями»,— сказано в сообщении.

Минобороны США также распространило заявление главы Пентагона Ллойда Остина в связи с годовщиной ввода войск России на Украину. По его словам, за год США предоставили Украине военную помощь на $32 млрд, еще $20 млрд — союзники. США передали Украине 1,6 тыс. систем Stinger, 8,5 тыс. Javelin, 232 гаубиц и более 2 млн боеприпасов, 38 систем HIMARS, батарею ПВО Patriot, 8 систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams и 90 БМП Stryker.

О том, что происходит в годовщину ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко