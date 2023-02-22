Великая китайская скала

Самый высокопоставленный китайский дипломат, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И посетил Москву с визитом, ставшим первым в новом году российско-китайским контактом высокого уровня. Его встречи с представителями российского руководства определили план взаимодействия двух стран на ближайшие месяцы, в рамках которого председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, посетит Россию по приглашению Владимира Путина. Ван И заверил российскую сторону, что отношения двух стран «прочны как скала». Впрочем, перед этим, общаясь в Мюнхене с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, он подтвердил, что Пекин все же не намерен поставлять оружие России, находящейся в состоянии конфликта с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (справа) и член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И

Фото: пресс-служба президента РФ

Фотография главы МИД РФ Сергея Лаврова и главного китайского дипломата Ван И, не скрывающих бурную радость от новой возможности пообщаться лично и обсудить самые деликатные моменты отношений Москвы и Пекина в неблагоприятной геополитической среде, стала лучшей иллюстрацией атмосферы двухдневного визита Ван И в Россию.

Начавшийся во вторник вечером со встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым визит Ван И в Москву продолжился в среду утром в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке, где и было сделано фото глав дипломатий двух стран. Заключительным аккордом визита Ван И в Москву стала его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, они выдержат испытания в переменчивой международной ситуации»,— подтвердил в ходе встречи с господином Патрушевым Ван И, чтобы сразу пресечь спекуляции западных политиков и СМИ о возможности постепенного дистанцирования Пекина от Москвы под давлением Запада.

Китайская англоязычная газета Global Times в день встречи Николая Патрушева и Ван И опубликовала редакционную статью под заголовком «Китайско-российская дружба — позитивный актив для всего мира», проиллюстрированную карикатурой. На ней тщедушный пожилой господин со звездно-полосатым цилиндром на голове — дядюшка Сэм — застыл в растерянности с топориком в руках перед неохватным деревом, на коре которого крупными буквами начертано «китайско-российские отношения». На траве перед вечнозеленым древом валяются еще один топорик, небольшая пила и кувалда со сломавшейся рукояткой. Остается неясным, кто брал или собирается взять в руки этот инвентарь, явно непригодный для того, чтобы не то что срубить под корень отношения Москвы и Пекина, но даже отколоть хоть кусочек коры от мощного ствола.

В ходе переговоров с Николаем Патрушевым Ван И сообщил, как оценивают перспективы этих отношений в Пекине. «В конце прошлого года во время видеовстречи наши лидеры разработали план дальнейшего развития отношений. Мы готовы вместе с российской стороной в соответствии с договоренностями на высшем уровне решительно отстаивать национальные интересы и достоинство, продвигать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям»,— заверил Ван И, призвав «разработать новые шаги стратегического взаимодействия с учетом меняющейся ситуации в мире».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев (второй справа) и член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И (второй слева)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев (второй справа) и член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И (второй слева)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заявление МИД КНР, распространенное по итогам переговоров, свидетельствует о том, что их широкая повестка в полной мере соответствовала масштабу двусторонних отношений. «Стороны обсудили международную стратегическую обстановку, выразили готовность претворять в жизнь истинный мультилатерализм, противостоять любым формам односторонней травли, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира»,— заявили в МИД КНР.

Состоявшиеся в среду утром переговоры главного китайского дипломата с главой МИД РФ Сергеем Лавровым фактически стали продолжением и эхом громких политических деклараций, которые накануне звучали в ходе его переговоров с главой Совбеза.

«Наши отношения уверенно и динамично развиваются, и, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, мы демонстрируем сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН»,— задал тон переговоров Сергей Лавров.

Его коллега подхватил этот тон, добавив китайскую специфику. «Текущий год является первым годом всестороннего претворения в жизнь духа XX съезда Компартии Китая, и мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику»,— сообщил Ван И, указав на то, что модернизация Китая «открывает новые горизонты для развития сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и один из самых высокопоставленных китайских дипломатов Ван И

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и один из самых высокопоставленных китайских дипломатов Ван И

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В особняке на Спиридоновке из уст члена Политбюро ЦК КПК прозвучала все та же мысль о нерушимости тандема Москвы и Пекина. «Как ни меняется международная ситуация, Китай остается приверженным сохранению позитивных тенденций развития отношений. Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития»,— отметил Ван И.

«Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, провести обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю выхода на новые договоренности»,— сообщил Сергею Лаврову Ван И, впрочем сохранив интригу по вопросу о том, о каких новых договоренностях может идти речь.

Накануне визита в Москву Ван И заявил о том, что в ближайшее время китайская сторона представит план урегулирования украинского кризиса, основанный на предложениях председателя КНР Си Цзиньпина, и призвал «дать шанс миру».

Однако, когда будет обнародован этот план, так и осталось неясным. «Ну это у наших китайских товарищей надо спрашивать, не у нас»,— заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о китайском мирном плане.

На этом фоне в решающий день переговоров Ван И в Москве газета Global Times опубликовала статью, напоминающую о том, что Китай не занимает сторону России в украинском конфликте, а стремится играть роль посредника в урегулировании, которая требует равноудаленности от Москвы и Киева.

Перед переговорами в Москве на полях конференции по международной безопасности в Мюнхене Ван И провел встречи с политиками и дипломатами, находящимися по другую сторону баррикад от России. В Мюнхене он всячески пытался доказать, что, несмотря на тесные связи с Москвой и неучастие в войне санкций, Пекин не поддерживает Москву в противостоянии с Киевом. В ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он отметил, что Пекин не желает затягивания конфликта.

В свою очередь, Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина придает большое значение позиции Китая по политическому урегулированию и рассчитывает, что Пекин продолжит играть конструктивную роль.

Еще одну встречу в Мюнхене главный китайский дипломат провел с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который давно вошел в группу главных европейских оппонентов Москвы, делающих ставку на силовое противостояние в украинском конфликте и призывающих вооружать Киев.

Подробности встречи господин Боррель сообщил во вторник в Брюсселе на пресс-конференции в НАТО.

«Должен признаться, что у нас давно сложились хорошие отношения с госсоветником Ван И — еще когда я был министром иностранных дел Испании, а он возглавлял МИД Китая. У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене. Его посыл был очень ясен, я не могу повторить его слова, но он сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что таков принцип внешней политики Китая»,— заявил Жозеп Боррель. «Кстати, он спросил: “Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты сам даешь оружие Украине?” Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине»,— добавил глава дипломатии ЕС.

Возможность китайской военной помощи Москве опроверг в среду и Дмитрий Песков. «Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. Они уже ответили на эти вопросы, они решительно опровергли. Здесь нечего добавить»,— заявил господин Песков.

На этом фоне кульминацией визита Ван И в Москву стали его переговоры в Кремле с Владимиром Путиным.

«Международные отношения сегодня сложны. Они не стали лучше после распада двуполярной системы, наоборот, даже приобрели более острый характер. В этой связи сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки»,— заявил, обращаясь к китайскому гостю, Владимир Путин. «Мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше»,— сообщил российский президент.

В свою очередь, в ходе встречи с Владимиром Путиным Ван И передал ему привет и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина и повторил все ту же мысль, что китайско-российские отношения не направлены против третьих стран и «не поддаются давлению со стороны третьих сторон».

Находясь в Кремле, уже перед отлетом в Пекин, Ван И сделал по-восточному замысловатое и при этом самое многозначительное заявление в Москве, допускающее весьма широкое толкование: «Хотя кризисы постоянно появляются, но в кризисы существуют возможности, а возможности превращаются также в кризис, это исторический опыт, и нам нужно активно реализовать свои усилия, чтобы реагировать на кризисы и возможности, дабы углублять наше сотрудничество».

Сергей Строкань