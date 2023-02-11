Землетрясение в Турции и Сирии, турне Зеленского и обсуждение добровольных взносов в бюджет

Инициативы недели

Правительство РФ ведет переговоры с крупными компаниями по добровольным взносам в бюджет из сверхприбылей 2022 года. В качестве альтернативы в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагают повысить налог на прибыль.

В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский попросил принять страну в ЕС и нарастить поставки вооружений.

Российские металлурги хотят от правительства гарантий вывоза стали по Восточному полигону в объеме 8–9 млн тонн.

Косово приняло план Евросоюза по нормализации отношений с Сербией.

Лидеры турецкой оппозиции посещают районы землетрясения наперегонки с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, при этом критикуя действующую власть.

Правительство забраковало депутатский законопроект о возвращении смертной казни.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий исключить из подсудности суда присяжных дела против криминальных авторитетов.

Британский премьер-министр Риши Сунак поддержал предложение по расширению программы обучения украинских военных, в том числе распространив ее на пилотов истребителей западного производства.

Верховный суд РФ смягчил ответственность за продажу контрафактных товаров.

Российские алкогольные компании расширяют ассортимент в условиях сокращения импорта спиртного.

У ряда российских банков появились депозитные продукты в дирхамах ОАЭ.

Поставки «Газпрома» в страны ЕС через Украину начали медленно расти после январского снижения.

Минюст готовится к докладу в ООН о состоянии прав человека в РФ.

Депутаты парламента Башкирии выступили с инициативой запретить рекламу услуг по освобождению от армии.

Цифры недели

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тыс. человек. По данным ВОЗ, всего в зоне бедствия оказались около 23 млн человек.

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США введут пошлину в 200% на импорт российского алюминия.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

Общая годовая прибыль «большой нефтяной пятерки» составила рекордные $195 млрд.

Капитал Яндекс-банка по итогам 2022 года превысил 4 млрд руб., увеличившись за прошлый год в три раза.

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Объем предложения квартир-студий на первичном рынке недвижимости Москвы вырос за год на 75,1%.

Минпромторг предложил увеличить ежегодный максимальный размер субсидий разработчикам и производителям электроники с 350 млн до 1,5 млрд руб.

Цитаты недели

«Нам необходимо положить конец угрозе, исходящей от 13 тыс. единиц ядерного оружия, хранящихся в арсеналах по всему миру» (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш о снижении риска ядерной войны).

«Мы продолжим работу по поставке средств обороны» (президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Владимиром Зеленским в Париже).

«То, что они (западные дипломаты.— “Ъ”) носятся по всему миру, пытаясь убедить развивающиеся страны в необходимости осуждать Российскую Федерацию, подрывать отношения, говорит только об одном: что они ни в какую демократию, ни в какое равноправие всех государств на международной арене не верят» (глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Судан).

«Мы не средства в ваших карманах хотим считать, а сделать справедливую систему получения дивидендов в зависимости от инвестиций» (премьер-министр Михаил Мишустин о налоге на сверхдоходы).

По букве закона

Госдума приняла закон о бронировании времени пересечения границы грузовиками.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и покушения.

Пресненский суд Москвы отказался признать Евгения Пригожина «хозяином ЧВК "Вагнер"».

После взрывов бытового газа в Ефремове Тульской области и Новосибирске возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Отставки и назначения

По данным «Ъ», бывший руководитель автомобильного департамента Минпромторга Денис Пак переходит в «Автотор».

Владимир Булавин освобожден от должности главы Федеральной таможенной службы России. Врио руководителя ведомства стал его бывший заместитель Руслан Давыдов.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отправлена в отставку, ее место заняла Елена Проничева.

Сделки недели

ФАС одобрила три ходатайства «Татнефти» о приобретении у Nokian Tyres 100% долей в уставных капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина».

АвтоВАЗ закрыл сделку по покупке у НАМИ 99% бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге за €1.

Артем Дзюба подписал контракт с московским футбольным клубом «Локомотив».