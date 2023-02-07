Геосотрясение

В Турции и Сирии продолжают разбирать завалы, образовавшиеся накануне в результате мощнейшего землетрясения. Счет погибших идет на тысячи, счет пострадавших — на десятки тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в зоне бедствия оказались около 23 млн человек. В десяти провинциях Турции введено чрезвычайное положение. Международные организации бьют тревогу: хватит ли ресурсов для помощи всем нуждающимся. Одна из самых проблемных зон — неконтролируемые Дамаском районы на севере Сирии, которые фактически остались без поддержки из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международные организации бьют тревогу: помочь всем пострадавшим в результате землетрясения в Сирии (на фото) и Турции будет крайне сложно

Фото: Alae Fatravi / Anadolu Agency / Getty Images Международные организации бьют тревогу: помочь всем пострадавшим в результате землетрясения в Сирии (на фото) и Турции будет крайне сложно

Фото: Alae Fatravi / Anadolu Agency / Getty Images

Жертвы, разрушения, помощь

Спасатели в Турции и Сирии продолжали во вторник безостановочно разгребать завалы в надежде найти выживших после землетрясения, которое накануне во всех смыслах потрясло регион. Каждая спасенная жизнь давала силы продолжать работу. Так, в сирийской провинции Алеппо в ночь на вторник из-под обломков удалось вытащить младенца. В турецкой провинции Хатай мама и малыш пролежали под завалами 29 часов и были спасены. Еще больше времени провел под обломками своего дома 27-летний мужчина, спасенный российской командой МЧС в Сирии.

Но и список жертв пополнялся каждую минуту. По данным на вечер вторника, в Турции погибли свыше 4,5 тыс. человек, в Сирии (по неофициальным подсчетам) — более 2 тыс. Десятки тысяч получили ранения. Сколько людей остались без крова и средств к существованию, сколько столкнулись с угрозой умереть от голода и холода, еще предстоит посчитать. Власти обеих стран сообщают о сотнях разрушенных зданий.

По данным ВОЗ, всего в зоне бедствия в Турции и Сирии оказались около 23 млн человек, в том числе 1,4 млн детей.

Международные организации бьют тревогу. Главный вопрос — хватит ли ресурсов помочь всем нуждающимся.

Во вторник Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца призвала мировое сообщество выделить 200 млн швейцарских франков (около $216 млн) на оказание помощи пострадавшим в результате землетрясения. И если Турции, по словам президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, предложили помощь 70 стран и 14 организаций, то с Сирией все сложнее. Помочь ей вызвались Россия, Иран, Афганистан, Армения и арабские страны. Причем некоторые лидеры, годами отказывавшиеся иметь дело с президентом Сирии Башаром Асадом, буквально переступили через себя. Так, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые позвонил сирийскому лидеру и выразил ему соболезнования в связи с трагедией. В то же время представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари сообщил, что Евросоюз не направит помощь Сирии, поскольку не получал соответствующего запроса от Дамаска. Германия заявила о выделении €1 млн благотворительной неправительственной организации «Мальтийский интернационал» для помощи сирийцам, чтобы напрямую не иметь дело с Башаром Асадом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели во вторник продолжали находить тех, кто чудом спасся (на фото из турецкой провинции Хатай: ребенок, который провел под завалами 29 часов)

Фото: AytugCan Sencar / Anadolu Agency / Getty Images Спасатели во вторник продолжали находить тех, кто чудом спасся (на фото из турецкой провинции Хатай: ребенок, который провел под завалами 29 часов)

Фото: AytugCan Sencar / Anadolu Agency / Getty Images

Землетрясение и политика

Между тем большой вопрос, кто поможет справиться с последствиями землетрясения в районах на северо-западе Сирии, которые находятся вне контроля Дамаска — под управлением протурецкой оппозиции или террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ). Анкаре, которая плотно занималась ситуацией на этой территории, пока не до Сирии — ей бы решить свои проблемы. И до землетрясения, по подсчетам ООН, около 4 млн человек в этих районах нуждались в постоянной гуманитарной помощи, особенно в последние месяцы, когда местные жители пытались бороться то со вспышками холеры, то с зимними холодами. Говоря в понедельник вечером о последствиях землетрясения, генсек ООН Антониу Гутерриш указал на существенный недостаток средств, которые международная организация собирала на помощь сирийцам. Только в этом году доноры обещали выделить им $371 млн при общей требуемой сумме $800 млн. И это было еще до землетрясения. Теперь расходы возрастут многократно.

Кроме того, вопрос об оказании помощи в упомянутых районах Сирии вновь возродил спор о том, с кем и как работать в этой стране.

Напомним, что Дамаск и Москва уже много лет настаивают, что вся гуманитарная помощь Сирии должна идти через официальные власти. По этой причине они дали добро на работу лишь одного КПП на границе с Турцией, через который гуманитарные грузы направляются в Идлиб. Продление срока действия этого трансграничного механизма по оказанию помощи каждый раз оборачивается дипломатическими баталиями в Совбезе ООН.

После землетрясения у западных доноров возникли опасения, что один КПП не сможет пропустить все грузы. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник призвала Москву содействовать открытию других пунктов пересечения границы на северо-западе Сирии. Однако власти в Дамаске, хотя и обещали сделать все возможное для беспрепятственной работы гуманитарных организаций, дали понять, что вся помощь должна быть согласована с правительством. При этом власти снова подняли вопрос о снятии с Сирии западных санкций, которые и раньше препятствовали восстановлению разрушенной войной страны. «Мы призываем снять блокаду и экономические санкции, введенные против Сирии, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Мы нуждаемся в тяжелом оборудовании, в машинах скорой помощи и пожарных расчетах для ускорения проведения поисково-спасательных операций. Для этого необходимо снять санкции с Сирии как можно скорей»,— заявили в Сирийском Красном Кресте.

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Политический подтекст, осложняющий устранение последствий землетрясения, есть и в Турции. Президент Эрдоган объявил о введении в десяти юго-восточных провинциях страны чрезвычайного положения сроком на три месяца с возможностью продления, если возникнет необходимость. По его словам, это необходимо, чтобы эффективно оказать помощь пострадавшим и начать восстановительные работы. В выступлении, которое транслировалось по всем турецким телеканалам, господин Эрдоган рассказал о мерах, которые предпринимают власти: отправка более 50 тыс. спасателей в район бедствия, выделение 100 млрд турецких лир ($5,3 млрд) на финансовую помощь пострадавшим, размещение тех, кто остался без крова, в палаточных лагерях и гостиницах, а также многое другое.

Эксперты отмечают, что для турецкого лидера принципиально важно продемонстрировать эффективность власти в преддверии запланированных на май президентских и парламентских выборов.

В Турции хорошо помнят, как коалиционное правительство во главе с Мустафой Бюлентом Эджевитом не смогло оперативно справиться с последствиями Измитского землетрясения в 1999 году, когда погибли более 17 тыс. человек, и это стало одной из причин потери популярности властей. В 2002 году на досрочных парламентских выборах они проиграли недавно созданной Партии справедливости и развития, которую сегодня возглавляет президент Эрдоган. «То, как правительство справится с текущим кризисом, несомненно, окажет влияние на голосование людей на предстоящих выборах. В то же время текущая динамика также сужает пространство для маневра оппозиции, поскольку повестка дня заполняется землетрясением, а не политическими баталиями»,— сказал “Ъ” политолог и эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем.

«Пока еще рано судить, как население оценивает действия властей. В соцсетях встречаются публикации, что в каких-то районах вовремя не поступает помощь, но в целом чувствуется солидарность общества. Однако это не значит, что позднее она не уступит место критике, очевидно подключится и оппозиция»,— отметил в беседе с “Ъ” тюрколог Яшар Ниязбаев, автор Telegram-канала «Повестка дня Турции». И действительно пока представители оппозиционных партий, так же как и власти страны, сосредоточились на проблеме помощи пострадавшим, оставив политические распри. «У нас трагедия, не место сейчас для политики»,— подчеркнул один из оппозиционных турецких журналистов в разговоре с “Ъ”.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев