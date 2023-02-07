АвтоВАЗ выкупил завод Nissan в Санкт-Петербурге за €1

АвтоВАЗ сообщил, что закрыл сделку по покупке у «НАМИ» 99% бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге за €1. Опцион по обратному выкупу этих активов японским автоконцерном сохраняется в течение шести лет.

Как сообщила пресс-служба АвтоВАЗа, документы подписали его президент Максим Соколов и генеральный директор «НАМИ» Федор Назаров. Ранее сделка получила одобрение со стороны правительства РФ.

Господин Соколов заявил о планах по возобновлению производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге уже во втором полугодии 2023 года. Это будут новые модели под брендом Lada в сегментах С и D. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тыс. штук.

«В 2024-2027 годах мы локализуем эти автомобили, где ключевой задачей будет являться максимальное использование возможностей более 30 региональных поставщиков автокомпонентов»,— сказал глава АвтоВАЗа.

Компания рассчитывает на государственные механизмы стимулирования поставщиков, например, льготные займы федерального и региональных Фондов развития промышленности.

В конце ноября ФГУП «НАМИ», также за символическую стоимость, приобрело российские активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Японский концерн оценивал свои единовременные убытки в связи с уходом из России примерно в $686 млн.

Дарья Эрозбек