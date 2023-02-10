Михаил Мишустин уволил главу ФТС Владимира Булавина

Владимир Булавин уволен с должности главы Федеральной таможенной службы России по достижению предельного возраста. Врио руководителя ведомства стал его бывший заместитель Руслан Давыдов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Булавин (справа) и Руслан Давыдов в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Булавин (справа) и Руслан Давыдов в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Руслан Давыдов работает в российской таможне более 15 лет. С 2017 года он занимал пост первого заместителя главы ФТС. Господин Давыдов отвечал за автоматизацию процедур при декларировании, а также работу электронных таможен.

Владимир Булавин занимал пост главы ФТС с 2016 года. До этого он работал в ФСБ России, Национальном антитеррористическом комитете, а также был постпредом президента России в Северо-Западном федеральном округе. 11 февраля господину Булавину исполнится 70 лет.

Олеся Павленко