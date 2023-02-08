Западные нефтяники накачали на рекорд

Резкий рост цен на энергоносители в прошлом году позволил ведущим западным нефтегазовым корпорациям получить рекордные прибыли — «большая нефтяная пятерка» в лице американских ExxonMobil и Chevron, британских BP и Shell и французской TotalEnergies заработали в общей сложности $195 млрд. На этом фоне правозащитники и политики призывают власти обложить нефтяников налогом на сверхдоходы, пустив средства от него на поддержку малообеспеченных слоев населения, страдающих от роста цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol, Reuters Фото: Pascal Rossignol, Reuters

Сегодня о результатах своей деятельности за четвертый квартал и весь 2022 год отчиталась французская нефтегазовая компания TotalEnergies. По итогам года она удвоила прибыль и получила рекордные для себя $36,2 млрд. Ранее о рекордных прибылях за прошлый год отчитались и другие ведущие западные нефтегазовые компании — американские ExxonMobil и Chevron, британские BP и Shell.

Общая годовая прибыль «большой нефтяной пятерки» составила рекордные $195 млрд.

В своих отчетностях западные компании объяснили резкий рост показателей взлетом цен на энергоносители, который был вызван увеличением геополитической нестабильности, в том числе военным конфликтом на Украине и напряженными отношениями между КНР и Тайванем. Роста выручки западным компаниям хватило и на то, чтобы перекрыть списания средств, связанные с уходом из России или сворачиванием в этой стране ряда проектов.

Рекордные прибыли нефтегазовых корпораций уже заставили ряд наблюдателей предположить, что власти стран, в которых работают эти компании, могут пойти на введение или повышение дохода на сверхприбыли нефтяных компаний (windfall tax). К этому, например, уже призвала на днях глава международной правозащитной организации Аньес Калламар.

«Миллиардные прибыли, которые получают эти корпорации, должны быть подвергнуты адекватному налогообложению, чтобы власти пустили вырученные средства на поддержку слоев населения, которые больше всего пострадали от роста цен»,— полагает госпожа Калламар.

В прошлом году британское правительство уже ввело налог на сверхдоходы своих нефтегазовых компаний. Кабинет тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона получил £5 млрд ($6,3 млрд) от налога в 25% — эти средства были пущены на социальные выплаты в размере £650 ($786) 8 млн малообеспеченных британских семей. В нынешнем году оппозиционная Лейбористская партия призвала правительство увеличить налог на сверхдоходы нефтегазовых корпораций, но глава Министерства финансов страны Джереми Хант заявил, что не намерен повышать его. «Все, что будет больше (нынешнего налога на сверхдоходы.— “Ъ”), будет тормозить инвестиции, увеличивать зависимость от Путина и повышать цены на энергетику,— заявил вчера министр, выступая в британском парламенте.— Мы будем вести себя ответственно».

Ввести налог на сверхдоходы американских нефтегазовых корпораций потребовала и правозащитная организация Global Witness. «Налог на сверхприбыль от продажи нефти и газа сейчас нужен больше, чем когда бы то ни было, чтобы пустить вырученные от него средства на поддержку тех людей, которые больше всего страдают от роста цен на энергию, а экономики многих стран рискуют впасть в рецессию»,— отметил представитель организации Джонатан Норонха-Гант.

В то же время некоторые нефтяные корпорации уже пытаются избежать таких налогов. В декабре германское и нидерландское подразделения ExxonMobil подали иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Exxon требует отменить налог ЕС на сверхприбыль нефтегазовых корпораций, о введении которого власти ЕС договорились в сентябре. Налог начал действовать 31 декабря и составляет 33% от всей прибыли таких компаний в 2022–2023 годах, которая на 20% и более превышает их среднюю прибыль в период с 2018 по 2021 год. По замыслу властей ЕС, новый налог в условиях роста цен на энергоносители должен помочь снижению счета за электроэнергию для обычных домохозяйств. Рассмотрение дела по иску ExxonMobil против ЕС может продлиться весь 2023 год.

Евгений Хвостик