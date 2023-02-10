Ключевая ставка осталась на паузе

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, объяснив это умеренными темпами прироста цен, снижением инфляционных ожиданий, а также более высокой, чем ожидалось, экономической активностью. В нынешнем году регулятор ожидает инфляцию на уровне 5–7% (допуская ее временное снижение ниже 4% в ближайшие месяцы), а динамику ВВП — от спада на 1% до роста также на 1%. Сигнал относительно дальнейших действий ЦБ сегодня был ужесточен — ставка может быть повышена уже «на ближайших заседаниях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На первом в текущем году заседании совета директоров ЦБ, как и ожидали аналитики, третий раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых. Решение объяснено умеренными «в части устойчивых компонентов» темпами прироста цен. ЦБ уточнил, что они растут за счет «волатильных компонентов» в особенности из-за удорожания овощей и ослабления рубля, зафиксированного в конце года. По оценке на 6 февраля, годовая инфляция в РФ составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года.

Инфляционные ожидания населения и предприятий хоть и снизились, но пока остаются на повышенном уровне.

Регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы в силу эффекта высокой базы прошлого года инфляция может замедлиться и опуститься ниже 4%.

Отметим, ранее и Минэкономики допускало такое снижение «на какое-то время» во втором квартале. Однако постепенно будет наблюдаться повышение темпов роста цен — по итогам 2023 года ЦБ прогнозирует инфляцию в диапазоне 5–7%, ожидая, что к 4% показатель вернется в 2024 году и будет уже находиться вблизи этого значения в дальнейшем.

Проинфляционное влияние будет оказывать замедление мировой экономики, усиление торговых и финансовых санкций, которые могут ослабить внешний спрос на российские товары. В ЦБ не исключают, что влияние этих факторов даже в их существующем виде «может оказаться сильнее». Пока же ЦБ видит основания для умеренного оптимизма: по итогам 2022 года регулятор оценил снижение ВВП в 2,5%. Прогноз на этот год несколько улучшен — от спада на 1% до такого же прироста (вместо ранее ожидавшегося снижения на 1–4%). Сейчас, поясняет Банк России, динамика деловой и потребительской активности складывается лучше октябрьских прогнозов, хотя возможности расширения производств ограничены состоянием рынка труда. На фоне низкой безработицы, последствий частичной мобилизации и роста спроса на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В 2024 году ожидается рост ВВП на 0,5–2,5%, а в 2025-м — на 1,5–2,5%.

Сигнал на будущее ЦБ дал более жесткий: при усилении проинфляционных рисков (к которым относится и наращивание бюджетных расходов) регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях». Согласно опубликованному среднесрочному прогнозу, ЦБ повысил ожидаемый уровень ключевой ставки в нынешнем году — с 6,5–8,5% до 7–9%.

Евгения Крючкова