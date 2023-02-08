Платеж средь бела дня

Усилившиеся в начале года проблемы с доходной частью бюджета вынуждают правительство искать нестандартные источники ее пополнения. В среду, 8 февраля, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил об обсуждении идеи разового платежа, который могли бы добровольно внести в бюджет крупные компании, продемонстрировавшие высокие финансовые показатели в первой половине прошлого года. Минфин позже уточнил, что для принятия решения о таком взносе хотел бы вглядеться в сверхдоходы отдельных секторов и компаний еще пристальнее — на глубину двух последних лет. Альтернативное предложение РСПП — немного поднять ставку налога для всех — Минфин не поддержал, посчитав его несправедливым. Эксперты находят намерение получить налоги «задним числом» дискриминирующим и противоречащим идее стабильности налогообложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Андрей Белоусов с оптимизмом смотрит на возможность добровольного расставания бизнеса со «сверхприбыльными» миллиардами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Первый вице-премьер Андрей Белоусов с оптимизмом смотрит на возможность добровольного расставания бизнеса со «сверхприбыльными» миллиардами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Андрей Белоусов 8 февраля подтвердил факт обсуждения с крупным бизнесом возможности разового взноса в бюджет в счет большой прибыли, полученной в ряде секторов в 2022 году. Ранее издание Bell (объявлено в РФ иностранным агентом) сообщило, что речь может идти о 200–250 млрд руб.

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный,— сообщил первый вице-премьер.— Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала результаты были сильно в плюс».

Развивая тему, Минфин сообщил, что правительство отклонило альтернативное предложение РСПП увеличить ставку налога на прибыль для всех организаций. Ведомство указало, что конъюнктурные доходы были только «в отдельных секторах и у отдельных налогоплательщиков». «В первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года, и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП»,— заявил Минфин, отметив, что значимая правка налоговой системы в этом году не планируется.

Желание «добрать» налогов с бизнеса, очевидно, связано с трендом на разрастание дефицита бюджета. 2022 год в целом был закрыт с приемлемым для властей результатом — «дыра» в госказне составила 2,3% ВВП, или 3,3 трлн руб. Однако такой результат был достигнут хорошим «заделом» первых пяти месяцев (профицит тогда составлял 1,5 трлн руб.) и введением доплатежей с «Газпрома». Ближе к концу года ситуация стала ухудшаться, по итогам же минувшего января баланс бюджета стал выглядеть и вовсе пугающе. Нефтегазовые доходы из-за упавшей до $50 за баррель цены нефти и сжатия объемов экспорта газа к январю 2022 года упали на 46% (см. “Ъ” за 6 февраля). В результате не был даже собран месячный минимум — сумма базовых нефтегазовых доходов. Ненефтегазовые доходы в январе тоже сильно «припали» — минус 28% к такому же периоду прошлого года (минус 44% по НДС и минус 137% — по налогу на прибыль). Минфин, впрочем, разъяснил, что сокращение сборов НДС отчасти связано с изменением порядка возмещения налога, а снижение по прибыли — с возвратом переплаты.

Судя по прозвучавшим заявлениям, именно на прибыль компаний и нацелился Белый дом.

В целом увеличение поступлений налога на прибыль в 2022 году не выглядит впечатляющим — плюс 7,5%, до 1,669 трлн руб. В первой половине прошлого года, о которой говорит Андрей Белоусов, ситуация выглядела получше. По данным ФНС, поступления налога по итогам семи месяцев превышали результат сопоставимого периода в федеральной части на 25% и на 33% — в региональной. Тогда служба объясняла это ростом поступлений от нефтегазовых компаний, а также от организаций угольного и химического секторов. Эти сектора, видимо, и могут рассматриваться среди кандидатов в «добровольцы».

Что касается финансового результата (сальдо прибылей и убытков), то в первые пять месяцев 2022 года он действительно ощутимо рос. Максимум прироста был зафиксирован по итогам января—мая (плюс 51%), но затем показатель стал снижаться. В итоге, как следует из обнародованных 8 февраля данных Росстата, по итогам 11 месяцев 2022 года финрезультат (23,7 трлн руб.) составляет лишь 88% от показателя такого же периода 2021 года. Самыми прибыльными по итогам 11 месяцев названы такие сектора, как строительство (рост финрезультата в 2,5 раза), грузовые железнодорожные перевозки (в 2,1 раза), транспортировка и хранение (плюс 47%) и добыча угля (плюс 23%).

Напомним, в декабре, согласно Bloomberg, в правительстве уже обсуждалась идея разового изъятия сверхприбыли — у угольщиков и производителей удобрений. Сам же принцип точечного изъятия допдоходов фактически уже был применен в минувшем году к «Газпрому». В октябре—декабре корпорация заплатила тремя равными частями дополнительный НДПИ на сумму в 1,244 трлн руб. (см. “Ъ” от 14 ноября). Эти деньги, полученные от роста цен на газ, корпорация отдала бюджету вместо выплаты дивидендов акционерам за 2021 год.

В РСПП, как и в ряде крупных компаний, 8 февраля отказались комментировать идею разового налога. Ассоциированный партнер МЭФ Legal Анна Зеленская считает, что идея взимать постфактум налог на сверхприбыль противоречит идее стабильности налогообложения «и в целом отчасти дискриминационна». По ее словам, если такой платеж будет оформлен в виде налога, то потребуется правка Налогового кодекса.

«В любом случае, такой точечный сбор должен быть максимально продуман, с тем чтобы он не коснулся компаний, которым даются стимулирующие льготы и оказывается помощь, а также компаний, прибыльность которых связана с их эффективностью»,— говорит эксперт.

Юрист Forward Legal Олесь Груздев полагает, что идея разового платежа свидетельствует о том, что правительство готовится к серьезному снижению доходов бюджета, оценив негативные последствия ограничений на поставки российского сырья в Европу, ценовые потолки на нефть и нефтепродукты, а также результаты переориентации поставок в Азию по ценам гораздо ниже мировых. Партнер Taxology Алексей Артюх отмечает, что реализация встречной идеи РСПП — «размазать на всех» увеличение за счет повышения ставки налога на прибыль — в силу требований Налогового кодекса возможна лишь со следующего года, что не позволяет государству получить деньги как можно скорее. Отраслей, которые получили высокую прибыль, довольно много, отмечает эксперт, это прежде всего экспортеры продукции металлургии и удобрений, а также нефтяные компании. «Предложение заплатить взнос добровольно — абсолютно новая практика для России, обычно государство исходило из того, что если отрасли получали сверхприбыль, то бизнес заплатит с нее налоги в последующие периоды»,— сказал “Ъ” Алексей Артюх. Идея разового платежа, по его мнению, «глубоко порочна» — «это разбалансировка налоговой системы, при этом сумма в 200–250 млрд руб., о которой идет речь, может быть найдена и иначе».

Вадим Вислогузов, Евгения Крючкова