Заграда нашла героя

США отказались от идеи повторных санкций в отношении «Русала», выбрав наиболее щадящий для мирового рынка вариант с установлением пошлины на российский алюминий в 200%. Это полностью остановит поставки российского металла в США, но, как считают аналитики, «Русал» сможет перенаправить незначительные объемы, которые поступали в Северную Америку, на рынки Азии. Одним из основных покупателей металла становится Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

США введут пошлину в 200% на импорт российского алюминия, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Этот шаг рассматривался на протяжении нескольких месяцев и приведет к полной остановке поставок российского металла, который занимает 10% всего американского импорта.

Собеседники агентства объясняли необходимость пошлин тем, что российские компании, по их мнению, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб местным производителям.

В сентябре 2022 года исполнительный директор Rio Tinto Джейкоб Стаусхолм говорил о том, что российский алюминий занимает лидирующие позиции на рынке США. По его словам, из-за потока российского алюминия очень трудно иметь прибыльную алюминиевую промышленность в Северной Америке. Кроме того, он считал странным, что североамериканские покупатели продолжают импортировать алюминий «Русала».

Вариант с пошлиной является наименее разрушительным для мирового рынка алюминия, так как администрация США рассматривала не только эмбарго на российский металл, но и санкции в отношении «Русала», крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая.

Рынок не забыл, как в 2018 году введение американских санкций против компании спровоцировало дефицит на мировых рынках и вызвало рост цен на алюминий на 29%. В прошлом году на фоне сообщений о санкционных планах США ряд европейских бизнес-ассоциаций выступили против ограничений на российский алюминий, так как это неминуемо ставит под угрозу работу европейских компаний. В «Русале» отказались от комментариев.

С точки зрения статистики американский рынок не был ключевым для «Русала». В отчете компании за первое полугодие 2022 года говорится, что доля Америки в выручке составляла 7% ($497 млн) против 9% по итогам первых шести месяцев 2021 года. На рынки Европы, СНГ и Азии приходилось 40%, 29% и 23% соответственно.

Как показывают данные бюро переписи США, объем импорта российского алюминия существенно не изменился ($605 млн за 11 месяцев 2022 года против $612 млн за весь 2021 год, ТНВЭД 76).

Аналитики, опрошенные “Ъ”, называют объемы импорта в США несущественными.

При этом, «по статистике, за декабрь 2022 года Китай увеличил поставки алюминия из России на 48% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (65% от общего объема импорта)», говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. В 2022 году Россия поставила в Китай алюминий на сумму $1,3 млрд против $800 млн в 2021 году. В октябре 2021 года заместитель гендиректора «Русала» Роман Андрюшин заявлял, что доля Китая в книге продаж компании может в 2022 году вырасти до 15–20% с не превышавшей 10%. В 2021 году, по его словам, «Русал» должен был поставить на китайский рынок 300–400 тыс. тонн алюминия.

По мнению Бориса Красноженова, США могут увеличить собственное производство первичного алюминия, обладая необходимыми мощностями, но себестоимость металла будет достаточно высокой. Крупнейшим же экспортером алюминия в США является Канада.

Сергей Гришунин из НРА полагает, что экспорт не будет снижаться радикально, так как «Русал» в 2018 году продемонстрировал способность диверсифицировать экспортные потоки. Кроме того, компания производит металл с минимальными выбросами СО2. В то же время аналитик опасается, что подобным заявлением США пытаются спровоцировать ЕС на принятие запретительной пошлины. В таком случае под риском окажутся поставки на 1,2 млн тонн.

Евгений Зайнуллин