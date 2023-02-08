Третий — ром

Производители крепкого спиртного ищут новые ниши по мере насыщения популярных категорий виски и джина локальными брендами. Так, крупный производитель водки Тульский винокуренный завод 1911 запускает разлив рома из доминиканских дистиллятов. Выйти в категорию также планируют Алкогольная сибирская группа и ГК «Руст». Поставщиков ромовых спиртов много, но их качество сильно разнится, а спрос на напиток пока растет низкими темпами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Крупный производитель водки Тульский винокуренный завод 1911 запускает производство рома из выдержанных дистиллятов, поставляемых из Доминиканской Республики, рассказали “Ъ” в компании. Напиток будет разливаться под брендами Cristoforo и John Silver. Линейка включает белый, золотой и темный ром выдержкой от года до четырех лет, а также напиток на основе рома и кокоса с крепостью 21%. В этом году планируется выпустить около 1 млн л рома, ориентировочная розничная цена — 650–850 руб. за бутылку 0,5 л, говорят в компании.

По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в 2022 году Тульский винокуренный завод 1911 увеличил разлив водки на 41%, до 2,93 млн дал год к году, заняв восьмое место по объемам в категории. Портфель водочных брендов включает марки «Праздничная», «Медведь», «Старлей», завод также выпускает виски Noble Stag, джин Beatly и пр.

Российские производители крепкого алкоголя активно расширяют ассортимент в условиях сокращения импорта спиртного после начала военных действий на Украине. По оценкам NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров. Как отмечали участники рынка, конкуренция в некоторых сегментах уже высока. Кроме того, говорят собеседники “Ъ”, из-за высокого спроса на виски в мире закупить достаточный объем качественных спиртов для напитка очень сложно. На Тульском винокуренном заводе 1911 говорят, что спрос на ром в мире также высокий и для обеспечения производства качественными дистиллятами нужны долгосрочные контракты и планирование на три—пять лет вперед.

Динамика продаж алкогольных напитков в России в 2022 году к 2021 году (%) Категория Натуральное выражение Денежное выражение Аперитивы 21,1 38,2 Бренди 7,6 15,5 Шампанское –26,4 –10,8 Коньяк –25,2 –5,9 Джин 41 43,6 Ликеры –0,8 3,6 Ром 1,7 10 Игристое вино 0,7 15,2 Текила –19,7 –3,6 Вермуты –10,8 8,7 Водка 2,4 9,4 Виски –6,6 1,9 Источник: ритейл-аудит NielsenIQ.

В Beluga Group (выпускает ром под маркой Devil’s Island) говорят, что основным поставщиком спиртов выступает доминиканская Barcelo и логистика работает штатно. По словам представителя группы, категория рома в РФ уже достаточно большая и она продолжит рост.

Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что компания начала выпуск рома Armator осенью 2022 года и планирует расширять ассортимент в категории. «Потенциал высок в том числе после ухода одного из лидеров рынка»,— указывает он. В 2022 году о сокращении работы в России объявила британская Diageo, в портфель которой входит ром Captain Morgan.

В Алкогольной сибирской группе планируют в этом году выпустить свой ром из импортных карибских спиртов. В ГК «Руст» говорят, что ведут переговоры с несколькими поставщиками рома из стран Карибского бассейна, а также разрабатывают собственный премиальный бренд в категории, который планируют представить к концу 2023 года. Текущий объем российского рынка рома в группе оценивают в 11,7 млн л. По данным NielsenIQ, в 2022 году продажи рома в РФ выросли на 1,7% в объеме и на 10% в деньгах год к году. Для сравнения: продажи джина в натуральном выражении за этот период выросли на 41%, продажи виски сократились на 6,6% год к году.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что ром может быть второй среди самых перспективных категорий на алкогольном рынке после джина. По его словам, напиток выпускает большое число стран-производителей — вся Латинская Америка, Индия и т. д. Но сырьевая палитра может сильно отличаться по качеству, указывает эксперт. Как указывает господин Ставцев, развитие в категории во многом зависит от логистических возможностей производителя и выбора поставщика дистиллята.

Гендиректор КВК Виктор Злотницкий говорит, что компания также готовит запуск производства рома для расширения ассортимента, но приоритетом в краткосрочной перспективе видит развитие брендов коньяка «Коктебель» и джина. Категория рома растет не очень динамично, а для успешной конкуренции здесь нужен в том числе сильный бренд, отмечает он.

Анатолий Костырев