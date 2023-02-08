Третий — ром

Производители крепкого спиртного ищут новые ниши по мере насыщения популярных категорий виски и джина локальными брендами. Так, крупный производитель водки Тульский винокуренный завод 1911 запускает разлив рома из доминиканских дистиллятов. Выйти в категорию также планируют Алкогольная сибирская группа и ГК «Руст». Поставщиков ромовых спиртов много, но их качество сильно разнится, а спрос на напиток пока растет низкими темпами.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Крупный производитель водки Тульский винокуренный завод 1911 запускает производство рома из выдержанных дистиллятов, поставляемых из Доминиканской Республики, рассказали “Ъ” в компании. Напиток будет разливаться под брендами Cristoforo и John Silver. Линейка включает белый, золотой и темный ром выдержкой от года до четырех лет, а также напиток на основе рома и кокоса с крепостью 21%. В этом году планируется выпустить около 1 млн л рома, ориентировочная розничная цена — 650–850 руб. за бутылку 0,5 л, говорят в компании.
По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в 2022 году Тульский винокуренный завод 1911 увеличил разлив водки на 41%, до 2,93 млн дал год к году, заняв восьмое место по объемам в категории. Портфель водочных брендов включает марки «Праздничная», «Медведь», «Старлей», завод также выпускает виски Noble Stag, джин Beatly и пр.
Российские производители крепкого алкоголя активно расширяют ассортимент в условиях сокращения импорта спиртного после начала военных действий на Украине. По оценкам NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров. Как отмечали участники рынка, конкуренция в некоторых сегментах уже высока. Кроме того, говорят собеседники “Ъ”, из-за высокого спроса на виски в мире закупить достаточный объем качественных спиртов для напитка очень сложно. На Тульском винокуренном заводе 1911 говорят, что спрос на ром в мире также высокий и для обеспечения производства качественными дистиллятами нужны долгосрочные контракты и планирование на три—пять лет вперед.
Динамика продаж алкогольных напитков в России в 2022 году к 2021 году (%)
|
Источник: ритейл-аудит NielsenIQ.
В Beluga Group (выпускает ром под маркой Devil’s Island) говорят, что основным поставщиком спиртов выступает доминиканская Barcelo и логистика работает штатно. По словам представителя группы, категория рома в РФ уже достаточно большая и она продолжит рост.
Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что компания начала выпуск рома Armator осенью 2022 года и планирует расширять ассортимент в категории. «Потенциал высок в том числе после ухода одного из лидеров рынка»,— указывает он. В 2022 году о сокращении работы в России объявила британская Diageo, в портфель которой входит ром Captain Morgan.
В Алкогольной сибирской группе планируют в этом году выпустить свой ром из импортных карибских спиртов. В ГК «Руст» говорят, что ведут переговоры с несколькими поставщиками рома из стран Карибского бассейна, а также разрабатывают собственный премиальный бренд в категории, который планируют представить к концу 2023 года. Текущий объем российского рынка рома в группе оценивают в 11,7 млн л. По данным NielsenIQ, в 2022 году продажи рома в РФ выросли на 1,7% в объеме и на 10% в деньгах год к году. Для сравнения: продажи джина в натуральном выражении за этот период выросли на 41%, продажи виски сократились на 6,6% год к году.
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что ром может быть второй среди самых перспективных категорий на алкогольном рынке после джина. По его словам, напиток выпускает большое число стран-производителей — вся Латинская Америка, Индия и т. д. Но сырьевая палитра может сильно отличаться по качеству, указывает эксперт. Как указывает господин Ставцев, развитие в категории во многом зависит от логистических возможностей производителя и выбора поставщика дистиллята.
Гендиректор КВК Виктор Злотницкий говорит, что компания также готовит запуск производства рома для расширения ассортимента, но приоритетом в краткосрочной перспективе видит развитие брендов коньяка «Коктебель» и джина. Категория рома растет не очень динамично, а для успешной конкуренции здесь нужен в том числе сильный бренд, отмечает он.