Стали не проехать

Крупные металлургические компании просят у правительства гарантий вывоза стали по Восточному полигону. По оценкам металлургов, с начала года погрузка металла в восточном направлении упала на 60%, в том числе на экспорт — на 80%, поскольку приоритет получили другие грузы. По оценке ОАО РЖД, темпы падения погрузки металла примерно вдвое меньше. Аналитики полагают, что металлургам будет сложно получить гарантии вывоза на фоне конкуренции с другими грузами и отчасти решить проблему может контейнеризация экспорта металла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате перераспределения грузопотоков на фоне военных действий на Украине логистика сложилась не в пользу металлургов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В результате перераспределения грузопотоков на фоне военных действий на Украине логистика сложилась не в пользу металлургов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские металлурги через свою ассоциацию «Русская сталь» готовят обращение в правительство с просьбой обеспечить гарантированный вывоз стали по Восточному полигону в объеме 8–9 млн тонн, что соответствует плану ОАО РЖД на этот год, рассказали источники “Ъ”, знакомые с подготовкой обращения. Его причиной стали проблемы в сдаче ОАО РЖД груженных сталью вагонов.

По словам собеседников “Ъ”, за последние два года объем перевозок металлопродукции по Восточному полигону постепенно снижался, хотя черные металлы относятся к высокодоходным грузам. В январе этого года погрузка снизилась на 60% год к году, в том числе на экспорт — почти на 80%. Все это приводит к срыву контрактов с потребителями внутри России и иностранными клиентами. В ассоциации и крупных металлургических компаниях отказались от комментариев.

С аналогичной просьбой к первому вице-премьеру Андрею Белоусову в январе обратилась Evraz. В письме говорилось, что в 2020 году был пик погрузки черных металлов на восток, из которых 66% обеспечила Evraz. Но после приостановки правил недискриминационного доступа и ввода временных правил определения очередности грузов приоритет получили экспортные нефтяные грузы и контейнерные поезда. Кроме того, по Восточному полигону в силу гарантий вывоза из Кузбасса активно едет уголь, который находится в очередности ниже металлов.

В результате оформление груженых вагонов с двух заводов Evraz — НТМК и ЗСМК — снизилось в четыре раза к уровню января 2022 года. Компания была вынуждена была частично переориентировать 34% продукции на другие направления, но остальные перенаправить невозможно. Ограничения перевозок на восток, считают в Evraz, приведут к сокращению объемов производства компании на 2 млн тонн в год, что вызовет снижение добычи и обогащения руды до 7 млн тонн. Потеряет деньги и ОАО РЖД. В результате Evraz хотела бы гарантировать вывоз 2 млн тонн для НТМК, 3 млн тонн — для ЗСМК. В аппарате Андрея Белоусова заявили “Ъ”, что в настоящее время вопрос рассматривается в ОАО РЖД.

В ОАО РЖД уточнили, что по итогам января 2023 года погрузка черных металлов в направлении железных дорог Восточного полигона сократилась на 30%. При этом если экспорт снизился на 40%, то во внутреннем сообщении объемы перевозок сохранились на уровне января 2022 года. «По временным правилам определения очередности приема грузов к перевозке металлургическая продукция во внутрироссийском сообщении и сейчас пользуется преимуществом,— говорят в ОАО РЖД.— При этом экспортные металлы, которые перевозятся в универсальном подвижном составе, вынуждены уступать провозную мощность гарантированным объемам социально значимых грузов, внутрироссийским перевозкам и сырьевому экспорту в специализированном подвижном составе».

В приоритетном порядке (сразу после воинских грузов и грузов для ликвидации ЧС) сейчас на Восточном полигоне перевозится экспортный уголь из нескольких регионов, объемы отправок которого оговорены в отдельных поручениях президента (см. “Ъ” от 2 марта 2020 года) и закреплены в договоренностях региона и ОАО РЖД. Речь идет о довольно больших объемах: так, с Кузбассом заключен договор на гарантированный вывоз в 2023 году не менее 53,1 млн тонн на экспорт. Такие же договоры, но на меньшие объемы, заключены с Бурятией, Хакасией, Тывой и Якутией.

Металлурги неоднократно просили об установлении скидок на перевозку металлургической продукции. Однако ОАО РЖД отмечало, что предоставление их на восточном направлении нецелесообразно с учетом того, что перевозка металлов на дальние расстояния и на Дальний Восток уже имеет суммарную скидку в 66% (см. “Ъ” от 31 октября 2022 года). По другим возможным скидкам для металлургов, говорил в конце января замгендиректора монополии Алексей Шило, переговоры продолжаются, при этом для ОАО РЖД при их предоставлении принципиальна гарантия объемов вывоза.

Сергей Гришунин из НРА говорит, что у металлургов мало шансов на получение гарантий вывоза на восток. По его мнению, у компаний в моменте остается вариант с контейнеризацией экспорта, так как контейнерные грузы идут быстрее и имеют приоритет при погрузке. «Разумеется, это снижает и без того невысокую маржинальность экспорта на восток, но сейчас важнее не допустить снижения производства для сохранения низкой себестоимости и рабочих мест»,— отмечает эксперт. По его мнению, с учетом ослабления рубля такие меры позволят сохранить положительную рентабельность экспорта проката.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина