Nokian буксует в России

Уход Nokian Tyres с российского рынка стал ближе: «Татнефть» получила согласие ФАС на приобретение завода и других активов финской шинной компании. Стороны достигли соглашения по сделке еще в октябре прошлого года, и Nokian Tyres ожидала выручить около €400 млн. Тем не менее сейчас компания видит неопределенность по срокам и условиям сделки, а также перспективам в принципе закрыть ее из-за необходимости согласования с властями. Юристы напоминают, что сделку еще должна одобрить правительственная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ФАС одобрила три ходатайства «Татнефти» о приобретении у Nokian Tyres 100% долей в уставных капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина», рассказали “Ъ” в антимонопольной службе. Соглашение о продаже российского бизнеса Nokian было подписано в октябре 2022 года, и как сообщала финская шинная компания, ожидаемая цена сделки должна была составить около €400 млн. Процесс согласования в ФАС начался в декабре.

7 февраля Nokian Tyres в своей отчетности за четвертый квартал сообщала, что сделка подлежит одобрению российскими властями. Из-за этого и «других условий» создается существенная неопределенность относительно срока, условий сделки и ее закрытия, отмечалось в отчетности. В ФАС отметили, что если на данную сделку распространяются положения указа президента РФ №618, то та может быть совершена только после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. По данным “Ъ”, документы сначала должна рассмотреть комиссия Минфина. “Ъ” направил запрос в министерство.

Адвокат NSP Иван Чувакин отмечает, что получение одобрения ФАС не является обязательным для подачи документов в правительственную комиссию, хотя может являться преимуществом. Не похоже, что к активам Nokian применяется указ президента от 5 августа 2022 года №520 (о необходимости получения специального разрешения президента РФ), говорит старший советник INGVARR Дмитрий Дедов. Соответственно, если в составе активов Nokian нет активов, которые соответствуют критериям указа №520, то остается лишь получить одобрение правительственной комиссии по указу №618.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленобласть) работал с 2005 года, и в 2021 году на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. После начала кризиса компания перераспределила производство, наращивая выпуск в Финляндии и США, а также приступила к строительству завода в Румынии. Тем не менее предприятие в РФ продолжало выпуск продукции. Импорт шин из России в Европу и Северную Америку прекратился в июле прошлого года, когда ЕС ввел эмбарго на такие поставки.

В российском офисе Nokian Tyres “Ъ” поясняли, что завод во Всеволожске продолжит производить шины для легковых автомобилей и внедорожников под другой торговой маркой после смены собственника. При этом там не стали комментировать, идет ли речь о новых товарных знаках, заявки на регистрацию которых подавало российское юрлицо. «Решения, связанные с изменением бренда, будут приниматься новым собственником»,— отметили там.

В декабре 2022 года «Нокиан Тайерс» подавала заявки на бренды «Торстен» и Torsten, Ikon и Ikon Tyres (см. “Ъ” от 14 декабря 2022 года). Сейчас к ним прибавились наименования «Вингер» и Winger, «Рагнар» и Ragnar, а также «Тарантул» и Tarantul. Также торговая компания «Нокиан Шина» получила права на товарные знаки Ivanor Service & Market, Ivanor и «Иванор», а «Нокиан Тайерс» — на наименование Ikonan. Также компания зарегистрировала домены без упоминания Nokian или ее брендов — так делают в рамках подготовки к продаже и другие иностранные компании.

Сейчас производство продукции на шинном заводе Nokian Tyres во Всеволожске не осуществляется ввиду плановой остановки, необходимой для локализации, в том числе информационных систем, сказали “Ъ” в компании. «Процессы локализации выполняются согласно плану. Завод будет готов к старту производства в ближайшее время»,— пояснили там.

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов