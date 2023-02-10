Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративное самообложение

Белый дом продолжит переговоры о добровольных взносах в бюджет

Правительство продолжает переговоры с крупными компаниями и их акционерами по добровольным взносам в бюджет как части сверхприбылей 2021–2022 годов. В РСПП настаивают на том, что добровольные платежи неприемлемы, и считают, что лучше увеличить налог на прибыль для всех. Позиция Белого дома по сбору, отчасти аналогичному обсуждаемому во всех крупнейших юрисдикциях «налога на случайный доход», windfall tax, не изменилась. Речь идет о добровольных, безвозмездных и необязательных по закону перечислениях, происходящее никак не затронет средние и мелкие компании и большинство отраслей, перечисления будут разовыми и не изменят налогов, доплатить просят лишь крупные структуры с большими сверхприбылями.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Обмен мнениями между РСПП и правительством о добровольном взносе с крупных компаний в 2023 году из сверхприбылей 2022 года в бюджетную систему не снял вопроса. Напомним, 8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов (см. “Ъ” от 8 февраля) заявил об идее такого разового платежа и дискуссии с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) о нем — РСПП в качестве альтернативы предложил временное повышение налога на прибыль на 0,5%, Минфин эту идею отверг. Вчера глава РСПП Александр Шохин, ранее отказывавшийся комментировать ситуацию, дал информагентствам развернутый комментарий по ситуации, источники “Ъ” в правительстве, в свою очередь, подтвердили, что позиция Белого дома по одному из самых нестандартных моментов в экономической политике РФ не изменилась. РСПП и Белый дом подтвердили продолжение консультаций по этой теме.

Дискуссия февраля 2023 года имеет необычный вид: важно и значимо, что Белый дом обсуждает конструкцию с бизнесом и делать российский неполный аналог windfall tax налогом не собирается, считая, что нормативный налог на сверхдоход, который, по данным “Ъ” из источников в правительстве, рассматривался — «мы знаем, как может выглядеть нормативный платеж на сверхдоход, и он бы понравился бизнесу гораздо меньше» — пока не на столе. Вряд ли эту идею не выдвигают только потому, что описание базы для налога было бы очень сложным (напомним, что и в ЕС, и в США, и в Норвегии такого рода налоги де-факто будут «переговорными» по итогам закрытых, но жестких консультаций с ними). Неизменение налогового мандата до 2024 года являлось политическим обязательством, а внесение в Налоговый кодекс постоянного «налога на сверхдоходы» может привести к общей дискуссии о налоговой нагрузке.

Напомним, Андрей Белоусов летом 2018 года инициировал конфликтную дискуссию о неравномерности отраслевой налоговой нагрузки, и Белый дом сейчас не считает удачным время для такого рода обсуждений.

Но есть большое отличие от ситуации прошлых лет: впервые компаниям предложена именно добровольность уплаты взносов со сверхприбылей в бюджет, во всех других юрисдикциях windfall tax — это налог, то есть принудительное и безусловно силовое, жесткое перераспределение. В России же проблему дефицита бюджета предлагается решить полюбовно, не затрагивая большую часть экономики. Это необычный шаг: хотя возможности Белого дома в силу многих причин сейчас выше, чем обычно, с компаниями решено договариваться, причем договариваться не кулуарно.

По данным “Ъ”, в обсуждениях РСПП и Белого дома фигурировали данные о доходности крупнейших компаний за 2019–2021 годы и доходности в крупных (13 крупнейших по кодам ОКВЭД с доходом выше 100 млрд руб. в год) отраслях за 2018–2019 годы и за 2021–2022 годы, в том числе налоги на прибыль организаций как таковых и с дивидендных доходов. Отраслевая концентрация доходов этим данными считалась показанной (причем не только и не столько в нефтегазовом секторе, но в основном в сфере оптовых торговых операций, химии, угледобыче, части грузоперевозок и финуслуг), она же обнаруживалась и на корпоративном уровне: здесь анализировались компании с выручкой в 2019–2021 годах выше 100 млрд руб. (это 43 компании с выручкой за период в 23,3 трлн руб.), большая часть (61%) выручки приходится на восемь компаний — в химии, цветной и черной металлургии, телекоме, энергетике. Рентабельность выше 10% (чистая прибыль к выручке) показана 24 компаниями, три лидера — из энергетики, химпрома и цветной металлургии. Совокупная прибыль 43 компаний в 2021 году составила 3,1 трлн руб., в 2019 году она в той же группе составляла 1,4 трлн руб.

Расчеты, таким образом, продемонстрировали (по словам Александра Шохина, консультации с РСПП по вопросу велись «два месяца», то есть с конца 2022 года), что, собственно, налоговыми изъятиями проблему не решить: сверхприбыли 2019–2022 годов очень неоднородны. Но в любом случае предложение РСПП об увеличении ставки налога на прибыль на 0,5% — это идея «размазать» сбор со сверхприбыли по всей экономике, снизив платежи наиболее заработавших компаний и отраслей за счет средних и мелких. Общей же проблемой является дефицит бюджета 2023 года, дополнительной задачей — неухудшение ситуации в экономике в целом и в малом и среднем бизнесе в частности. Для этого, в логике Белого дома, справедливо изымать случайные сверхдоходы немногих, не трогая заработанные доходы многих.

Вероятно, именно поэтому и избрана форма добровольного взноса, а не налогов. Сама по себе она в общем виде конституирована в Бюджетном кодексе (ст. 35) — бюджет имеют право добровольно и безвозмездно пополнять как физлица, так и юрлица, но в основном это положение необходимо было для введения в законодательство института «самообложения» на уровне местного самоуправления. Целевые и инициативные добровольные выплаты Бюджетный кодекс признает в сфере строительства автодорог.

Из слов Александра Шохина следует, что именно добровольность взносов не устраивает РСПП (впрочем, он уточнил, что есть разные мнения на этот счет, вероятно, имея в виду и РСПП внутри себя): он пояснил, что бизнес предпочел бы «нормативную» форму платежей, а добровольные платежи лучше делать акционерам компаний. В этом случае вопрос становится чисто политическим — такие добровольные платежи физлиц делают их очевидно уязвимыми с точки зрения внешних санкций, тогда как корпоративные платежи этого рода ситуацию с секторальными/отраслевыми санкциями не изменят. Другие варианты, предложенные РСПП, впрочем, не выглядят с этой точки зрения лучше: это покупка компаниями РСПП долгосрочных ОФЗ или их обязательства по инвестированию в регионы.

Но, по данным “Ъ”, правительство настаивает (в той мере, в которой вообще можно настаивать на добровольном платеже) именно на предложенном формате добровольного соучастия, и вопрос в этом смысле действительно становится все более политическим. Нет сомнений в том, что дополнительные сверхдоходы в любом случае будут изыматься тем или иным способом. В дискуссии при этом наверняка всплывут и аргументы против оставления в корпоративном секторе сверхдоходов, де-факто полученных компаниями как результат изменения конъюнктуры не только из-за пандемии COVID-19, но и из-за военной операции РФ на Украине: поощрение «военных» по своей природе сверхдоходов корпораций обычно ведет к поддержке ими и даже провоцированию этого рода конфликтов.

Дмитрий Бутрин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...