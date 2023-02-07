Чиновник у конвейера

По данным “Ъ”, бывший руководитель автомобильного департамента Минпромторга Денис Пак переходит в «Автотор». Калининградский завод только на прошлой неделе перезапустился после кризиса, развернувшегося в российском автопроме на фоне военных действий на Украине. «Автотор» начал с китайской марки Kaiyi, и планирует запуск минимум еще двух брендов из КНР. В реализации планов, говорят источники “Ъ”, «Автотору» уже помогает господин Пак, посещая совещания в Минпромторге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пак

Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Денис Пак

Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Бывший глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак выходит на работу в калининградский «Автотор», рассказали три источника “Ъ”. Какую именно должность займет бывший чиновник, собеседники “Ъ” не знают, но говорят, что переход «практически согласован». Один из них предполагает, что речь пойдет о должности «не ниже вице-президента», но не уверен, «подписаны ли уже документы».

По словам собеседников “Ъ”, в этом году господин Пак уже приходил на совещания в Минпромторге вместе с представителем «Автотора» и «фактически продвигал интересы компании». Другой собеседник “Ъ” рассказал, что на работу на калининградское предприятие господина Пака позвал основатель холдинга Владимир Щербаков. Еще один источник “Ъ” знает, что Денис Пак покидает министерство, планируя «выйти на работу в одном из регионов РФ».

В «Автоторе» не стали комментировать назначение Дениса Пака. Сам господин Пак “Ъ” не ответил. Он возглавлял департамент по автопрому с 2017 года и покинул министерство в сентябре 2022 года, после чего был советником главы ФГУП НАМИ (см. “Ъ” от 16 ноября 2022 года). Источники “Ъ” отмечают, что уход господина Пака из Минпромторга «выглядел не слишком логичным». Чиновник, по словам собеседников “Ъ”, договорился о схеме продажи активов Renault в РФ, однако, вопреки ожиданиям, не получил освободившуюся на тот момент должность замминистра.

На посту куратора автопрома в Минпромторге Денис Пак традиционно отстаивал повышение уровня локализации российских производств. «Автотор» явно не отвечал этим представлениям: пока тот настаивал на локализации двигателя и коробки передач, в Калининграде собирались BMW (мощности по сварке и окраске этих моделей завод не успел запустить из-за начала кризиса), а также постепенно переходили на сварку и окраску корейских Hyundai и Kia. Источники “Ъ” подчеркивают, что, несмотря это, предприятию удавалось получить доступ к компенсации утильсбора.

Сейчас производство BMW, Hyundai и Kia в Калининграде приостановлено, но на 2023 год у завода большие планы, связанные с брендами из КНР. На площадке запущена одна из моделей китайского суббренда Chery — Kaiyi, а всего по итогам года «Автотор» собирается выпустить до 100 тыс. машин (см. “Ъ” от 31 января).

Один из собеседников “Ъ” полагает, что приход Дениса Пака в «Автотор» «поможет отрасли наладить коммуникацию с предприятием». Автомобильный аналитик Владимир Беспалов добавляет, что Денис Пак имеет «большой опыт работы в отрасли и знания, которые могут быть полезны при реализации новых проектов».

Ольга Никитина