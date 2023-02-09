Владимир Зеленский вовлекся в турне

Украинский лидер Владимир Зеленский, прилетев в Брюссель, попросил у союзников принять его страну в Евросоюз и нарастить поставки ей вооружений ради «защиты общих ценностей». Призывы передать Киеву боевую авиацию звучали на протяжении всего европейского турне президента Украины, однако четких положительных ответов он так и не получил. В Москве между тем на фоне дискуссий об истребителях увидели, как «постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью» Европы в конфликт.

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Вторую поездку за пределы Украины с 24 февраля 2022 года Владимир Зеленский решил провести ударно и, как сам признался на пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля, «не имел права вернуться домой без результатов». Днем ранее в Лондоне господин Зеленский сосредоточился на призывах поставить Киеву истребители и даже получил от премьера Великобритании Риши Сунака согласие начать обучение украинских пилотов уже в марте. Прощупывать перспективы появления у Украины боевой авиации западного образца он продолжил и в Париже на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В Брюсселе политик вновь говорил о необходимости наращивать поставки вооружений и техники, хотя и с меньшим акцентом на истребителях.

В конце концов, ставка на преодоление табу на поставки Украине самолетов с помощью Великобритании была оправдана хотя бы потому, что именно Соединенное Королевство стало в свое время первым государством, решившимся отправить Киеву тяжелые танки. Евросоюз на роль заводящего, конечно, в таких делах не подходил, поэтому в Брюсселе Владимир Зеленский, видимо, решил говорить менее предметно. И не только о военно-технической поддержке.

Неделю назад в Киеве состоялся саммит ЕС—Украина, главной темой которого была дальнейшая интеграция страны в Евросоюз (см. “Ъ” от 4 февраля), однако конкретные сроки начала переговоров о вступлении тогда так и не были высказаны. И хотя глава Евросовета Шарль Мишель поприветствовал Владимира Зеленского в Брюсселе словами «Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС», не стало больше конкретики и в нынешний четверг.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, «Украина продвигается на пути в ЕС впечатляющими темпами», однако «между нынешним моментом и этим ярким будущим — все еще не простой путь».

Сам Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте, заверил: «Украина будет членом ЕС». Однако каких-то новых сигналов на этом пути Киев 9 февраля в Брюсселе не получил.

Большинство собравшихся в бельгийской столице политиков хотя и соглашались, что «Украина — это Европа», но подчеркивали, что впереди еще много работы. Оптимистичнее всех звучала председатель Европарламента Роберта Метсола, заявившая: будущее Украины в Европе — «вопрос решенный». Она, впрочем, в этот день выглядела чуть ли не самым понимающим Владимира Зеленского человеком в Брюсселе.

Так, выступая в Европарламенте, Владимир Зеленский не стал повторять просьбу поставить истребители, а сосредоточился на единстве его страны с Европой и общем стремлении к «покою и безопасности». «Станет ли все это возможным, если мы не победим антиевропейскую силу, которая стремится украсть Европу у нас, у всех нас? Нет. Только наша победа гарантирует все это — каждую из наших общих европейских ценностей»,— заявил президент Украины.

Ответное слово Роберты Метсолы было даже более конкретным, чем речь Владимира Зеленского. Она отметила, что для защиты этих общих ценностей Евросоюзу стоит в сжатые сроки рассмотреть вопрос вступления Украины в ЕС, разработать облегченную схему торговых отношений с ней, обеспечить этой стране доступ к европейским фондам, участвовать в ее восстановлении, обучать украинских военных, а также поставить больше вооружений и систем ПВО. Среди прочего госпожа Метсола призвала страны ЕС как можно скорее изучить возможность поставок Украине дальнобойных систем и истребителей. И тем самым будто бы пришла на помощь Владимиру Зеленскому.

Выступая уже на встрече с лидерами стран Евросоюза, Владимир Зеленский заявил: «Нам нужны артиллерийские орудия, снаряды к ним, современные танки, ракеты большей дальности, современные самолеты».

Впрочем, публично на просьбы президента Украины предоставить истребители в этот день в Брюсселе никто больше не откликнулся. Тему старательно избегали.

Как подчеркнул на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель, сейчас ЕС должен оказывать «максимальную поддержку Украине», поскольку «предстоящие недели и месяцы будут иметь решающее значение». «Артиллерия, боеприпасы, оборонительные системы… Вы нам все точно описали, что вам нужно»,— перечислил Шарль Мишель список вооружений, на всякий случай оглядываясь на стоящего рядом Владимира Зеленского.

Тем временем глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в одной из соцсетей, что вопрос с истребителями «решен». Его пост тут же вызвал оживленную реакцию, поскольку все происходящее 9 февраля в Брюсселе говорило скорее об обратном. Это, видимо, почувствовал и сам чиновник, который затем исправил сообщение. «Вопрос с дальнобойными вооружениями и истребителями для Украины, похоже, может быть решен. Детали будут сообщены позднее»,— вышел из положения господин Ермак.

Между тем министр обороны Великобритании Бен Уоллес, получивший днем ранее от премьера Сунака поручение изучить возможность передачи Украине истребителей, в четверг витиевато пояснил: вопрос далеко не решен. По его словам, обучение украинских пилотов, которое должно начаться весной, возможно, закончится уже «после завершения конфликта», а для отправки, например, самолетов Typhoon недостаточно одного решения Лондона (поскольку, в отличие от танков Challenger, этот проект не сугубо британский и здесь понадобится координация с союзниками).

Тем временем в Москве само обсуждение самолетного вопроса восприняли как «растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью» европейских стран в боевые действия.

Алексей Забродин