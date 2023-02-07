Тихий атом

На фоне конфликта вокруг Украины Россия и США заморозили двусторонние контакты в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Однако в более широком формате, включающем помимо РФ и США еще три официальные ядерные державы — Китай, Великобританию и Францию, диалог неожиданно возобновился. 2–3 февраля в Дубае прошла рабочая встреча делегаций МИДов стран ядерной «пятерки». И хотя мероприятие вряд ли принесло результаты, которые можно было бы назвать прорывными, значение этого формата, по мнению экспертов, недооценивать не стоит, особенно в нынешних обстоятельствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Последняя полноценная Конференции ядерной «пятерки» прошла в декабре 2021 года в Париже. После начала российской военной операции на Украине работа в этом формате застопорилась. Единственное, что удалось представителям пяти стран,— провести непродолжительную и неафишировавшуюся встречу на полях обзорной конференции Договора по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке в августе прошлого года и еще одно краткое заседание в октябре там же.

Двухдневные консультации на рабочем уровне в Дубае стороны тоже огласке предавать не стали. О том, что такая встреча состоялась, одной строкой говорится в материале об отношениях США и Китая, опубликованном на днях в журнале Foreign Policy. В Госдепартаменте США, являющихся на данный момент страной—координатором процесса работы «пятерки», “Ъ” подробного комментария по этому поводу не предоставили. «Как нынешний председатель "пятерки", Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с другими членами "пятерки" в целях снижения ядерных рисков»,— отметили лишь в ведомстве, добавив, что через некоторое время сделают вместе с партнерами по переговорному формату официальное заявление на сей счет.

Источники же “Ъ”, близкие к дипломатическим ведомствам стран «пятерки», на условиях анонимности подтверждают факт проведения встречи в Дубае, но не раскрывают деталей.

Впрочем, и так примерно понятно, о чем там шла речь: в коммюнике по итогам Парижской конференции пять стран обещали продолжать обмениваться мнениями в рамках «рабочей группы по ядерным доктринам и уменьшению стратегического риска». Под термином «стратегический риск» подразумевается риск применения ядерного оружия и вооруженного конфликта с участием государств, обладающих ядерным арсеналом. В рамках усилий по его снижению ядерные державы стараются повышать взаимопонимание, прозрачность и предсказуемость, а также обсуждают возможные совместные меры и механизмы предотвращения кризисов и кризисного регулирования.

О необходимости таких усилий в «пятерке» говорят с момента запуска формализованного переговорного процесса в этом составе (в 2009 году), но за последний год работа стала еще важнее. На фоне конфликта вокруг Украины и резко возросшей конфронтации между Россией и США в мире вновь заговорили о реальном риске ядерной войны. И хотя в последние месяцы эта тема немного отошла на второй план, в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь предупредил: «Мир подвергается наибольшему за десятилетия риску ядерной войны, которая может начаться случайно или преднамеренно». «Нам необходимо положить конец угрозе, исходящей от 13 тыс. единиц ядерного оружия, хранящихся в арсеналах по всему миру»,— призвал он.

Более 90% этого арсенала принадлежит России и США, и понятно, что принимать меры по снижению риска ядерной войны должны именно они. Но, как уже неоднократно писал “Ъ”, на фоне конфликта вокруг Украины Москва и Вашингтон практически заморозили контакты в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Под угрозой оказался даже Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) — последнее из действующих двусторонних соглашений в сфере безопасности (см. “Ъ” от 1 февраля).

В недавнем интервью “Ъ” заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что заменить работу в двустороннем формате «пятерка» не сможет. «Объективная реальность такова, что двусторонний российско-американский стратдиалог и работа в формате ядерной "пятерки" ощутимо различаются по содержательному наполнению»,— отметил он. И пояснил свою мысль: «Очевидно, например, что не все пять стран были бы на данном этапе или в обозримой перспективе готовы без каких-либо предусловий включиться в работу по многостороннему ограничению и тем более сокращению стратегических наступательных вооружений. Великобритания и Франция, являющиеся союзниками США по ядерному блоку НАТО, занимают резко негативную позицию на этот счет». «Однако мы будем и далее стремиться к "добавленной стоимости" работы в "пятерочном" формате. Посмотрим, что можно сделать на этом треке для снижения напряженности в мире»,— сказал замминистра (см. “Ъ” от 27 января).

Эксперты считают, что у «пятерки» действительно есть добавленная стоимость, и в нынешних условиях ее не стоит недооценивать.

«Ядерная "пятерка" — яркий пример устойчивости многосторонних форматов. РФ и США перестали встречаться, даже несмотря на наличие юридически обязывающего договора (ДСНВ.— “Ъ”). США и Китай не могут договориться о двухстороннем диалоге. Но дипломатическое взаимодействие всех пяти стран продолжается»,— отметил в беседе с “Ъ” старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий.

По его словам, сложно ожидать от «пятерки» прорывных результатов. «Но она позволяет сохранять контакты на рабочем уровне, который при желании можно оперативно повысить вплоть до лидеров государств»,— заявил эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник и руководитель программы американского Совета по стратегическим рискам Сахил Ша отметил, что «война (имеется в виду специальная военная операция на Украине.— “Ъ”) подорвала хрупкое доверие, существовавшее между странами "пятерки", и нет особого оптимизма в отношении того, что этот трек может привести к чему-то конкретному». Практическая работа над снижением ядерных рисков, по его словам, и ранее была непростой, будь то в двустороннем или многостороннем формате, а сейчас стала еще более сложной. «Но тот факт, что диалог (между ядерными державами.— “Ъ”) продолжается, дает проблеск надежды в мире, где ландшафт рисков представляется все более углубляющейся пропастью,— заявил эксперт.— Если встреча в Дубае была воспринята сторонами как конструктивная, ее результаты следует развивать с привлечением более высокопоставленных должностных лиц, которые могли бы оттолкнуться от точек соприкосновения, выявленных на рабочем уровне». По словам Сахила Ша, это «не может произойти в одночасье и потребует тщательного маневрирования». «Потребуется терпение, настойчивость и прагматизм, чтобы воспользоваться теми возможностями, которые есть у ядерной "пятерки", и добиться реальных позитивных сдвигов в деле уменьшения рисков»,— добавил он.

Елена Черненко; Екатерина Мур, Вашингтон