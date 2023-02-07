За террористами сохранили право на жизнь

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник утвердила отзывы на ряд рассматриваемых в Госдуме депутатских законопроектов. Среди одобренных инициатив — проекты о создании судов и отборе судей в Херсонской области. Отрицательный отзыв кабмин дал на законопроект единоросса Олега Матвейчева о введении смертной казни за совершение теракта. Также комиссия не поддержала идею обязательного размещения фотографий кандидатов на избирательных участках — по мнению автора поправок, эсера Дмитрия Гусева, это помогло бы в борьбе с «двойниками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего на заседании комиссии кабмина по законопроектной деятельности 6 февраля были утверждены 11 проектов заключений и официальных отзывов правительства, которые после подписи вице-премьера и главы правительственного аппарата Дмитрия Григоренко будут направлены авторам инициатив.

Безоговорочную поддержку правительства получили законопроекты единороссов Павла Крашенинникова и Ирины Панькиной, а также сенатора Андрея Клишаса о создании судов и об отборе кандидатов в их первоначальные составы на территории Херсонской области. Первый документ предусматривает создание в этом новом субъекте РФ федеральных судов общей юрисдикции, в том числе военного и арбитражного. Второй проект устанавливает порядок проведения конкурсного отбора кандидатов в первоначальные составы судов Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Преимущественное право закрепляется за гражданами России, работавшими судьями в Херсонской области на момент принятия ее в состав РФ.

Однозначно отрицательный отзыв правительственная комиссия дала на предложение единоросса Олега Матвейчева ввести смертную казнь за совершение террористического акта, а также увеличить сроки лишения свободы за содействие террористической деятельности, публичные призывы к терроризму, публичное оправдание и пропаганду терроризма. Авторы отзыва сослались на правовую позицию Конституционного суда, отраженную, в частности, в его постановлении от 19 апреля 2010 года и в определении от 19 ноября 2009 года. В них говорится, что в России в настоящее время действует «конкретизирующий закрепленные Конституцией РФ гарантии права на жизнь комплексный мораторий на применение смертной казни». Кроме того, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, преступления, связанные с террористическими актами, не относятся к компетенции присяжных заседателей, тогда как, согласно Конституции, обвиняемый в преступлении, за которое может быть назначена смертная казнь, имеет право на рассмотрение своего дела судом присяжных. Что же касается увеличения сроков за преступления террористической направленности, то эта идея, по мнению правительства, недостаточно обоснована в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, в ней «отсутствует анализ результатов правоприменительной практики и комплексная оценка социально-экономических, политических и иных последствий принятия соответствующего федерального закона», отмечается в отзыве.

«К сожалению, здесь действительно трудно найти компромисс. Стоило бы принять такой закон, чтобы не было пособников терроризма, наша правовая система пока не подразумевает смертную казнь за подобные преступления. Возможно, время еще не пришло, и нужно подождать»,— сказал “Ъ” господин Матвейчев. В то же время он напомнил, что Россия приостановила сотрудничество с Советом Европы, в рамках которого и был принят мораторий на смертную казнь.

Правительство дало отрицательный отзыв и на поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», которые летом прошлого года внес в Думу депутат от «Справедливой России — За правду», лидер московских эсеров Дмитрий Гусев. Он предложил обязать избиркомы выставлять фотографии кандидатов на стендах избирательных участков и указывать в бюллетенях внутригородской район проживания кандидата, если он зарегистрирован в городе федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь). По мнению депутата, такие поправки позволят эффективнее бороться с технологией «двойников», которая по-прежнему применяется на выборах. Летом в поддержку законопроекта высказывались московские коммунисты и «яблочники», не раз страдавшие от «двойников» во время избирательных кампаний. Напомним, сейчас ст. 61 упомянутого закона относит к обязательной для размещения на стендах информации лишь биографии кандидатов, указание о форме их выдвижения, сведения о доходах и имуществе и данные о «фактах представления кандидатом недостоверных сведений».

Свой отказ поддержать законопроект господина Гусева правительство объяснило тем, что действующее регулирование «не исключает» размещения фотографий на стендах и подобные вопросы решают сами избирательные комиссии, организующие выборы. Требование же указывать район, по мнению кабмина, может привести к «несогласованности в системе федерального избирательного законодательства».

Сам Дмитрий Гусев по-прежнему уверен в важности своей инициативы. В доказательство он приводит случай на выборах в Санкт-Петербурге, где в 2021 году выдвинулись сразу трое кандидатов по имени Борис Вишневский (двое из них специально сменили имя и фамилию, чтобы стать конкурентами известного в городе члена партии «Яблоко»). «Эта технология имела смысл в 90-е годы, когда избиратели были неискушенными, но теперь это смотрится очень смешно. Тем не менее она применяется. Мы за то, чтобы люди знали в лицо как своих кандидатов, так и жуликов, которые пытаются их обмануть»,— сказал господин Гусев. Он также отметил, что указание на район очень важно для городов федерального значения, потому что это подчеркивает связь кандидата с избирателями. Этот вопрос прорабатывался с юристами и, по их мнению, подобные изменения нужно вносить именно в федеральное законодательство, добавил депутат.

Ксения Веретенникова