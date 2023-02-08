Косово дает добро плану ЕС

По итогам визита спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака в Приштину и Белград косовский премьер Альбин Курти объявил о принятии европейского плана нормализации отношений Сербии и Косово. Ранее план поддержал и сербский президент Александр Вучич. Теперь двум лидерам предстоит подтвердить свое согласие с планом на личной встрече в Брюсселе и приступить к подготовке соглашения о нормализации отношений. Готовность принять европейский план Белград подкрепляет заметной активизацией своих отношений с Западом. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Косово Альбин Курти

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters Премьер-министр Косово Альбин Курти

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Спецпредставитель ЕС по Балканам Мирослав Лайчак выразил во вторник удовлетворение, что Косово приняло план Евросоюза по нормализации отношений с Сербией. «Теперь продолжим переговоры на встрече высокого уровня»,— объявил эмиссар ЕС.

Накануне он побывал в Приштине и Белграде, где до позднего вечера понедельника вел переговоры с косовским и сербским руководством. При этом ключевое значение имела именно его встреча с премьером Косово Альбином Курти.

Если президент Александр Вучич после визита эмиссаров ведущих западных стран в Белград и Приштину в конце января объявил о «готовности принять концепцию и работать над реализацией европейского плана по нормализации отношений с Косово», то Альбин Курти больше говорил о спорных для него элементах плана. Мирослав Лайчак тогда даже прямо заявил, что от Приштины западные эмиссары «ожидали большего».

Камнем преткновения стало несогласие косовского премьера с формированием в Косово Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), хотя договоренность об этом была достигнута еще несколько лет назад на переговорах Белграда и Приштины под эгидой ЕС. 2 февраля Альбин Курти впервые допустил возможность создания ССМ, но оговорил при этом ряд условий. Главные из них — сообщество должно формироваться в соответствии с конституцией и законами Косово, оно не может быть моноэтническим, а стало быть, должно сменить название, и, наконец, оно не может обладать исполнительной властью.

В ЕС комментировать условия косовского премьера не стали, напомнив лишь, что «создание ССМ — обязанность Приштины». А после визита Мирослава Лайчака Альбин Курти о своих условиях больше не упоминал, во всяком случае публично. Зато он заявил, что Приштина принимает план ЕС и что это «хорошая основа для дальнейших переговоров». Он лишь добавил, что на предстоящей встрече в Брюсселе «поставит кое-какие вопросы».

«Принятие Приштиной плана ЕС и согласие работать над формированием Сообщества сербских муниципалитетов важны не только сами по себе. Тем самым Белград лишается возможной ключевой отговорки для саботирования плана»,— пояснил европейский дипломатический источник “Ъ”.

Впрочем, пока подходом Белграда к плану ЕС по Косово западные посредники, похоже, удовлетворены. Во всяком случае, в недавнем телефонном разговоре с Александром Вучичем госсекретарь США Энтони Блинкен похвалил сербского президента за «ответственный подход к плану ЕС». Более того, готовность принять европейский план Сербия подкрепляет заметной активизацией своих отношений с Западом, и прежде всего с США.

На минувшей неделе с визитом в Вашингтоне побывал глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич, которого обычно причисляют к пророссийским политикам. «Атмосфера и отношение в США к Сербии сильно изменились. Существует гораздо больше понимания позиции Сербии. Можем строить основы для стратегического партнерства (с США)»,— заявил он по итогам поездки в интервью телеканалу Pink.

Сразу после Ивицы Дачича США в конце минувшей недели посетил начальник сербского генштаба Милан Мойсилович. О деталях его поездки известно немного, но сербские политики и эксперты расценивают ее как «подтверждение сближения Сербии и США». Так, глава Евроатлантического союза Сербии и член пропрезидентской Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз выразил надежду на то, что «визит является свидетельством отказа от ошибочной политики военного нейтралитета». «Вхождением в НАТО Сербия бы усилила свою безопасность и обеспечила бы лучшие условия для иностранных инвестиций»,— добавил он. А белградский политолог Драгомир Анджелкович полагает, что «президент Вучич тем самым посылает американцам сигнал о готовности продвигать сотрудничество во всех сферах, в том числе в евроатлантической интеграции, если Белград получит более или менее приемлемый для себя вариант по Косово».