Отношения на стадии ратификации

Соглашение между Москвой и Хартумом о создании пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота (ВМФ) России на территории Судана находится в процессе ратификации. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али. Договоренности были достигнуты еще в 2017 году. Тогда страной руководил президент Омар Башир, которого свергли в 2019 году. Новые власти заявляют о готовности развивать отношения с Москвой, хотя и от тесного взаимодействия с Западом отказываться не собираются. С подробностями из Хартума — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и председатель Верховного (Суверенного) Совета Судана Абдельфаттах Бурхан (крайний справа)

Фото: Пресс-служба МИД России Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и председатель Верховного (Суверенного) Совета Судана Абдельфаттах Бурхан (крайний справа)

Фото: Пресс-служба МИД России

Прибытие Сергея Лаврова в Судан, последнюю страну в его африканском турне, совпало с визитом шести дипломатов из Европы и США. Как утверждает Bloomberg со ссылкой на неназванный информированный источник, «визит шести посланников из Европы и США в Судан планировался давно, а переговоры в тот же день с участием главы МИД РФ застали западные столицы врасплох». Отмечается, что среди дипломатов были представители США, Великобритании, Норвегии и других западных стран.

«Как я понял, эта же группа была накануне нашего визита в Мавритании. Такое впечатление, что они преследуют нас по следам»,— сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Ъ» в ходе пресс-конференции в Хартуме.

«То, что они носятся по всему миру, пытаясь убедить развивающиеся страны в необходимости осуждать Российскую Федерацию, подрывать отношения, говорит только об одном: что они ни в какую демократию, ни в какое равноправие всех государств на международной арене не верят»,— добавил он.

Судан сейчас проходит через непростой период в своей истории. И Россия, и США приветствовали соглашение об урегулировании политического кризиса, подписанное в декабре прошлого года суданскими властями и представителями более 50 гражданских организаций и групп. Документ, подпись под которым поставили в том числе лидеры ведущего оппозиционного альянса в стране «Силы за свободу и перемены», устанавливает сроки переходного периода, за которым должны последовать выборы.

Ранее, комментируя подписанное соглашение, в МИД РФ подчеркнули: «Убеждены, что суданский народ способен самостоятельно без внешнего вмешательства решить стоящие перед ним проблемы».

Желание Москвы избежать внешнего вмешательства объясняется в числе прочего тем, что с Хартумом у нее есть договоренности о строительстве объекта ВМФ в районе Красного моря с возможностью захода российских кораблей с ядерной энергетической установкой.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ может стать важным логистическим узлом для российского флота. В частности, Судан обеспечивает прямой доступ к не имеющей выхода к морю Центральноафриканской Республике и Сахаро-Сахельскому региону, где действуют российские добывающие компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и заместитель председателя Верховного (Суверенного) Совета Судана Мухаммед Дагло (справа)

Фото: Пресс-служба МИД России Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и заместитель председателя Верховного (Суверенного) Совета Судана Мухаммед Дагло (справа)

Фото: Пресс-служба МИД России

«Ценим то внимание, которое им уделяет суданское руководство, комфортные условия, которые создаются для их работы. Ценим заинтересованность наших суданских друзей в российских инвестициях. Наши компании рассматривают сейчас конкретные предложения»,— заявил в четверг Сергей Лавров.

Между тем вероятность укрепления России в Красном море вызывает беспокойство у США. Ежегодно через Суэцкий канал и Красное море проходят от 35 до 45 американских военных кораблей. Кроме того, через этот же регион перевозится большая часть направляемой в США и Юго-Восточную Азию нефти Персидского залива. «Есть некоторые сообщения о том, что Россия пытается реализовать подписанное ею со свергнутым президентом Омаром Баширом в 2017 году соглашение о создании военной базы на Красном море… Если правительство Судана решит продолжить создание этого объекта или пересмотреть его, это нанесет ущерб интересам Судана»,— отмечал в сентябре 2022 года в интервью газете «Тайяр» посол США в Судане Джон Годфри.

На пресс-конференции в четверг Сергей Лавров заявил, что соглашение находится в процессе ратификации. А также заверил: усилия западных дипломатов никакого негативного влияния на связи РФ и Африки не окажут.