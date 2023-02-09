Землетрясение раскачало оппозицию

Лидеры турецкой оппозиции фактически дали старт избирательной кампании: они посещают районы землетрясения наперегонки с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, при этом критикуя действующую власть. Хотя в основном внимание общественности в Турции остается сосредоточено на том, как помочь людям в зоне бедствия, в экспертной среде все чаще задаются вопросом — есть ли политическое будущее у президента Эрдогана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган встречается с людьми после землетрясения в Кахраманмараше

Фото: Reuters Реджеп Тайип Эрдоган встречается с людьми после землетрясения в Кахраманмараше

Фото: Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган продолжает посещать районы, затронутые землетрясением. По данным на вечер четверга, только в Турции погибло свыше 17 тыс. человек. В соседней Сирии — более 3,6 тыс.

В среду турецкий лидер побывал в провинции Кахраманмараш, в четверг отправился в Газиантеп и не собирается на этом останавливаться. Везде он говорит о роли государства в устранении последствий землетрясения и при этом подчеркивает недопустимость политизации этой темы. Последнее обращено к турецкой оппозиции. Прежде всего к лидеру Республиканской народной партии Кемалю Кылычдароглу, который вместе с мэрами Анкары, Стамбула и Измира также побывал в пострадавших районах, после чего обрушился с критикой в адрес президента. «Я увидел состояние нашего народа. Я отказываюсь смотреть на происходящее вне политики»,— заявил он. По словам господина Кылычдароглу, ответственность за масштабы трагедии лежит на лидере государства и возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР).

Турецкие эксперты давно предупреждали, что жесткие протоколы строительства, введенные после Измитского землетрясения 1999 года, когда погибло более 17 тыс. человек, не соблюдаются. Оппозиционное издание Gazete Duvar отмечает, что эти нормы были также подорваны «спорной амнистией за незаконное строительство, проведенной ПСР и принесшей миллиарды лир дохода правительству и тесно связанным с ним строительным компаниям». На этом фоне оппозиция обвиняет власти в попустительстве и коррупции.

В видеообращении, записанном после визита в зону бедствия, Кемаль Кылычдароглу задался вопросом, что случилось с миллиардами лир «налогов на землетрясение», которые власти начали собирать после катастрофы 1999 года. Речь идет о сумме, равной примерно $4,6 млрд.

Она должна была быть потрачена на предотвращение стихийных бедствий и развитие служб экстренной помощи. «Где эти деньги? Эти деньги ушли. Люди, которые всю жизнь платят налоги государству, не могут увидеть это государство, когда оно им понадобится. Все существуют для (президентского.— “Ъ”) дворца. Всякий раз, когда он (Реджеп Эрдоган.— “Ъ”) разрушает эту страну, он призывает: "Поддержите меня". Я не хотел бы иметь с вами (президентом.— “Ъ”) ничего общего и никогда не буду иметь»,— сказал господин Кылычдароглу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Еще одним поводом для критики со стороны оппозиции стало ограничение в среду властями работы соцсетей. В первую очередь это коснулось Twitter и TikTok, хотя многие в зоне бедствия пользовались ими, чтобы вызвать помощь. В четверг Twitter вновь заработал нормально. Это произошло благодаря компромиссу, достигнутому Анкарой с руководством компании. «Благодарим Twitter за сотрудничество и обещание поддержать усилия Турции по борьбе с дезинформацией»,— написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Ранее в Минсвязи Турции отметили, что в связи с публикацией в соцсетях провокационных и оскорбительных сообщений по теме землетрясения был задержан 31 человек, закрыто более 270 аккаунтов. И президент, и чиновники более низкого ранга не раз в эти дни отмечали, что наблюдают в соцсетях попытки посеять панику и дезинформировать население.

«Ограничение социальных сетей и интернет-общения — это просто боязнь правды и слабость»,— заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Он, как и Кемаль Кылычдароглу, готов выступить против Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Кто из них возглавит оппозицию, должно стать понятно в ближайшее время.

Сейчас говорить с турецкими политическими аналитиками о влиянии землетрясения на избирательную кампанию непросто. Собеседники обычно отвечают, что рассуждать на эту тему очень болезненно, а какие-то значимые выводы появятся лишь через некоторое время. Тем не менее актуальности вопроса это не снимает — выборы по-прежнему планируются на 14 мая, и подготовка к ним должна идти каждый день. Хотя разные варианты возможны. По мнению турецкого политического аналитика, колумниста издания Gazete Duvar Фехима Таштекина, несмотря на все усилия оппозиции, в руках властей находится главный рычаг — возможность перенести выборы. «Объявление трехмесячного режима чрезвычайного положения может привести к сценарию с переносом или даже отменой выборов,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.— Эрдоган будет формировать линию поведения именно исходя из уровня электоральной поддержки. Нынешняя ситуация для него неблагоприятна, но он может попытаться переломить ее масштабными кампаниями по оказанию помощи пострадавшим».

Другой турецкий политолог Умит Назми Хазыр ответил на вопросы “Ъ” цитатой одного из бывших лидеров Турции Сулеймана Демиреля: «Даже 24 часа в турецкой политике — это много». «В прошлом году поддержка Эрдогана снижалась из-за ухудшения экономической ситуации. Перед выборами власти начали возвращать свои позиции за счет повышения зарплаты бюджетникам и снижения пенсионного возраста. Землетрясение определенно остановит этот процесс, но итог будет зависеть от многих факторов, включая ту же экономику и выбор кандидата от оппозиции»,— добавил эксперт.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев