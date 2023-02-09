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Землетрясение раскачало оппозицию

На Реджепа Эрдогана возлагают ответственность за последствия катастрофы в Турции

Лидеры турецкой оппозиции фактически дали старт избирательной кампании: они посещают районы землетрясения наперегонки с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, при этом критикуя действующую власть. Хотя в основном внимание общественности в Турции остается сосредоточено на том, как помочь людям в зоне бедствия, в экспертной среде все чаще задаются вопросом — есть ли политическое будущее у президента Эрдогана.

Реджеп Тайип Эрдоган встречается с людьми после землетрясения в Кахраманмараше

Реджеп Тайип Эрдоган встречается с людьми после землетрясения в Кахраманмараше

Фото: Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган встречается с людьми после землетрясения в Кахраманмараше

Фото: Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган продолжает посещать районы, затронутые землетрясением. По данным на вечер четверга, только в Турции погибло свыше 17 тыс. человек. В соседней Сирии — более 3,6 тыс.

В среду турецкий лидер побывал в провинции Кахраманмараш, в четверг отправился в Газиантеп и не собирается на этом останавливаться. Везде он говорит о роли государства в устранении последствий землетрясения и при этом подчеркивает недопустимость политизации этой темы. Последнее обращено к турецкой оппозиции. Прежде всего к лидеру Республиканской народной партии Кемалю Кылычдароглу, который вместе с мэрами Анкары, Стамбула и Измира также побывал в пострадавших районах, после чего обрушился с критикой в адрес президента. «Я увидел состояние нашего народа. Я отказываюсь смотреть на происходящее вне политики»,— заявил он. По словам господина Кылычдароглу, ответственность за масштабы трагедии лежит на лидере государства и возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР).

Турецкие эксперты давно предупреждали, что жесткие протоколы строительства, введенные после Измитского землетрясения 1999 года, когда погибло более 17 тыс. человек, не соблюдаются. Оппозиционное издание Gazete Duvar отмечает, что эти нормы были также подорваны «спорной амнистией за незаконное строительство, проведенной ПСР и принесшей миллиарды лир дохода правительству и тесно связанным с ним строительным компаниям». На этом фоне оппозиция обвиняет власти в попустительстве и коррупции.

В видеообращении, записанном после визита в зону бедствия, Кемаль Кылычдароглу задался вопросом, что случилось с миллиардами лир «налогов на землетрясение», которые власти начали собирать после катастрофы 1999 года. Речь идет о сумме, равной примерно $4,6 млрд.

Она должна была быть потрачена на предотвращение стихийных бедствий и развитие служб экстренной помощи. «Где эти деньги? Эти деньги ушли. Люди, которые всю жизнь платят налоги государству, не могут увидеть это государство, когда оно им понадобится. Все существуют для (президентского.— “Ъ”) дворца. Всякий раз, когда он (Реджеп Эрдоган.— “Ъ”) разрушает эту страну, он призывает: "Поддержите меня". Я не хотел бы иметь с вами (президентом.— “Ъ”) ничего общего и никогда не буду иметь»,— сказал господин Кылычдароглу.

Еще одним поводом для критики со стороны оппозиции стало ограничение в среду властями работы соцсетей. В первую очередь это коснулось Twitter и TikTok, хотя многие в зоне бедствия пользовались ими, чтобы вызвать помощь. В четверг Twitter вновь заработал нормально. Это произошло благодаря компромиссу, достигнутому Анкарой с руководством компании. «Благодарим Twitter за сотрудничество и обещание поддержать усилия Турции по борьбе с дезинформацией»,— написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Ранее в Минсвязи Турции отметили, что в связи с публикацией в соцсетях провокационных и оскорбительных сообщений по теме землетрясения был задержан 31 человек, закрыто более 270 аккаунтов. И президент, и чиновники более низкого ранга не раз в эти дни отмечали, что наблюдают в соцсетях попытки посеять панику и дезинформировать население.

«Ограничение социальных сетей и интернет-общения — это просто боязнь правды и слабость»,— заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Он, как и Кемаль Кылычдароглу, готов выступить против Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Кто из них возглавит оппозицию, должно стать понятно в ближайшее время.

Сейчас говорить с турецкими политическими аналитиками о влиянии землетрясения на избирательную кампанию непросто. Собеседники обычно отвечают, что рассуждать на эту тему очень болезненно, а какие-то значимые выводы появятся лишь через некоторое время. Тем не менее актуальности вопроса это не снимает — выборы по-прежнему планируются на 14 мая, и подготовка к ним должна идти каждый день. Хотя разные варианты возможны. По мнению турецкого политического аналитика, колумниста издания Gazete Duvar Фехима Таштекина, несмотря на все усилия оппозиции, в руках властей находится главный рычаг — возможность перенести выборы. «Объявление трехмесячного режима чрезвычайного положения может привести к сценарию с переносом или даже отменой выборов,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.— Эрдоган будет формировать линию поведения именно исходя из уровня электоральной поддержки. Нынешняя ситуация для него неблагоприятна, но он может попытаться переломить ее масштабными кампаниями по оказанию помощи пострадавшим».

Необходимость помогать и Турции, и Сирии запутала мировую политику

Другой турецкий политолог Умит Назми Хазыр ответил на вопросы “Ъ” цитатой одного из бывших лидеров Турции Сулеймана Демиреля: «Даже 24 часа в турецкой политике — это много». «В прошлом году поддержка Эрдогана снижалась из-за ухудшения экономической ситуации. Перед выборами власти начали возвращать свои позиции за счет повышения зарплаты бюджетникам и снижения пенсионного возраста. Землетрясение определенно остановит этот процесс, но итог будет зависеть от многих факторов, включая ту же экономику и выбор кандидата от оппозиции»,— добавил эксперт.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Фото: Reuters / Stringer

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Фото: Reuters

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Фото: Reuters

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Фото: Reuters / Stringer

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Фото: Reuters

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Фото: Reuters

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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