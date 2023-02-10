В «Яндексе» нашелся капитал для банка

Капитал Яндекс-банка по итогам 2022 года превысил 4 млрд руб., увеличившись за прошлый год в три раза. Основной акционер банка несколько раз выкупал допэмиссию банка с премией. По словам экспертов, это может быть связано с планами масштабирования кредитного бизнеса, основной продукт — это сервис оплаты частями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За 2022 год собственный капитал дочернего банка «Яндекса» утроился — с 1,4 млрд руб. на начало года до 4,2 млрд руб. по его итогам, следует из раскрытых данных кредитной организации. «Рост капитализации — стандартная процедура для дальнейшего развития банка»,— прокомментировали в компании. Однако там не уточнили источники вложения средств в капитал, равно как и финансовый результат банка за минувший год. В январе собственник банка — «Яндекс.Маркет Лаб» — пополнил его капитал через допэмиссию на 700 млн руб. (включает эмиссионный доход). В середине года уставный капитал был увеличен еще на 100 млн руб., однако размер эмиссионного дохода не раскрывался.

В конце 2021 года экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян в интервью РБК говорил, что на банковском рынке быть «суперинноваторами» не планируется, «во всяком случае пока», также говорилось о возможном предоставлении услуг водителям такси и курьерам в статусе самозанятых. Но сейчас среди кредитных продуктов, как уточнили “Ъ” в банке, есть услуга оплаты частями или в кредит онлайн-обучения на собственной платформе. «Финансовая услуга» появилась ближе к концу 2022 года, сообщили там. Также есть сервис оплаты частями «Яндекс Сплит», который присутствует как на собственном маркетплейсе, так у внешних партнеров. Банк начал привлекать и средства розничных клиентов: в конце 2022 года запущен онлайн-вклад, а в январе 2023 года — первый дебетовый продукт для водителей-партнеров. Однако объем привлеченных средств компания не раскрывает.

Скорее всего, Яндекс-банк был докапитализирован акционером, а не за счет прибыли, считает автор ТГ-канала «Мои инвестиции» Михаил Шлемов. Вероятной причиной докапитализации может быть рост розничного бизнеса, главным образом рассрочек для клиентов маркетплейса, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: Скорее всего, пробуются и смежные направления: кредитование и РКО поставщиков маркетплейса, отмечает эксперт. По оценке предправления «Национального платежного совета» Алмы Обаевой, у банков, связанных с маркетплейсами («Яндекс», Оzon и Wildberries), «стоит задача кредитовать и обслуживать всю цепочку — от доставки товара в Россию, а может, даже от его производства, до продажи конечному потребителю».

При этом, как отмечает господин Шлемов, основной финансовый продукт в экосистеме «Яндекса» — это рассрочка (сервис «Яндекс Сплит»). По его оценке, это высокомаржинальный продукт, который позволяет обеспечивать хорошую оборачиваемость за счет короткой дюрации портфеля. После череды экспериментов компания «нащупала» хорошие метрики для данного продукта и приступила к его масштабированию, считает господин Шлемов. Как отмечают участники рынка, существует два механизма монетизации данного продукта. Первый — когда банковские проценты фактически выплачивает продавец за счет повышенной комиссии, второй (в случае рассрочки «Долями» Тинькофф-банка) — когда стоимость услуги заложена в стоимость платежей по продукту.

При этом санкционное давление и «серый» импорт, как следствие, «приводят к появлению продуктов худшего качества по высокой цене», отмечает господин Шлемов. Все это происходит на фоне снижения платежеспособности россиян. «Маркетплейсы становятся основным каналом реализации параллельного импорта. Рассрочка — это механизм поддержки продаж в свете этих трендов»,— говорит он. Поэтому, считает эксперт, закономерно, что компания будет повышать капитализацию банка для поддержания роста и монетизации своего e-commerce-бизнеса.

По оценке банковского эксперта Ольги Ульяновой, с капиталом в 4 млрд руб. кредитный портфель может составить до 30–35 млрд руб., что позволит ему сосредоточиться не только на кредитовании физлиц—клиентов «Яндекс-Маркета», но и торгующих на маркетплейсе представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП. В перспективе, считает она, это может позволить не только самому банку начать получать солидный процентный доход, поскольку розничные кредиты остаются наиболее маржинальным кредитным сегментом, но и увеличивать выручку маркетплейса.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов