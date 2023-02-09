Дирхамы вышли на линейку

У ряда российских банков появились депозитные продукты в дирхамах ОАЭ. Еще несколько банков рассматривают введение такого вклада, выяснил “Ъ”. Банки получают доход от конверсионных сделок, а также от размещения валюты во вклады на местном рынке. Однако большинство банков пока лишь оценивают потенциальный спрос на эту стабильную, но малоликвидную валюту, а также ожидают запуска биржевых торгов дирхамом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Azakir / Reuters Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Дирхам ОАЭ перестает быть экзотикой на российском рынке, опрос “Ъ” показывает, что некоторые банки — БКС-банк, МТС-банк — с конца прошлого года открывают вклады в этой валюте. При этом за месяц БКС-банк привлек десятки миллионов дирхамов на срочные вклады, заявил директор по розничному бизнесу банка Андрей Карякин. Стартовые суммы — минимум 15–25 тыс. AED (около 300–500 тыс. руб. по курсу ЦБ). Однако, чтобы получить максимальную ставку, 1% годовых, потребуется внести значительно больше средств. Так, в МТС-банке повышенный процент начисляется на годовые вклады от 500 тыс. AED (9,7 млн руб.). Пока в банках, открывающих таких депозиты, пополнить их можно только безналичным способом, хотя некоторые (Совкомбанк, см. “Ъ” от 9 сентября 2022 года, Сбербанк и «ФК Открытие») уже предлагают наличную валюту.

Еще несколько банков рассматривают введение такого депозита. В ВТБ указали, что фиксируют интерес клиентов к валюте ОАЭ и прорабатывают инструменты накоплений в альтернативных валютах, однако пока «потенциал такого привлечения относительно невысок». В банке «Союз» не исключают запуска депозитных продуктов в дирхамах, но «для принятия финального решения потребуется тщательный анализ потенциала спроса со стороны клиентов». Директор департамента розничного кредитования Цифра-банка Валентин Федчин заявил, что банк «мониторит рынок» и в «среднесрочной перспективе» рассматривает вопрос о введении таких вкладов. Вместе с тем более широкое число банков имеют возможность открывать клиентам расчетные счета в дирхамах. Среди них, например, ВТБ, Тинькофф-банк, «Ак Барс», «Зенит», ПСКБ, Мир Бизнес Банк.

Дирхам привязан к доллару, что позволяет стимулировать клиентов переходить из токсичных валют в валюты дружественных стран, избавляясь от рисков долларовой инфраструктуры. Помимо этого, часть экспортно-импортных операций компаний из третьих стран также начинает проводиться в валюте ОАЭ. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать поставки российской нефти в дирхамах.

Собеседники “Ъ” на банковском рынке отмечают, что коммерческая выгода банков в этом случае идет от дохода от конверсионных сделок (поскольку зачастую клиенты идут изначально с накоплениями в другой валюте, а потом уже ее конвертируют в AED), а также за счет размещения этой валюты на местном рынке ОАЭ. Например, холдинговая компания группы БКС открыла в ОАЭ дочернюю компанию BCS Capital. Лицензия местного финансового регулятора DFSA была выдана этой компании еще в январе 2020 года. Из презентации компании (с ней ознакомился “Ъ”) следует, что у нее есть специальное разрешение на хранение клиентских активов, а банковские операции проводятся через Emirates NBD Bank. Этот банк предлагает доходность по вкладам до 2% годовых. Кроме того, расчет и на увеличение клиентской базы. «Этот депозит мы предложили в связке с запуском конверсионных операций в дирхамах»,— пояснил Андрей Карякин.

Как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, «развитие сберегательных и инвестиционных инструментов в дирхамах ОАЭ будет зависеть от источников фондирования в данной валюте». При этом росту внутреннего интереса к этой валюте могло бы способствовать выведение ее на биржевые торги, указывает он. Такие планы были у Московской биржи еще в середине прошлого года (см. “Ъ” от 26 июля 2022 года). Планы на этот год ранее подтверждал глава биржи Юрий Денисов.

Ольга Шерункова