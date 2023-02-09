Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дирхамы вышли на линейку

Банки осваивают новые депозитные продукты

У ряда российских банков появились депозитные продукты в дирхамах ОАЭ. Еще несколько банков рассматривают введение такого вклада, выяснил “Ъ”. Банки получают доход от конверсионных сделок, а также от размещения валюты во вклады на местном рынке. Однако большинство банков пока лишь оценивают потенциальный спрос на эту стабильную, но малоликвидную валюту, а также ожидают запуска биржевых торгов дирхамом.

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Дирхам ОАЭ перестает быть экзотикой на российском рынке, опрос “Ъ” показывает, что некоторые банки — БКС-банк, МТС-банк — с конца прошлого года открывают вклады в этой валюте. При этом за месяц БКС-банк привлек десятки миллионов дирхамов на срочные вклады, заявил директор по розничному бизнесу банка Андрей Карякин. Стартовые суммы — минимум 15–25 тыс. AED (около 300–500 тыс. руб. по курсу ЦБ). Однако, чтобы получить максимальную ставку, 1% годовых, потребуется внести значительно больше средств. Так, в МТС-банке повышенный процент начисляется на годовые вклады от 500 тыс. AED (9,7 млн руб.). Пока в банках, открывающих таких депозиты, пополнить их можно только безналичным способом, хотя некоторые (Совкомбанк, см. “Ъ” от 9 сентября 2022 года, Сбербанк и «ФК Открытие») уже предлагают наличную валюту.

Еще несколько банков рассматривают введение такого депозита. В ВТБ указали, что фиксируют интерес клиентов к валюте ОАЭ и прорабатывают инструменты накоплений в альтернативных валютах, однако пока «потенциал такого привлечения относительно невысок». В банке «Союз» не исключают запуска депозитных продуктов в дирхамах, но «для принятия финального решения потребуется тщательный анализ потенциала спроса со стороны клиентов». Директор департамента розничного кредитования Цифра-банка Валентин Федчин заявил, что банк «мониторит рынок» и в «среднесрочной перспективе» рассматривает вопрос о введении таких вкладов. Вместе с тем более широкое число банков имеют возможность открывать клиентам расчетные счета в дирхамах. Среди них, например, ВТБ, Тинькофф-банк, «Ак Барс», «Зенит», ПСКБ, Мир Бизнес Банк.

Дирхам привязан к доллару, что позволяет стимулировать клиентов переходить из токсичных валют в валюты дружественных стран, избавляясь от рисков долларовой инфраструктуры. Помимо этого, часть экспортно-импортных операций компаний из третьих стран также начинает проводиться в валюте ОАЭ. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать поставки российской нефти в дирхамах.

Собеседники “Ъ” на банковском рынке отмечают, что коммерческая выгода банков в этом случае идет от дохода от конверсионных сделок (поскольку зачастую клиенты идут изначально с накоплениями в другой валюте, а потом уже ее конвертируют в AED), а также за счет размещения этой валюты на местном рынке ОАЭ. Например, холдинговая компания группы БКС открыла в ОАЭ дочернюю компанию BCS Capital. Лицензия местного финансового регулятора DFSA была выдана этой компании еще в январе 2020 года. Из презентации компании (с ней ознакомился “Ъ”) следует, что у нее есть специальное разрешение на хранение клиентских активов, а банковские операции проводятся через Emirates NBD Bank. Этот банк предлагает доходность по вкладам до 2% годовых. Кроме того, расчет и на увеличение клиентской базы. «Этот депозит мы предложили в связке с запуском конверсионных операций в дирхамах»,— пояснил Андрей Карякин.

Как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, «развитие сберегательных и инвестиционных инструментов в дирхамах ОАЭ будет зависеть от источников фондирования в данной валюте». При этом росту внутреннего интереса к этой валюте могло бы способствовать выведение ее на биржевые торги, указывает он. Такие планы были у Московской биржи еще в середине прошлого года (см. “Ъ” от 26 июля 2022 года). Планы на этот год ранее подтверждал глава биржи Юрий Денисов.

Ольга Шерункова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...