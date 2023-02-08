Газовые цены упали до экспорта

Поставки «Газпрома» в страны ЕС через Украину начали медленно расти по мере того, как контрактные цены компании стали сближаться со снижающимися спотовыми котировками в Европе. В январе поставки упали почти вдвое на фоне резкого падения спотовых цен на газ из-за теплой погоды. Пока контрактные цены на газ из РФ по-прежнему менее конкурентны в сравнении со спотовым рынком, но в феврале, по мере стабилизации цен на споте, этот фактор нивелируется, и поставки могут продолжить расти, полагают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экспорт «Газпрома» в Европу через Украину начал понемногу восстанавливаться после январского снижения. Так, в середине января потоки через точку входа в украинскую газотранспортную систему «Суджа» снижались до новых минимумов в 24,2 млн кубометров в сутки по сравнению с 41–42 млн кубометров в среднем в декабре. С начала февраля объемы начали расти, 8 февраля они достигли 30,8 млн кубометров в сутки.

В «Газпроме» не комментировали причины снижения поставок. Вероятно, оно было вызвано падением спроса на российский газ, поставляемый по долгосрочным контрактам, где формула цены обычно предполагает поставки по средней цене предыдущего месяца или квартала.

В январе спотовые цены в ЕС резко упали, что сделало для клиентов «Газпрома» невыгодным отбор газа по ценам декабря.

В январе цена на нидерландском хабе TTF на месяц вперед в среднем составляла €63 за 1 МВт•ч против €118 за 1 МВт•ч в декабре. 8 февраля мартовский фьючерс в Нидерландах стоит уже €53,3 за 1 МВт•ч (или около $605 за 1 тыс. кубометров). Цены на газ стабилизировала теплая зимняя погода, позволившая сохранить запасы газа в подземных хранилищах, которые сейчас заполнены более чем на 69%. К тому же высоким остается импорт СПГ на континент. Все эти факторы снижают опасения по поводу перспективы прохождения зимы. Глава французской Totalenergies Патрик Пуянне заявил 8 февраля, что ждет в этом году роста импорта СПГ в Европу на 15–25 млн тонн, но «многое зависит от цены». При этом некоторые участники рынка ожидают, что восстановление экономики Китая лишит Европу части объемов СПГ, которые китайские компании в 2022 году продавали в ЕС из-за низкого спроса в стране на фоне локдаунов.

«Если высокие биржевые цены на газ в декабре привели к тому, что январский экспорт снизился, то теперь мы видим обратную ситуацию: снизившиеся цены в январе привели к росту спроса»,— отмечает независимый эксперт Александр Собко.

В пользу этой версии говорит и то, что объем заявок на транзит через Украину резко вырос — на 20% — именно 1 февраля,

После начала военных действий на Украине РФ поэтапно снижала потоки газа в Европу, сначала полностью прекратив поставки по газопроводам Ямал—Европа и «Северный поток», который впоследствии был взорван в результате диверсии, и параллельно кратно сократив экспорт через Украину. Поставки через Украину в ЕС в январе составили около 1 млрд кубометров. В страны Юго-Восточной Европы поставки газа из РФ продолжаются по «Турецкому потоку».

В январе спотовые цены на газ в ЕС снизились примерно на 50%, напоминает Марсель Салихов из Института энергетики и финансов. По его оценке, в январе разница между текущими ценами и ценами в контрактах «Газпрома» достигала 20–30%. «Однако в феврале действие этого фактора прекратится, если спотовые цены будут оставаться на текущих уровнях»,— полагает он.

В портфеле «Газпрома» есть и контракты с привязкой к усредненным биржевым ценам за более длительный промежуток времени, чем месяц, они будут востребованы по мере того, как эта средняя цена начнет снижаться, считает Александр Собко. «Это произойдет, если биржевые цены на газ останутся на близких к текущим уровнях, что, судя по фьючерсной кривой, является наиболее вероятным развитием событий. Можно ожидать, что в результате экспорт будет иметь тенденцию к росту»,— полагает эксперт.

Татьяна Дятел