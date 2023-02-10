Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен. Дальнейшие решения по добыче нефти будут приниматься с учетом складывающейся на рынке ситуации, добавил господин Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки»,— передает пресс-служба правительства слова вице-премьера. По его мнению, это решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений.

Господин Новак назвал потолок цен «продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада». Он считает, что в будущем это ограничение может привести к дефициту нефти из-за снижения инвестиций в нефтяном секторе. Аналогичные последствия могут распространиться на другие сектора мировой экономики, добавил вице-премьер.

После слов господина Новака стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE пошла вверх. По состоянию на 11:50 мск, цена Brent растет на 1,62% до $85,87 за баррель.

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