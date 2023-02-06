Ничего он не хозяин

Пресненский суд Москвы отказался пересматривать решение по иску бизнесмена Евгения Пригожина к журналисту Алексею Венедиктову (внесен в реестр иностранных агентов). На пересмотре настаивал господин Венедиктов, назвавший два года назад господина Пригожина «хозяином ЧВК “Вагнер”». Бизнесмен тогда подал в суд и потребовал от журналиста опровергнуть сказанные в эфире «Эхо Москвы» слова. В августе 2022 года Евгений Пригожин выиграл разбирательство, а уже через месяц после этого признался, что именно он основал и возглавляет ЧВК «Вагнер». Алексей Венедиктов на этом основании потребовал пересмотра дела, на что господин Пригожин заявил, что «с удовольствием дарит победу в этом суде товарищу Венедиктову». Однако журналист проиграл тяжбу и на этот раз. Теперь бывший главред «Эха Москвы» намерен обратиться в Конституционный суд, сообщил “Ъ” его адвокат Калой Ахильгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин не проиграл судебное разбирательство, даже несмотря на то что заранее отдал в нем победу своему оппоненту

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин не проиграл судебное разбирательство, даже несмотря на то что заранее отдал в нем победу своему оппоненту

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Судебный спор вокруг персоны руководителя частной военной компании «Вагнер» начался летом 2021 года. Тогда в эфире «Эха Москвы» (была закрыта в марте 2022 года решением совета директоров компании) главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов назвал бизнесмена Евгения Пригожина «хозяином ЧВК “Вагнер”». Господин Пригожин в ответ подал в суд, заявив, что не имеет к «Вагнеру» отношения. Истец потребовал опровергнуть утверждение журналиста Венедиктова, удалить соответствующую информацию с сайта радиостанции, а также оштрафовать «Эхо» на 200 тыс. руб. В августе 2022 года Пресненский суд Москвы признал заявление Алексея Венедиктова «недостоверными сведениями», однако не стал обязывать делать опровержение в связи с закрытием «Эха».

Уже через месяц после описанных событий Евгений Пригожин выпустил заявление, в котором признался, что с 2014 года является основателем ЧВК «Вагнер». В декабре 2022 года Алексей Венедиктов попросил Пресненский суд пересмотреть дело «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами».

В январе 2023 года Евгений Пригожин через пресс-службу заявил, что «с удовольствием дарит победу в этом суде товарищу Венедиктову». Заявление было сопряжено с обвинениями «Эха» в «активном разрушении пророссийской идеологии» и предсказанием исхода суда по пересмотру: «То, что суд принял позицию Венедиктова, это наша большая победа». Там же сообщалось, что «справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова, который длительное время был основой разложения патриотизма в России».

Впрочем, суд с господином Пригожиным не согласился и «постановил в удовлетворении заявления о пересмотре отказать», огласил решение в понедельник судья Артем Кузьмичев.

Признание господина Пригожина, обнулившее в прошлом сентябре «недостоверные сведения», осталось таким образом без внимания. Причины отказа, пояснил “Ъ” адвокат господина Венедиктова Калой Ахильгов, пока неизвестны: мотивировочная часть решения суда с подробным объяснением должна быть готова к среде. Отметим, ни господин Венедиктов, ни господин Пригожин в судебном заседании в Москве не участвовали. Первый, по данным “Ъ”, находится сейчас в Европе, второй, как сообщала пресс-служба бизнесмена, накануне летал бомбить Бахмут.

Калой Ахильгов считает, что суд мог отказать в иске «по формальным основаниям», посчитав признание Евгения Пригожина не «вновь открывшимися обстоятельствами», а «новыми доказательствами».

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, «обстоятельства» входят в перечень оснований для пересмотра дела, а «доказательства» — нет. «Это такая процессуальная казуистика: можно цепляться за терминологию, хотя фактически понятно, что человек лгал суду, подавал заведомо ложный иск,— сказал “Ъ” господин Ахильгов.— Если бы он (Евгений Пригожин.— “Ъ”) изначально молчал, а не отрицал (причастность к ЧВК.— “Ъ”), то да, может быть, это было бы новым доказательством. Но он отрицал, и мы настаиваем, что это вновь открывшееся обстоятельство».

Алексей Венедиктов не стал комментировать “Ъ” решение Пресненского суда. «Я думаю, что отказ (суда удовлетворить иск Алексея Венедиктова.— “Ъ”) связан с невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу,— ответил, в свою очередь, на запрос “Ъ” Евгений Пригожин.— Хотя Венедиктова, конечно, жалко. Все разбежались, а он один за них отдувается».

Защита журналиста теперь намерена обратиться в Конституционный суд.

«Венедиктов вынужден из-за изначальной ложности иска Пригожина нести соответствующие убытки по защите своих прав и в том числе убытки репутационные,— пояснил господин Ахильгов.— В законодательстве имеется очевидный пробел: уже после решения суда, когда фактически, но не юридически установлено, что Пригожин имеет отношение к этому вопросу (к основанию и владению ЧВК “Вагнер”.— “Ъ”), у Венедиктова отсутствует право пересматривать это решение и впоследствии предъявить претензии (Евгению Пригожину.— “Ъ”) о возмещении убытков».

Мария Старикова