Число погибших в результате взрыва газа в тульском Ефремове выросло до семи

В городе Ефремове Тульской области найдено тело еще одного погибшего в результате взрыва газа в жилом доме. Общее число жертв увеличилось до семи, в их числе один ребенок, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Изначально представитель экстренных служб сказал, что нашли тела двоих погибших, но позднее в МЧС уточнили информацию.

Взрыв в пятиэтажке произошел 7 февраля. Рухнул первый подъезд, разрушены частично или полностью 20 квартир. Три человека были госпитализированы. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Семьи погибших получат от региональных властей по 1 млн руб.

Лаура Кеффер