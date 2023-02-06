Земля потрясла Турцию

Юго-восток Турции и северо-запад Сирии накрыла волна мощных землетрясений, которые, по самым осторожным подсчетам, унесли жизни более 2,5 тыс. человек. Толчки ощущались и в других государствах — от Ливана до Грузии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал случившееся крупнейшим стихийным бедствием для республики с 1939 года и объявил общенациональный траур. Можно предположить, что впереди у некоторых стран региона немалые потрясения социально-экономического и политического характера. В частности, тысячи погибших и пострадавших в беднейших районах Турции, разрушенное жилье и уничтоженная инфраструктура могут стать неразрешимыми проблемами для господина Эрдогана, которому в мае предстоят президентские выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разрушительное землетрясение повлечет за собой колоссальные социальные, экономические и политические последствия для Турции и других стран региона

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Разрушительное землетрясение повлечет за собой колоссальные социальные, экономические и политические последствия для Турции и других стран региона

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Списки не окончательные

Утром 6 февраля мировые СМИ облетела новость о землетрясении на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии. Поначалу было неясно, насколько серьезным был удар стихийного бедствия. Однако в течение дня, на который позднее пришлись и новые разрушительные толчки, стало понятно: на регион обрушилась мощнейшая катастрофа, а ее последствия — от числа жертв и пострадавших до ущерба всемирному культурному наследию — еще только предстоит оценить. Магнитуда в разных районах составила от 3,9 до 7,8 по шкале Рихтера. По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, между первым землетрясением и вторым на территории Турции произошло около 78 подземных толчков.

По словам министра внутренних дел республики Сулеймана Сойлу, пострадали десять турецких городов — Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. По данным местных СМИ, в Сирии пострадали провинции Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Хотя эпицентр пришелся на Турцию и соседнюю Сирию, толчки ощущались и в других странах. Так, об отголосках землетрясения сообщили в Израиле, Ливане, Ираке, Грузии, Армении и на Кипре. Кроме того, к вечеру стало известно о землетрясении на юге Казахстана магнитудой 5,4.

Число погибших в двух странах к вечеру превысило 2,5 тыс. человек, из которых примерно три четверти приходится на Турцию. Число пострадавших уже превышает 12 тыс. По данным российских дипмиссий, о пострадавших гражданах РФ ничего не известно.

Впрочем, учитывая масштаб разрушений, погодные условия, ночное время первого толчка, когда люди преимущественно спали в своих домах, и постоянно приходящие новые сообщения о жертвах, данные, конечно, не окончательные. В 1999 году в Турции уже происходило схожее по силе землетрясение, разрушившее город Измит вблизи Стамбула. Тогда толчки магнитудой 7,7 на побережье Мраморного моря унесли жизни более 17 тыс. человек. Впрочем, президент Реджеп Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю катастрофу не с этими событиями, а с куда более давней катастрофой. По его мнению, ничего подобного страна не переживала с 1939 года, когда в результате землетрясения погибло более 32 тыс. человек и более 100 тыс. получили ранения. Так или иначе, и то и другое сравнение не вселяет оптимизма.

По словам доктора Стивена Годби, эксперта по опасным природным явлениям в Университете Ноттингем Трент, фото и видеокадры из пострадавших районов говорят о том, что число жертв будет быстро расти — «обычно 30% тех, кто пострадал в результате подобных обрушений, погибают». «Землетрясение произошло ранним утром, когда люди спали дома, а погода была очень холодной. Это означает, что те, кто оказался в ловушке под завалами, сталкиваются с угрозой низких температур. В таких ситуациях обычно спасают большинство людей в первые 24–48 часов, но холодная погода может сократить это время»,— пояснил специалист в комментарии The Guardian.

Не пощадила стихия и объекты всемирного культурного наследия. Частичное разрушение замка римской эпохи в городе Газиантеп вызвало опасения, что пострадать могли и другие памятники архитектуры в Турции и Сирии. На территории этих двух стран находится немало ценных реликвий древности, внесенных в список ЮНЕСКО. Одной из них и была не выдержавшая подземных толчков крепость, часть каменных стен которой каскадом скатилась вниз по склону. Серьезно пострадал и древний сирийский город Алеппо и так немало натерпевшийся за годы гражданской войны в стране.

Тем временем последствия катастрофы выходят далеко за рамки числа жертв и разрушенных зданий. Есть и моменты, о которых сейчас говорят не в первую очередь, но ущерб от которых еще предстоит оценить. Так, в результате землетрясения на юго-востоке Турции взорвался газопровод, а порт Искендерун получил повреждения. К вечеру стало известно, что в этом порту — одном из крупнейших в стране, принимающем нефтяные танкеры, сухогрузы и контейнеровозы,— начался пожар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Землетрясение произошло ранним утром, когда люди находились в своих квартирах

Фото: Sertac Kayar, Reuters Землетрясение произошло ранним утром, когда люди находились в своих квартирах

Фото: Sertac Kayar, Reuters

Помогать готовы все

Масштаб разрушений оказался настолько серьезным, что быстро стало понятно: в одиночку ни Сирии, ни Турции не справиться с последствиями. В телефонном разговоре с сирийским президентом Башаром Асадом глава РФ Владимир Путин предложил Дамаску помощь Москвы. В республику вылетели спасатели МЧС, а Минобороны России сообщило, что Центром по примирению враждующих сторон были оперативно развернуты и приступили к работе шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи — в Алеппо, Хаме, Латакии, а также в населенных пунктах Джебла, Стаму, Бустан-эль-Баша. В комплект гуманитарной помощи включены продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его страна по дипломатическим каналам также получила от Сирии запрос о помощи. «Я поручил сделать это»,— отметил премьер. Правительство Израиля сообщило, что окажет помощь и пострадавшей от землетрясения Турции.

Между тем господин Путин поговорил и с господином Эрдоганом, также предложив ему российскую помощь, за что президент Турции «тепло поблагодарил» коллегу и дал указания принять российских спасателей, сообщила пресс-служба Кремля. Всего, по словам турецкого лидера, готовность помочь выразили более 45 стран и организацией. Так, в Турцию отправились команды спасателей от Евросоюза и отдельных входящих в него государств, в том числе Франции, Польши, Чехии и Испании. Не осталась в стороне Великобритания, чей премьер Риши Сунак заверил, что его мысли с народами Турции и Сирии. Готовность оказать «немедленную помощь этим двум дружественным странам» выразил и президент Ирана Эбрахим Раиси. Пообещали содействовать в устранении последствий или изъявили такую готовность Сербия, Швеция, США, Индия, Китай и Швейцария.

Фотогалерея Землетрясение в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Следующая фотография 1 / 26 Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Смотреть

Даже Греция, где на улицах городов можно встретить надписи «Эрдоган — террорист», по словам премьера Кириакоса Мицотакиса, уже приступила к мобилизации своих ресурсов, чтобы немедленно оказать помощь пострадавшим регионам. Под вечер и правительство Кипра — страны, которую Анкара официально не признает,— выразило соболезнование семьям погибших и готовность «внести свой вклад в гуманитарные усилия международного сообщества». «Стихийные бедствия не делают различий между людьми и национальностями»,— говорится в заявлении кипрского правительства. Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на военное положение в стране, также предложил Анкаре помощь от Киева.

Директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев пояснил “Ъ”: с одной стороны, длинный список стран, выразивших готовность помочь Анкаре, объясняется масштабом трагедии, с другой — он может быть воспринят внутри республики как несостоятельность нынешнего руководства справиться с катастрофой своими силами.

«Ничего хорошего перед выборами это землетрясение Эрдогану не сулит. Удар пришелся по востоку страны — по самым бедным районам. Успеет ли государство устранить до выборов последствия, большой вопрос. На первый взгляд тот же Газиантеп разрушен, возможно, на треть. Это вызовет и воспоминание об измирских пожарах, когда Анкара была вынуждена обращаться за помощью к Москве. Прошло несколько лет, власти снова не могут обойтись без посторонней помощи, хотя землетрясения не новость для Турции. В США тоже часто случаются природные катастрофы, но мы же не слышим, чтобы к ним со всего мира ехали помогать»,— заявил господин Мавашев. По словам эксперта, в результате может возникнуть вопрос «о состоятельности выбранного нынешними властями курса». «К тому же Эрдоган всегда делает ставку на внешние победы, а тут придется сконцентрироваться на внутренних проблемах, которых и так хватает. Кумулятивный эффект может оказаться большим. Плюс турки любят символизм и придают много значения знакам. Эта катастрофа рискует стать "черным лебедем" и повлиять на голосование в мае»,— предположил собеседник “Ъ”.

Алексей Забродин