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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла закон о бронировании времени пересечения границы грузовиками

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила закон, согласно которому грузовые машины будут пересекать границу по предварительной записи. Новые правила затронут не все дороги и пропускные пункты, а самые загруженные. Их список определит правительство.

Законом предусматривается порядок бронирования даты и времени, а также контроля прибытия транспорта. Устанавливается перечень требований к обустройству участков на подъездах к таким пунктам пропуска, в том числе наличие площадок для стоянки с ограждением, разметкой, освещением, мусорными контейнерами и бесплатными туалетами и водоснабжением. Теперь нужно будет предусматривать возможность размещения на стоянках точек питания и магазинов.

Автор поправок, председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев объяснял, что цель поправок — ликвидировать большие очереди на пунктах пропуска. В качестве примера он приводил сложную ситуацию на погранпереходах «Забайкальск», «Верхний Ларс», «Яраг-Казмаляр». Власти отмечали, что новые правила распространяются только на грузовой транспорт и не касаются легковых автомобилей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Многоталонные грузовики».

Леонид Уварчев

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