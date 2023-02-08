Электронике меняют схему платы

Минпромторг предложил увеличить ежегодный максимальный размер субсидий разработчикам и производителям электроники с 350 млн до 1,5 млрд руб. Также компаниям позволят продлять сроки разработки и производства электроники в случае невозможности обеспечить выпуск компонентов для нее на зарубежных фабриках. Это позволит участникам рынка, которые не успевают реализовать проекты из-за санкций, избежать судебных исков от министерства в случае просрочек по проектам, говорят юристы и участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства, разработанным Минпромторгом и опубликованным для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. Из него следует, что власти хотят изменить механизмы поддержки российских разработчиков электроники (серверов, систем хранения данных, ноутбуков).

Документ вносит поправки в 109-е постановление правительства, которое регулируют выделение субсидий на разработку и производство электроники российскими компаниями. В частности, Минпромторг намерен увеличить размер ежегодной субсидии с 350 млн руб. в год до 1,5 млрд руб. (в случае одобрения проекта правительственной комиссии по цифровому развитию).

Министерство также предлагает расширить условия, при которых получатель субсидии может пересмотреть сроки по исполнению требований постановления в части производства и коммерциализации продукции. Если организация докажет министерству, что не может изготовить или заказать на зарубежных фабриках необходимую для проекта микроэлектронику, срок реализации может быть продлен.

Новое постановление расширяет и само понятие «продукция», внося в него программно-аппаратные комплексы (ПАК), отмечает партнер Orchards Алексей Станкевич: «В конце прошлого года ПАК стали включать в реестры российского ПО, что позволило разработчикам претендовать на получение налоговых льгот».

В Минпромторге “Ъ” пояснили, что поправки конкретизируют обстоятельства, влияющие на сроки реализации проекта, «чтобы вместе с экспертным сообществом снижать риски неисполнения обязательств по причинам, не зависящим от организаций».

Источник “Ъ”, близкий к министерству, уточняет, что российские производители электроники, получившие субсидии, используют в том числе компоненты отечественного дизайна, формально считающиеся российскими, которые производятся на зарубежных заводах, отказавшихся сотрудничать с заказчиками из РФ: «Выход на зарубежные фабрики сейчас затруднен, и никто не берется предсказать, в какой срок до российских разработчиков электроники доедут, например, заказанные за границей процессоры, да и доедут ли они вообще».

Разработчики электроники столкнулись и с трудностями при закупке чисто зарубежных компонентов, из-за чего приходится менять дизайн, отмечает директор компании «Промобит» Максим Копосов: «Например, до санкций мы проектировали материнскую плату с учетом одних компонентов, а после санкций пришлось применять другие. Из-за этого потребовалось перепроектировать плату, что увеличило срок и стоимость разработки». Господин Копосов добавляет, что в случае материнских плат цена их разработки выросла в среднем на 20 млн руб.

Президент Zelax Сергей Сухман говорит, что ему известен уже целый ряд случаев, когда российские разработчики электроники, получившие субсидии Минпромторга до санкционных ограничений, не могли исполнить требования по выпуску продукции из-за проблем с поставками компонентов из-за рубежа: «Это ставит компании под угрозу исков от министерства».

Минпромторг опасается ответственности перед ведомствами, которые будут проверять эффективность расходования средств на поддержку отечественных разработчиков электроники, считает топ-менеджер одного из российских производителей телеком-оборудования: «Согласно текущей версии постановления, Минпромторг может оказаться виновным в трате средств на разработку электроники, которая есть только в проекте, а не в коммерческой партии. Это может вызвать вопросы у подотчетного Минфину казначейства».

Никита Королев, Анна Занина