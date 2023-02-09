Из первых юст

Министерство юстиции, узнал “Ъ”, приступило к формированию рабочей группы по подготовке доклада в ООН о состоянии прав человека в РФ. Соответствующее поручение ведомству дал президент Владимир Путин, распорядившись подключить к работе двенадцать министерств (в том числе МВД и Минобороны), Конституционный суд и Центризбирком. Как сообщили “Ъ” в Минюсте, целью доклада станет «комплексная оценка прогресса нашей страны в деле поощрения и защиты прав человека за прошедшие пять лет». Эксперт указывает, что обсуждение этого доклада в ООН другими странами-участницами станет для России «товарищеским судом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В минувший понедельник Владимир Путин распорядился создать рабочую группу по подготовке национального доклада в ООН о состоянии прав человека в РФ. Войти туда должны представители двенадцати министерств, в том числе МВД и Минобороны, а также сотрудники Федерального агентства по делам национальностей, Конституционного и Верховного судов, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Центризбиркома и Общественной палаты. Также в работе должны участвовать уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Формировать рабочую группу и следить за исполнением распоряжения предписано Минюсту. «Работа по формированию состава» группы уже началась, заверили “Ъ” в ведомстве.

Напомним, в 2006 году на основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН был создан механизм универсального периодического обзора (УПО), в рамках которого раз в несколько лет рассматриваются вопросы выполнения каждым государством из числа членов ООН (таких 193) обязательств в области прав человека. Другие члены ООН оценивают и комментируют доклад той или иной страны по исполнению обязательств. Россия представляла свои доклады в СПЧ ООН в 2009, 2013 и 2018 годах.

«В 2023 году Российской Федерации предстоит пройти очередной цикл процедуры универсального периодического обзора, целью которого будет комплексная оценка прогресса нашей страны в деле поощрения и защиты прав человека за прошедшие пять лет,— сообщили “Ъ” в Минюсте на запрос об исполнении распоряжения президента.— В связи с этим российские власти должны заранее подготовить и представить на рассмотрение СПЧ соответствующий национальный доклад, в котором требуется отразить комплексную информацию по всему спектру вопросов, касающихся обеспечения принципов демократии и верховенства права, а также реализации принятых международных обязательств в сфере прав человека».

Сегодня ООН остается для России единственной площадкой для международной коммуникации, заявил “Ъ” глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. Господин Климов известен критикой в адрес отдельных представителей ООН. Так, летом прошлого года в беседе с “Ъ” он раскритиковал просьбу российских правозащитников о назначении спецдокладчика ООН по РФ (заявители тогда указывали на необходимость «фиксации текущих нарушений прав человека в РФ»; спецдокладчик был назначен в октябре 2022 года). «Мы являемся учредителями ООН и одними из постоянных членов Совета Безопасности ООН, и все наши руководители чуть ли не ежедневно подчеркивают, что ООН остается единственной международной легитимной организацией для решения многих вопросов, это факт,— пояснил сенатор.— То, что там окопались всякие разные деятели,— это тоже факт. Но это не значит, что ООН перестала быть единственным островом (для коммуникации.— “Ъ”). Мы должны эту площадку использовать в полном объеме».

От обсуждения содержания доклада, который предстоит подготовить рабочей группе, господин Климов отказался, пояснив, что данная тематика не в полной мере относится к работе комиссии Совфеда по иностранному вмешательству. В президентском Совете по правам человека пока тоже не спешат комментировать повестку доклада для ООН. Глава СПЧ Валерий Фадеев объяснил “Ъ”, что будет готов к разговору позднее, после детального обсуждения вопроса с коллегами по СПЧ.

Со стороны РФ речь пока идет о формальном участии в процедуре УПО и поддержании имиджа, указывает юрист Григорий Вайпан. Он напоминает, что механизм универсального периодического обзора похож на «товарищеский суд», смысл которого в комментариях других государств к докладу РФ и в предложении ими рекомендаций. «В ситуации, когда военные действия России в Украине осудили почти три четверти государств—членов ООН, сохранить лицо будет трудно,— полагает эксперт.— Можно ожидать, что в рамках ближайшего цикла УПО российские власти подвергнутся в ООН жесткой критике».

Отметим, что во время формирования рекомендаций для конкретной страны в рамках УПО учитывается не только доклад национальных властей, но и документы других структур ООН, обращения и доклады правозащитных организаций. Как правило, это альтернативные доклады о состоянии прав человека, которые в ООН направляют российские НКО и объединения юристов. Кроме того, ООН учитывает рекомендации своего Комитета по правам человека (КПЧ; орган контролирует выполнение Международного пакта о гражданских и политических правах), последнюю сессию которого Россия проигнорировала.

Мария Старикова