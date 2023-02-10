Число жертв землетрясения в Турции превысило 18 тысяч

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18 342, раненых — до 72 424 человек. Были эвакуированы 75 780 человек. Об этом сообщили в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий. Общее число жертв землетрясения, считая 3317 погибших в Сирии, приблизилось к 22 тыс. человек.

Как передает турецкое ТВ, сегодня утром команда спасателей извлекла из-под завалов десятиэтажного дома в Диярбакыре девятилетнего мальчика и его мать, которые лежали под грудой бетона 101 час. В Кахраманмараше и Адыямане спасли еще двух человек, в том числе девочку 2,5 года.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Днем того же дня землетрясение произошло в центральной части Турции. В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар. Он до сих пор не потушен.

О последствиях землетрясений — в публикации «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Анастасия Ларина