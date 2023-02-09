Президенты идут на «ты»

По пути из Лондона в Брюссель с 8 на 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сделал остановку в Париже. Его пригласил Эмманюэль Макрон, позвавший на встречу и канцлера Германии Олафа Шольца. Встреча на троих прошла в Елисейском дворце и началась с пресс-конференции, а продолжилась ужином за закрытыми дверями. За парижской встречей следил корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Олаф Шольц перепутали пюпитры

Фото: Sarah Meyssonnier/Pool, Reuters Владимир Зеленский и Олаф Шольц перепутали пюпитры

Фото: Sarah Meyssonnier/Pool, Reuters

В половине десятого вечера правительственный аэробус A321 с британским флагом и надписью United Kingdom приземлился в аэропорту Орли. На британском самолете в Париж из Лондона прибыл президент Украины. В аэропорту его встречали министр обороны Франции Себастьен Лекорню и посол Украины в Париже Вадим Омельченко. Ожидали они гостя в зале для приема официальных делегаций, прозванном «русской избой» с тех самых пор, как в 1960 году там побывал Никита Хрущев, прилетавший во Францию по приглашению президента Шарля де Голля.

Трап подали быстро, хотя и неловко. Несколько минут прошло в перестыковках, и первым, кто появился в дверях после двух стюардесс, был Владимир Зеленский, по-прежнему в своей зеленой военной майке с трезубцем на груди. Контраст с почетным караулом национальной гвардии в ментиках и киверах, выстроившимся вдоль длинной красной дорожки.

В «избе» задержались лишь на несколько минут: Владимир Зеленский опоздал, и в Елисейском дворце его уже ждали лидеры Франции и Германии. В сущности, Владимир Зеленский мог повидаться с ними и на следующий день в Брюсселе на саммите Европейского союза, но президент и канцлер решили поговорить с президентом Украины отдельно, чтобы заверить его в поддержке Украины со стороны двух ведущих стран Европы — Франции и Германии.

Перед своей европейской поездкой президент Зеленский дал интервью Le Figaro, в котором остановился на своих отношениях с президентом Макроном, которому на Украине изрядно досталось за фразу о том, что не следует «унижать Россию». Владимир Зеленский считает, что глава французского государства с тех пор «изменился». «Ведь именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал»,— сказал господин Зеленский французским журналистам во время интервью. Вероятно, уже тогда планировался его «импровизированный» визит в Париж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Lewis Joly / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Lewis Joly / AP

В пути из аэропорта за кортежем Зеленского свободно следовали журналисты, но в квартале президентского дворца им пришлось остановиться. Периметр был закрыт жандармерией. Примерно к половине десятого машина украинского президента, внедорожник с французскими номерами, въехала в курдонер Елисейского дворца. Два молодых президента, обнявшись, проследовали к ступенькам, где их уже ждал приехавший часом раньше Олаф Шольц.

Протокольная фотография втроем на ступеньках продолжилась встречей с журналистами, заранее собравшимися во дворце. В зале для пресс-конференций сначала перепутали фланги и флаги, поэтому Олаф Шольц направил господина Зеленского к его пюпитру слева, за которым стоял желто-голубой украинский флаг. За Макроном и Шольцем кроме национальных флагов стояли синие флаги с хороводом европейских звезд, среди которых еще нет Украины, которой пока даны были только обещания о приеме в ЕС. Наблюдатели полагают, что своим присутствием в Брюсселе Владимир Зеленский воспользуется, в частности, для того, чтобы ускорить процедуру. Хотя, надо признать, многие европейцы считают, что есть основания не спешить.

«Наше желание — сопровождать Украину к победе, к миру и к Европе»,— начал Эмманюэль Макрон в виде обращенного к господину Зеленскому монолога, в котором он называл своего собеседника на «ты». «Россия не может и не должна победить,— продолжил президент, пообещав:— Мы продолжим работу по поставке средств обороны».

Как и обращение на «ты», слова о «средствах обороны» были заметны.

У Франции есть особые козыри. Все европейские страны должны были согласовывать с Германией поставки Leopard и должны будут получать у США разрешения на поставки самолетов американского производства, если такое решение будет однажды принято. Франция же имеет собственную авиационную промышленность, ее самолеты принадлежат только ей, а решение об их судьбе принимает президент.

Теоретически обсуждается возможность поставки Украине если не последних самых современных Rafale, то снимающихся с вооружения Mirage 2000, которых с 1984 года в войсках более 300. Пока это только домыслы, отправку самолетов российский МИД не раз называл «красной линией», хотя французские специалисты говорят, что нет разницы в том, какое именно оружие будет поставлено Украине в виде «средств обороны». До тех пор пока им будут управлять украинские военные, а не европейцы, о прямом участии в войне Европы вопрос юридически не стоит.

В отличие от британского парламента, где Владимир Зеленский говорил по-английски, в Париже он произнес свою короткую речь на украинском и так же обращался к президенту и канцлеру по-дружески на «ты». Разумеется, он благодарил за помощь и просил «тяжелые вооружения», причем «как можно скорее». «Чем раньше Украина получит тяжелое вооружение большой дальности, чем раньше наши летчики получат самолеты, тем быстрее… мы сможем вернуться к миру в Европе»,— сказал Владимир Зеленский.

Пресс-конференция завершилась быстро. Еще не было 11, когда Эмманюэль Макрон сказал: «А теперь мы будем работать». Далее состоялся ужин при закрытых дверях, где за столом встретились только главы стран и их переводчики. Бессмысленно строить догадки о разговорах, которые там велись. Владимир Зеленский переночевал в Париже и утром улетел в Брюссель вместе с Эмманюэлем Макроном на борту президентского самолета Falcon 7X французских ВВС, стартовавшего с военного аэродрома Велизи-Виллакубле.