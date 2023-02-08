«Локомотив» вернул России бомбардира

«Локомотив», который оказался в очень сложном положении в чемпионате России, совершил самую любопытную сделку в Российской премьер-лиге (РПЛ) во время зимней паузы в сезоне. Клуб, в последнее время делавший ставку на молодежь, подписал контракты с двумя ветеранами — защитником Игорем Смольниковым и форвардом Артемом Дзюбой — до конца текущего сезона. При этом Дзюба, еще недавно считавшийся лидером сборной России, в течение нескольких месяцев, по сути, не имел игровой практики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще пару лет назад, играя за «Зенит», Артем Дзюба (слева) был едва ли не ярчайшей звездой отечественного футбола

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Еще пару лет назад, играя за «Зенит», Артем Дзюба (слева) был едва ли не ярчайшей звездой отечественного футбола

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Московский «Локомотив», который потерпел катастрофу в первой части отечественного футбольного сезона, очутившись перед зимним перерывом на 14-м месте в таблице чемпионата страны, всего в одном очке от «зоны вылета», совершил, видимо, самую громкую и самую неординарную сделку среди всех, что состоялись в Российской премьер-лиге во время длинной паузы в сезоне. Клуб заключил контракты с двумя 34-летними бывшими игроками сборной России — фланговым защитником Игорем Смольниковым и форвардом Артемом Дзюбой.

Любопытной сделку сделает не только тот факт, что команда, официально, на уровне стратегии развития, ставящая на молодежь, решила в сложный период положиться на ветеранов, но и бэкграунд наиболее известного среди приглашенных футболистов.

Игорь Смольников по крайней мере осенью 2022 года постоянно играл в чемпионате России. Он выступал за осевшее на нижней строчке таблицы российского первенства и вряд ли всерьез рассчитывающее уцелеть в высшем дивизионе «Торпедо» и покинул его по собственному желанию. История с Артемом Дзюбой гораздо сложнее.

Еще пару лет назад, играя за «Зенит», он был едва ли не ярчайшей звездой отечественного футбола. В 2018 году Дзюба превратился в героя домашнего для сборной России чемпионата мира, забив в матчах турнира три гола и внеся огромный вклад в прорыв команды в четвертьфинал, после него получил капитанскую повязку в национальной команде, а российское первенство дважды подряд — в 2020 и 2021 годах — заканчивал в ранге лучшего бомбардира.

Кризис в карьере Артема Дзюбы был неожиданным. После состоявшегося летом 2021 года чемпионата Европы и появления на посту главного тренера провалившейся сборной Валерия Карпина вместо Станислава Черчесова форвард перестал играть за нее. А по ходу прошлого сезона, продлившего серию успехов «Зенита» в чемпионатах России до четырех, Дзюба попрощался и с особенным статусом в петербургском клубе. Он провел 28 матчей в чемпионате, но лишь в 18 из них вышел в стартовом составе, а в его финишной части имел минимум игрового времени.

В августе 2022 года он перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор». В первом же официальном матче за новую команду Дзюба забил гол, однако вскоре потерял место в основе и, как правило, смотрел игры со скамейки запасных. В конце концов контракт с ними «Адана» расторг.

Известно, что нападающий пытался трудоустроиться в России и даже вел переговоры с некоторыми клубами — наиболее активные, кажется, с «Торпедо». В итоге форварда с богатой биографией, но в непонятном тонусе рискнул взять «Локомотив», как минимум один из руководителей которого Дзюбе должен быть хорошо знаком.

На стыке позапрошлого и прошлого десятилетий генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко работал в «Томи» помощником главного тренера Валерия Непомнящего. Именно в этой команде в 2009 году оказался выгнанный из «Спартака» на фоне конфликта с партнерами молодой Артем Дзюба. В то время складывалось впечатление, что по его перспективам нанесен страшный удар. Но в «Томи», наоборот, произошла «перезагрузка» Дзюбы, трансформировавшегося в интересного форварда с широким функционалом, который вскоре позволил ему вернуться на топ-уровень. Со «Спартаком» Артему Дзюбе предстоит встретиться совсем скоро. С ним «Локомотив» в конце февраля сыграет в четвертьфинальной стадии Кубка России.

Источник “Ъ”, хорошо знакомый с ходом переговоров, связанных с переходом Артема Дзюбы в «Локомотив», считает, что на самом деле вариант, выбранный переживающим тяжелый период грандом, выглядит вполне логичным. Он объяснил, что сделки с иностранными футболистами «в свете сложившейся ситуации» (имеются в виду санкции в отношении российской спортивной отрасли, предусматривающие в том числе возможность одностороннего расторжения контрактов игроками без выплаты компенсации) «несут в себе колоссальный риск». Отечественных же форвардов высокого уровня, пояснил собеседник “Ъ”, «на рынке практически нет». Правда, еще раньше «Локомотив» успел прибрести у «Крыльев Советов» двух молодых, но уже успевших неплохо проявить себя игроков линии атаки — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Алексей Доспехов