«Локомотив» вернул России бомбардира

«Локомотив», который оказался в очень сложном положении в чемпионате России, совершил самую любопытную сделку в Российской премьер-лиге (РПЛ) во время зимней паузы в сезоне. Клуб, в последнее время делавший ставку на молодежь, подписал контракты с двумя ветеранами — защитником Игорем Смольниковым и форвардом Артемом Дзюбой — до конца текущего сезона. При этом Дзюба, еще недавно считавшийся лидером сборной России, в течение нескольких месяцев, по сути, не имел игровой практики.
Еще пару лет назад, играя за «Зенит», Артем Дзюба (слева) был едва ли не ярчайшей звездой отечественного футбола
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Московский «Локомотив», который потерпел катастрофу в первой части отечественного футбольного сезона, очутившись перед зимним перерывом на 14-м месте в таблице чемпионата страны, всего в одном очке от «зоны вылета», совершил, видимо, самую громкую и самую неординарную сделку среди всех, что состоялись в Российской премьер-лиге во время длинной паузы в сезоне. Клуб заключил контракты с двумя 34-летними бывшими игроками сборной России — фланговым защитником Игорем Смольниковым и форвардом Артемом Дзюбой.
Любопытной сделку сделает не только тот факт, что команда, официально, на уровне стратегии развития, ставящая на молодежь, решила в сложный период положиться на ветеранов, но и бэкграунд наиболее известного среди приглашенных футболистов.
Игорь Смольников по крайней мере осенью 2022 года постоянно играл в чемпионате России. Он выступал за осевшее на нижней строчке таблицы российского первенства и вряд ли всерьез рассчитывающее уцелеть в высшем дивизионе «Торпедо» и покинул его по собственному желанию. История с Артемом Дзюбой гораздо сложнее.
Еще пару лет назад, играя за «Зенит», он был едва ли не ярчайшей звездой отечественного футбола. В 2018 году Дзюба превратился в героя домашнего для сборной России чемпионата мира, забив в матчах турнира три гола и внеся огромный вклад в прорыв команды в четвертьфинал, после него получил капитанскую повязку в национальной команде, а российское первенство дважды подряд — в 2020 и 2021 годах — заканчивал в ранге лучшего бомбардира.
Кризис в карьере Артема Дзюбы был неожиданным. После состоявшегося летом 2021 года чемпионата Европы и появления на посту главного тренера провалившейся сборной Валерия Карпина вместо Станислава Черчесова форвард перестал играть за нее. А по ходу прошлого сезона, продлившего серию успехов «Зенита» в чемпионатах России до четырех, Дзюба попрощался и с особенным статусом в петербургском клубе. Он провел 28 матчей в чемпионате, но лишь в 18 из них вышел в стартовом составе, а в его финишной части имел минимум игрового времени.
В августе 2022 года он перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор». В первом же официальном матче за новую команду Дзюба забил гол, однако вскоре потерял место в основе и, как правило, смотрел игры со скамейки запасных. В конце концов контракт с ними «Адана» расторг.
Известно, что нападающий пытался трудоустроиться в России и даже вел переговоры с некоторыми клубами — наиболее активные, кажется, с «Торпедо». В итоге форварда с богатой биографией, но в непонятном тонусе рискнул взять «Локомотив», как минимум один из руководителей которого Дзюбе должен быть хорошо знаком.
На стыке позапрошлого и прошлого десятилетий генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко работал в «Томи» помощником главного тренера Валерия Непомнящего. Именно в этой команде в 2009 году оказался выгнанный из «Спартака» на фоне конфликта с партнерами молодой Артем Дзюба. В то время складывалось впечатление, что по его перспективам нанесен страшный удар. Но в «Томи», наоборот, произошла «перезагрузка» Дзюбы, трансформировавшегося в интересного форварда с широким функционалом, который вскоре позволил ему вернуться на топ-уровень. Со «Спартаком» Артему Дзюбе предстоит встретиться совсем скоро. С ним «Локомотив» в конце февраля сыграет в четвертьфинальной стадии Кубка России.
Источник “Ъ”, хорошо знакомый с ходом переговоров, связанных с переходом Артема Дзюбы в «Локомотив», считает, что на самом деле вариант, выбранный переживающим тяжелый период грандом, выглядит вполне логичным. Он объяснил, что сделки с иностранными футболистами «в свете сложившейся ситуации» (имеются в виду санкции в отношении российской спортивной отрасли, предусматривающие в том числе возможность одностороннего расторжения контрактов игроками без выплаты компенсации) «несут в себе колоссальный риск». Отечественных же форвардов высокого уровня, пояснил собеседник “Ъ”, «на рынке практически нет». Правда, еще раньше «Локомотив» успел прибрести у «Крыльев Советов» двух молодых, но уже успевших неплохо проявить себя игроков линии атаки — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.