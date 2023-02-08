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Коммерсантъ FM
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Владимир Зеленский улетел окрыленный

Президент Украины попросил у Британии истребители и спросит об их поставках лидеров ЕС

Во время второго с 24 февраля 2022 года зарубежного визита президент Украины Владимир Зеленский не только благодарил союзников за поддержку, но и потребовал от них активизировать поставки вооружений. Прилетев в Лондон, украинский лидер сделал акцент на передаче Киеву западных истребителей. Несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди партнеров Украины, премьер Британии Риши Сунак пообещал начать обучение украинских пилотов уже весной и поручил министру обороны изучить возможность поставок Киеву авиации. Из Лондона господин Зеленский отправился в Париж на встречу с лидерами Франции и Германии, а оттуда должен прибыть в Брюссель — на саммит ЕС, где, очевидно, вновь попросит для Украины истребителей.

Ко входу в Вестминстерский дворец, где должно было состояться выступление Владимира Зеленского перед британскими парламентариями, его сопроводили лично спикер палаты лордов (слева) и спикер палаты общин (второй справа)

Ко входу в Вестминстерский дворец, где должно было состояться выступление Владимира Зеленского перед британскими парламентариями, его сопроводили лично спикер палаты лордов (слева) и спикер палаты общин (второй справа)

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Ко входу в Вестминстерский дворец, где должно было состояться выступление Владимира Зеленского перед британскими парламентариями, его сопроводили лично спикер палаты лордов (слева) и спикер палаты общин (второй справа)

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Лондонский призыв

Визит Владимира Зеленского в Лондон не был анонсирован заранее. Однако на фоне подтвердившихся в итоге слухов о поездке президента Украины в Брюссель на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза появление украинского лидера в британской столице, возможно, и было внезапным, но никого особо не удивило. После 24 февраля 2022 года господин Зеленский долгое время отказывался покидать Украину, уверяя, что за границу поедет уже после завершения боевых действий. Однако в декабре прошлого года он все-таки нанес визит в США, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

Ставшие традиционными выступления по видеосвязи перед парламентами других стран и участниками различных саммитов, видимо, перестали давать нужный эффект, и от президента Украины потребовалось очное присутствие для активизации западной помощи. В декабре перелет за океан принес свои плоды: назревающие споры о необходимости возвращения украинского урегулирования в дипломатическое русло, в том числе путем территориальных уступок Москве, и разговоры об усталости от конфликта приутихли, а 2023 год начался с анонсов новых — качественно более серьезных — поставок военной помощи Киеву. В итоге к концу января был решен «танковый» вопрос.

Сейчас, когда на повестке оказались дискуссии о предоставлении Киеву истребителей, а западные СМИ и политики обсуждают перспективы скорого наступления российских войск, Владимир Зеленский вновь лично отправился к союзникам.

В Лондоне президента Украины встретили по-королевски — во-первых, потому что его в прямом смысле слова принял монарх Карл III, а во-вторых, в Великобритании прозвучало многое из того, что господин Зеленский наверняка хотел услышать, а еще больше того, что он хотел произнести.

Причем первые новости с британских островов начали приходить, когда политик был еще на пути в Лондон. Так, Великобритания под его визит ввела новые санкции против России, а точнее в отношении шести компаний, связанных с оборонной промышленностью, и восьми россиян, в том числе против бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

Вторая и, возможно, ключевая новость заключалась в том, что, как сообщила пресс-служба Риши Сунака, премьер Британии поддержал предложение по расширению программы обучения украинских военных, в том числе распространив ее на пилотов истребителей западного производства, «чтобы Украина могла защищать свое небо и в будущем». На фоне того, что Киев уже неоднократно просил партнеров предоставить истребители F-16, а те, в свою очередь, до сих пор отказывались, ссылаясь на риски эскалации и трудности обслуживания и управления западными самолетами, это решение Лондона стало шагом в понятном направлении. Кстати, «нецелесообразной» поставку истребителей Украине недавно называла и Великобритания. Впрочем, речь в тот момент, видимо, шла о немедленной передаче самолетов, а господин Сунак решил обучать пилотов на будущее.

Запад начинает поставку танков Киеву

Другими словами, Великобритания, кажется, вновь может стать той страной, которая первой заявляет об отправке Украине новых видов вооружений, как это было с тяжелыми танками, когда Лондон вперед всех союзников объявил о поставках Киеву 14 машин Challenger 2. Кстати, Риши Сунак объявил, что танки прибудут на Украину в марте.

Выступление Владимира Зеленского перед парламентариями в Вестминстере стало, пожалуй, ключевым элементом его визита в Лондон. Как и в случае декабрьской речи перед Конгрессом США, она изобиловала благодарностями и призывами. «Великобритания! Вы протянули руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать»,— обратился президент Украины к собравшимся. Примечательно, что не забыл Владимир Зеленский и своего давнего друга, экс-премьера Бориса Джонсона. «Лондон поддерживает Киев с первого дня, с первых секунд и минут… Борис, ты пошел и объединил других, когда это казалось абсолютно невозможным. Спасибо тебе»,— говорил господин Зеленский, а камера в тот момент выхватывала довольного господина Джонсона — ныне обычного депутата, единственного рядового парламентария, удостоившегося отдельных слов в речи президента Украины.

Впрочем, ключевое заявление Владимир Зеленский приберег к финалу речи. Политик рассказал собравшимся в зале, что вскоре ему предстоит встреча с королем Карлом III, которая станет для него «действительно особенным моментом». И поначалу в этом дежурном пассаже не было ничего примечательного, пока гость из Киева внезапно не произнес: «В Британии король — пилот военно-воздушных сил (в годы службы в армии в 1970-х годах он действительно был таковым.— “Ъ”). Сегодня на Украине каждый пилот военно-воздушных сил — король». В зале тут же раздалось несколько смешков — кто-то явно уже понял, к чему клонит оратор. Но смешки быстро потонули в потоке бурных аплодисментов. После этого господин Зеленский попросил вынести на сцену шлем «одного из лучших украинских пилотов».

«У нас есть свобода, дайте нам крылья защитить ее»,— сказал президент Украины и потом в течение всей заключительной части выступления так или иначе возвращался к самолетам.

Под конец он вспомнил, что два года назад, посещая британский парламент, был благодарен за «изысканный английский чай». «Покидая парламент сегодня, я заранее благодарю вас за мощные английские самолеты»,— заявил Владимир Зеленский, не оставив парламентариям и правительству поля для маневра.

В британских СМИ акцент на авиации не остался незамеченным. Как отметил один из редакторов ВВС Пол Кирби, речь господина Зеленского можно коротко описать так: «Дайте нам натовские боевые самолеты». Он напомнил, что в Конгрессе президент Украины просил артиллерию и ПВО, вручив американским законодателям украинский флаг с росписями военных из Бахмута (Артемовска). Теперь Владимир Зеленский взял с собой шлем, и это «послание парламентариям Великобритании было столь же ясным». Пол Кирби напомнил, что именно Лондон нарушил общее табу на поставку Киеву тяжелых танков. «Теперь Зеленский чувствует, что может преодолеть запрет и на современные истребители НАТО»,— отметил журналист.

Уже вечером 8 февраля в пресс-службе Риши Сунака уточнили, что премьер рассматривает возможность поставки самолетов Украине и поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какую авиацию можно потенциально передать Киеву. На Даунинг-стрит подчеркнули, что это «долгосрочное, а не краткосрочное решение», которое к тому же еще пока не принято. При этом украинские пилоты начнут обучение в Великобритании уже весной.

Воззвание к Европе

Вечером в среду Владимир Зеленский вылетел в Париж, где у него намечалась встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. А уже следующим пунктом назначения в его турне станет Брюссель. Там в четверг стартует двухдневное неформальное заседание Европейского совета с участием всех лидеров стран ЕС.

Помощь Украине обсуждалась только неделей ранее. В прошлый четверг стороны провели совместное заседание Кабинета министров Украины и Еврокомиссии — первое в истории. А в пятницу — 24-й саммит ЕС—Украина. Согласно очередности, встреча должна была состояться в Брюсселе, но в ЕС решили, что приезд делегации в Киев станет ярким символическим жестом.

Главного, чего ждали в Киеве,— объявления о времени начала переговоров о вступлении в ЕС — пока не произошло.

«Жестких сроков в процессе европейской интеграции нет, это процесс, который зависит от выполнения всех условий»,— заявила в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дипломатично, но чуть более откровенно ответил на этот вопрос Олаф Шольц. «То, что прошлым летом мы сделали Молдавию и Украину странами-кандидатами, было сильным сигналом,— напомнил он в интервью изданию Bild am Sonntag.— Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС,— это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией».

Союзники Киева наращивают подготовку украинских военных

После только что прошедшей в Киеве встречи с руководством ЕС визит Владимира Зеленского в Брюссель для многих стал неожиданностью. При этом вместе с проблемами поддержки Украины ряд участников саммита рассчитывает поднять вопрос и о новых санкциях против РФ. Однако заявления, обнародованные накануне, свидетельствуют, что единства по этому вопросу нет. Так, постпред Польши при ЕС Анджей Садось заявил: в Варшаве разочарованы тем, что Евросоюз не подготовил к саммиту новый пакет анонсированных ранее санкций. К их разработке приложили руку Польша, Литва и Эстония. «Мы не понимаем, почему председательство Швеции в ЕС не работает над этими предложениями,— пожаловался дипломат.— На прошлой неделе было назначено несколько встреч постоянных представителей, которые были отменены в последнюю минуту. Мы теряем очень ценное время».

Не терять времени призывает и Будапешт. «По вопросу Украины Виктор Орбан вновь призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также к предметным политическим дебатам по поводу введенных Брюсселем санкций, которые разрушают экономику Европы»,— заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

При этом, как сообщил журналистам накануне саммита источник в ЕС, среди прочего лидеры объединения могут обсудить и предоставление Украине истребителей. И, похоже, эта тема, несмотря на призыв Олафа Шольца «не спекулировать» в подобных вопросах, становится ключевой в отношениях Киева и союзников.

Алексей Забродин, Галина Дудина

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