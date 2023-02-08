Владимир Зеленский улетел окрыленный

Во время второго с 24 февраля 2022 года зарубежного визита президент Украины Владимир Зеленский не только благодарил союзников за поддержку, но и потребовал от них активизировать поставки вооружений. Прилетев в Лондон, украинский лидер сделал акцент на передаче Киеву западных истребителей. Несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди партнеров Украины, премьер Британии Риши Сунак пообещал начать обучение украинских пилотов уже весной и поручил министру обороны изучить возможность поставок Киеву авиации. Из Лондона господин Зеленский отправился в Париж на встречу с лидерами Франции и Германии, а оттуда должен прибыть в Брюссель — на саммит ЕС, где, очевидно, вновь попросит для Украины истребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ко входу в Вестминстерский дворец, где должно было состояться выступление Владимира Зеленского перед британскими парламентариями, его сопроводили лично спикер палаты лордов (слева) и спикер палаты общин (второй справа)

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters Ко входу в Вестминстерский дворец, где должно было состояться выступление Владимира Зеленского перед британскими парламентариями, его сопроводили лично спикер палаты лордов (слева) и спикер палаты общин (второй справа)

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Лондонский призыв

Визит Владимира Зеленского в Лондон не был анонсирован заранее. Однако на фоне подтвердившихся в итоге слухов о поездке президента Украины в Брюссель на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза появление украинского лидера в британской столице, возможно, и было внезапным, но никого особо не удивило. После 24 февраля 2022 года господин Зеленский долгое время отказывался покидать Украину, уверяя, что за границу поедет уже после завершения боевых действий. Однако в декабре прошлого года он все-таки нанес визит в США, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

Ставшие традиционными выступления по видеосвязи перед парламентами других стран и участниками различных саммитов, видимо, перестали давать нужный эффект, и от президента Украины потребовалось очное присутствие для активизации западной помощи. В декабре перелет за океан принес свои плоды: назревающие споры о необходимости возвращения украинского урегулирования в дипломатическое русло, в том числе путем территориальных уступок Москве, и разговоры об усталости от конфликта приутихли, а 2023 год начался с анонсов новых — качественно более серьезных — поставок военной помощи Киеву. В итоге к концу января был решен «танковый» вопрос.

Сейчас, когда на повестке оказались дискуссии о предоставлении Киеву истребителей, а западные СМИ и политики обсуждают перспективы скорого наступления российских войск, Владимир Зеленский вновь лично отправился к союзникам.

В Лондоне президента Украины встретили по-королевски — во-первых, потому что его в прямом смысле слова принял монарх Карл III, а во-вторых, в Великобритании прозвучало многое из того, что господин Зеленский наверняка хотел услышать, а еще больше того, что он хотел произнести.

Причем первые новости с британских островов начали приходить, когда политик был еще на пути в Лондон. Так, Великобритания под его визит ввела новые санкции против России, а точнее в отношении шести компаний, связанных с оборонной промышленностью, и восьми россиян, в том числе против бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

Вторая и, возможно, ключевая новость заключалась в том, что, как сообщила пресс-служба Риши Сунака, премьер Британии поддержал предложение по расширению программы обучения украинских военных, в том числе распространив ее на пилотов истребителей западного производства, «чтобы Украина могла защищать свое небо и в будущем». На фоне того, что Киев уже неоднократно просил партнеров предоставить истребители F-16, а те, в свою очередь, до сих пор отказывались, ссылаясь на риски эскалации и трудности обслуживания и управления западными самолетами, это решение Лондона стало шагом в понятном направлении. Кстати, «нецелесообразной» поставку истребителей Украине недавно называла и Великобритания. Впрочем, речь в тот момент, видимо, шла о немедленной передаче самолетов, а господин Сунак решил обучать пилотов на будущее.

Другими словами, Великобритания, кажется, вновь может стать той страной, которая первой заявляет об отправке Украине новых видов вооружений, как это было с тяжелыми танками, когда Лондон вперед всех союзников объявил о поставках Киеву 14 машин Challenger 2. Кстати, Риши Сунак объявил, что танки прибудут на Украину в марте.

Выступление Владимира Зеленского перед парламентариями в Вестминстере стало, пожалуй, ключевым элементом его визита в Лондон. Как и в случае декабрьской речи перед Конгрессом США, она изобиловала благодарностями и призывами. «Великобритания! Вы протянули руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать»,— обратился президент Украины к собравшимся. Примечательно, что не забыл Владимир Зеленский и своего давнего друга, экс-премьера Бориса Джонсона. «Лондон поддерживает Киев с первого дня, с первых секунд и минут… Борис, ты пошел и объединил других, когда это казалось абсолютно невозможным. Спасибо тебе»,— говорил господин Зеленский, а камера в тот момент выхватывала довольного господина Джонсона — ныне обычного депутата, единственного рядового парламентария, удостоившегося отдельных слов в речи президента Украины.

Впрочем, ключевое заявление Владимир Зеленский приберег к финалу речи. Политик рассказал собравшимся в зале, что вскоре ему предстоит встреча с королем Карлом III, которая станет для него «действительно особенным моментом». И поначалу в этом дежурном пассаже не было ничего примечательного, пока гость из Киева внезапно не произнес: «В Британии король — пилот военно-воздушных сил (в годы службы в армии в 1970-х годах он действительно был таковым.— “Ъ”). Сегодня на Украине каждый пилот военно-воздушных сил — король». В зале тут же раздалось несколько смешков — кто-то явно уже понял, к чему клонит оратор. Но смешки быстро потонули в потоке бурных аплодисментов. После этого господин Зеленский попросил вынести на сцену шлем «одного из лучших украинских пилотов».

«У нас есть свобода, дайте нам крылья защитить ее»,— сказал президент Украины и потом в течение всей заключительной части выступления так или иначе возвращался к самолетам.

Под конец он вспомнил, что два года назад, посещая британский парламент, был благодарен за «изысканный английский чай». «Покидая парламент сегодня, я заранее благодарю вас за мощные английские самолеты»,— заявил Владимир Зеленский, не оставив парламентариям и правительству поля для маневра.

В британских СМИ акцент на авиации не остался незамеченным. Как отметил один из редакторов ВВС Пол Кирби, речь господина Зеленского можно коротко описать так: «Дайте нам натовские боевые самолеты». Он напомнил, что в Конгрессе президент Украины просил артиллерию и ПВО, вручив американским законодателям украинский флаг с росписями военных из Бахмута (Артемовска). Теперь Владимир Зеленский взял с собой шлем, и это «послание парламентариям Великобритании было столь же ясным». Пол Кирби напомнил, что именно Лондон нарушил общее табу на поставку Киеву тяжелых танков. «Теперь Зеленский чувствует, что может преодолеть запрет и на современные истребители НАТО»,— отметил журналист.

Уже вечером 8 февраля в пресс-службе Риши Сунака уточнили, что премьер рассматривает возможность поставки самолетов Украине и поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какую авиацию можно потенциально передать Киеву. На Даунинг-стрит подчеркнули, что это «долгосрочное, а не краткосрочное решение», которое к тому же еще пока не принято. При этом украинские пилоты начнут обучение в Великобритании уже весной.

Воззвание к Европе

Вечером в среду Владимир Зеленский вылетел в Париж, где у него намечалась встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. А уже следующим пунктом назначения в его турне станет Брюссель. Там в четверг стартует двухдневное неформальное заседание Европейского совета с участием всех лидеров стран ЕС.

Помощь Украине обсуждалась только неделей ранее. В прошлый четверг стороны провели совместное заседание Кабинета министров Украины и Еврокомиссии — первое в истории. А в пятницу — 24-й саммит ЕС—Украина. Согласно очередности, встреча должна была состояться в Брюсселе, но в ЕС решили, что приезд делегации в Киев станет ярким символическим жестом.

Главного, чего ждали в Киеве,— объявления о времени начала переговоров о вступлении в ЕС — пока не произошло.

«Жестких сроков в процессе европейской интеграции нет, это процесс, который зависит от выполнения всех условий»,— заявила в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дипломатично, но чуть более откровенно ответил на этот вопрос Олаф Шольц. «То, что прошлым летом мы сделали Молдавию и Украину странами-кандидатами, было сильным сигналом,— напомнил он в интервью изданию Bild am Sonntag.— Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС,— это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией».

После только что прошедшей в Киеве встречи с руководством ЕС визит Владимира Зеленского в Брюссель для многих стал неожиданностью. При этом вместе с проблемами поддержки Украины ряд участников саммита рассчитывает поднять вопрос и о новых санкциях против РФ. Однако заявления, обнародованные накануне, свидетельствуют, что единства по этому вопросу нет. Так, постпред Польши при ЕС Анджей Садось заявил: в Варшаве разочарованы тем, что Евросоюз не подготовил к саммиту новый пакет анонсированных ранее санкций. К их разработке приложили руку Польша, Литва и Эстония. «Мы не понимаем, почему председательство Швеции в ЕС не работает над этими предложениями,— пожаловался дипломат.— На прошлой неделе было назначено несколько встреч постоянных представителей, которые были отменены в последнюю минуту. Мы теряем очень ценное время».

Не терять времени призывает и Будапешт. «По вопросу Украины Виктор Орбан вновь призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также к предметным политическим дебатам по поводу введенных Брюсселем санкций, которые разрушают экономику Европы»,— заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

При этом, как сообщил журналистам накануне саммита источник в ЕС, среди прочего лидеры объединения могут обсудить и предоставление Украине истребителей. И, похоже, эта тема, несмотря на призыв Олафа Шольца «не спекулировать» в подобных вопросах, становится ключевой в отношениях Киева и союзников.

Алексей Забродин, Галина Дудина