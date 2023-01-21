Открытие Сбербанка в Крыму, протесты во Франции, ужесточение правил пребывания в Казахстане

Отставки и назначения

Татьяна Анодина покинула пост главы Межгосударственного авиационного комитета.

Новым министром обороны Германии назначен Борис Писториус.

Президент Вьетнама Нгуен Суан подал в отставку.

Гендиректором «Нестле Россия» стал Денис Войтюк, сменив на этом посту Марсиаля Роллана.

Главой Белгорода избран бывший мэр Симферополя Валентин Демидов.

Цитаты недели

«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция,— это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну» (президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда).

«Мир сталкивается с множеством кризисов одновременно» (основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб на открытии мероприятия в Давосе).

«Каждая новая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей» (глава Евросовета Шарль Мишель во время поездки в Киев).

«США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину "по доверенности" ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — окончательного решения "русского вопроса". Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос"» (глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года).

«Это нарушает наши законы. Это нечестно в отношении тех, кто страдает из-за того, что не стал наказывать Чайковского, Достоевского и Толстого. Сербия приняла каждого из России, а русский язык у нас как родной» (президент Сербии Александр Вучич о наборе сербских добровольце в ЧВК «Вагнер»).

Инициативы недели

Крупнейший участник банковского рынка РФ Сбербанк объявил о начале работы в Крыму.

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с жесткой критикой России и призывом создать трибунал по Украине.

В регионах стали ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России.

Новая редакция «перечня неисправностей и условий», запрещающих эксплуатацию транспортных средств, в ближайшее время будет направлена в Белый дом на окончательное утверждение.

Власти Казахстана ужесточили правила пребывания в стране для различных категорий иммигрантов.

Российское подразделение покинувшего страну шведского Electrolux запустит собственный бренд бытовой техники Vard.

«Газпром» продолжает сокращать поставки газа в Европу по основному действующему маршруту экспорта — через Украину.

Госдума отклонила сразу пять законопроектов о возвращении отмененной в 2016 году индексации пенсий работающих пенсионеров.

Цифры недели

По разным оценкам, от 80 тыс. до 400 тыс. человек участвовали в протестах против пенсионной реформы в Париже, от 1,1 млн до 2 млн — во всех городах Франции.

За разжигание розни гособвинение запросило для экс-схиигумена Сергия 5 лет 6 месяцев колонии.

При крушении вертолета в Броварах, на борту которого находился глава МВД Украины, погибли 14 человек.

В 2022 году численность населения Китая сократилась впервые за 60 лет — на 850 тыс. человек, до 1 млрд 411 млн 750 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Доля иностранных компаний, полностью покинувших рынок РФ, составила порядка 8,5% из 1,4 тыс. относительно крупных предприятий из стран G7 и ЕС, работавших в России на апрель 2022 года.

Количество заявок на внутренние грузовые автоперевозки выросло на 7%.

«Росфинмониторинг» потратит 340 млн руб. на совершенствование модуля для мониторинга и анализа криптовалютных трансакций.

Рынок отечественной дорожно-строительной техники ускорился к концу года, показав рост на 38% в четвертом квартале и на 33% по итогам года в денежном выражении.

Объем импорта солнечных панелей из Китая в Россию в прошлом году упал на 41% год к году и составил 20 МВт.

В 2022 году госзаказчики приобрели лекарств почти на 910 млрд руб., что больше на 5% год к году.

По букве закона

Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов.

Верховный суд России признал террористической организацией международное движение МКУ («Маньяки. Культ убийств»).

Заводской райсуд Саратова частично удовлетворил иск спикера облдумы Михаила Исаева к Telegram, признав не соответствующими действительности сведения, опубликованные в трех анонимных каналах мессенджера.

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк приговорен к 16 годам 6 месяцам колонии строгого режима за коррупцию.

«Победа» по решению ВС РФ смягчила правила перевозки ручной клади.

Сделки недели

Компания 1С перевела профильные активы с Кипра в Россию.

Mars ищет покупателей на завод соусов в Луховицах Московской области.

Правление Nissan дало согласие на заключение сделки с Renault по реструктуризации альянса двух автоконцернов.

Нефтехимическая корпорация Ineos, принадлежащая миллиардеру Джиму Рэтклиффу, зарегистрировала заявку на участие в конкурсе за право приобрести «Манчестер Юнайтед».