Саратовский спикер засудил Telegram

Заводской райсуд Саратова в понедельник частично удовлетворил иск спикера облдумы Михаила Исаева к Telegram, признав не соответствующими действительности сведения, опубликованные в трех анонимных каналах мессенджера. Ранее другой суд поддержал аналогичные требования ректора Саратовской юридической академии Елены Ильговой, а еще один похожий иск депутата Госдумы Андрея Воробьева находится на рассмотрении. Юрист считает, что заблокировать оспоренную информацию будет трудно и иски подаются скорее для предотвращения ее дальнейшего распространения в СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Исаев

Фото: t.me / isaevmixail Михаил Исаев

Фото: t.me / isaevmixail

Согласно решению судьи Юлии Ткаченко, порочащими честь и деловую репутацию бывшего мэра Саратова, а ныне спикера облдумы Михаила Исаева признаны посты в Telegram-каналах «Наш человек в ЧК», «Сойкапересмешница» и «Одна бабка сказала». В двух первых должны быть заблокированы по одному посту, в третьем — два. Об этом сообщили в суде, уточнив, что речь не идет о полной блокировке каналов в мессенджере.

Исковое заявление господина Исаева к Telegram FZ-LLC было зарегистрировано Заводским райсудом 9 декабря 2022 года. Официальный представитель спикера Татьяна Плющева тогда пояснила СМИ, что иск касается шести Telegram-каналов: «Речь идет о нескольких публикациях, в которых содержатся материалы, порочащие честь и достоинство Михаила Исаева. В суд спикер областной думы обратился как физическое лицо». Рассмотрение дела проходило в отсутствие как истца, так и ответчика. Адвокатов стороны на процесс тоже не направили, поэтому судья Ткаченко рассмотрела иск самостоятельно за одно заседание 16 января.

Из зачитанного ею искового заявления следовало, что помимо трех вышеназванных у Михаила Исаева также имеются претензии к каналам «На самом деле», «Шорохи Кумыски» и «Театр взрослого зрителя». По мнению заявителя, распространенные ими недостоверные сведения касались информации о том, что господин Исаев, находясь на посту главы Саратова, контролировал деятельность МУСПП «Ритуал», где якобы производились некие незаконные финансовые операции. В обоснование того, что эти данные порочат его честь и достоинство, истец указал, что у него отсутствует судимость, изложенные сведения не подтверждены судом, а значит, владельцы каналов должны удалить порочащую информацию.

В ответе Роскомнадзора на судебный запрос, который также зачитала Юлия Ткаченко, сказано, что в соответствии с его регламентными документами Telegram-каналы не являются распространителями информации, сведениями об их владельцах Роскомнадзор не обладает и вычислить последних не может.

Отметим, что это уже третий за месяц судебный иск против Telegram-каналов в Саратовской области. 28 декабря 2022 года Октябрьский райсуд Саратова удовлетворил заявление ректора Саратовской государственной юридической академии Елены Ильговой об ограничении доступа к сведениям, распространенным в Telegram-канале «Сойкапересмешница». В оспоренном посте говорилось, что у студентов академии без предварительного уведомления удержали по 500 руб., чтобы направить деньги на поддержку жителей Донбасса. В саратовских медиа «Сойкапересмешницу» связывают с журналистом Еленой Налимовой, но сама она не подтвердила “Ъ” свою причастность к каналу. Запись, о которой шла речь в деле, до сих пор доступна.

А в Энгельсский райсуд поступил иск от саратовского депутата Госдумы Андрея Воробьева, который потребовал заблокировать несколько Telegram-каналов, распространяющих, по его мнению, ложную и наносящую ущерб его репутации информацию. Поначалу суд отклонил иск депутата из-за недочетов в документах, но 16 января заявление было подано заново. Какие именно сведения просит признать недостоверными господин Воробьев, пока неизвестно.

Глава юридического бюро «Аргумент» Андрей Ларин удивлен, что решение по иску спикера Исаева было вынесено на первом же заседании. «Информация может быть порочащей, а может и нет, чтобы понять это, требуется экспертиза. В моей практике не было такого, чтобы решение по делу о защите чести и достоинства выносили в первый день», – поясняет эксперт. При этом он не считает такое решение прецедентом, за которым последует множество схожих исков. «Это обычная практика: человек просит признать некие сведения порочащими его репутацию. Непонятно, как это будет исполняться, думаю, головной офис Telegram в Дубае никто о решении районного суда Саратова даже не извещал. А заблокировать сообщение может только сама компания. Полагаю, это делается, чтобы признать сведения порочащими и защититься от их распространения в других источниках, например, СМИ»,— полагает господин Ларин.

Сергей Петунин, Саратов