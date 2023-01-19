Сокращение в госпитательных целях

За прошлый год операторы госзакупок приобрели лекарств на 910 млрд руб., что на 5% больше год к году. Динамика оказалась значительно ниже, чем в разгар пандемии. При этом закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 8%. Участники рынка связывают ситуацию не только со снижением заболеваемости COVID-19, но и с экономией средств на фоне военных действий на Украине. В 2023 году эксперты ожидают изменения структуры закупок госклиник, которым придется приобретать больше средств для лечения и реабилитации раненных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием Headway Company, из которого следует, что в 2022 году госзаказчики приобрели лекарств почти на 910 млрд руб., что больше на 5% год к году. Больше всего препаратов — на 472,9 млрд руб.— закуплено регионами в центре страны. Так, власти Москвы направили на эти цели 126,1 млрд руб., Подмосковья — на 41 млрд руб. Меньше всего — 38,6 млрд руб. и 25,3 млрд руб.— закуплено соответственно на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

Динамика роста в 2022 году оказалась не такой заметной, как в 2021 году, когда объемы госзакупок увеличились на 24% год к году, до 864,6 млрд руб. В 2020 году закупки выросли на 13% год к году, до 695,5 млрд руб. В эти периоды наблюдалась острая фаза пандемии, когда в существенных объемах приобретали препараты от COVID-19.

Судя по данным Headway Company, в 2022 году на первый план вышли закупки лекарств для льготников: рост составил 10%, до 285,9 млрд руб. На 31,6%, до 95,2 млрд руб., увеличились объемы в сегменте высокозатратных нозологий. Объем приобретенных средств для вакцинации гриппа, дифтерии, коклюша, пневмококковой инфекции вырос на 84%, до 35,3 млрд руб. Заметно увеличились закупки и у фонда «Круг добра», обеспечивающего лекарствами детей с редкими заболеваниями,— в 2,5 раза год к году, до 69,7 млрд руб.

Топ-5 крупных поставщиков лекарств по госзаказу в 2022 году Компания Объем заключенных контрактов (млрд руб.) Доля в сегменте госзакупок (%) «Фармстандарт» 105,7 11,6 «Р-Фарм» 91 10 «Ирвин» и дочерние структуры 55,3 6,1 «Фармимэкс» 48,6 5,3 «Нацимбио» 28,3 3,1 Источник: Headway Company.

В то же время Headway Company обращает внимание на снижение в 2022 году закупок препаратов для государственных медучреждений — на 8% год к году, до 327,5 млрд руб., против роста на 20%, до 355,8 млрд руб., в 2021 году. Существенное снижение в госпитальном сегменте началось во второй половине прошлого года, отмечают аналитики. В июле—декабре 2022 года было закуплено средств на 150,2 млрд руб.— в полтора раза меньше, чем за тот же период 2021 года. Наибольшее падение закупок наблюдается в районных стационарах (на 32%), городских больницах (на 28%), клиниках регионального уровня (на 14%).

Закупочное поведение медучреждений в 2022 году, по словам руководителя отдела стратегического развития Headway Company Людмилы Баландиной, «не соответствует предыдущему десятилетнему периоду». Она полагает, что финансовые ресурсы, зарезервированные для закупки лекарств, «могли быть направлены на покупку других групп медизделий либо сэкономлены». Источник “Ъ” из числа дистрибуторов подтверждает сокращение закупок в госпитальном сегменте снижением финансирования, которое «было перераспределено на другие затраты из-за военных действий на Украине».

В Минздраве РФ и органах здравоохранения Магаданской, Новгородской, Архангельской, Амурской, Свердловской областей, куда “Ъ” обратился за разъяснениями, на запросы не ответили.

Снижение закупок для госклиник во втором полугодии может быть связано с тем, что в марте операторам позволили получать опережающее финансирование в начале года, не исключает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. Весной больницы могли закупаться лекарствами впрок, соглашается гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По данным Headway Company, только в марте 2022 медучреждения закупили препаратов на 48,4 млрд руб., что больше на 39% год к году.

Сокращение рынка госпитальных закупок в 2022 году коррелируется со снижением заболеваемости COVID-19, отмечает господин Шуляк. В исследовании Headway Company говорится, что в 2022 году на 25% сократилось приобретение госклиниками противовирусных и противомикробных препаратов. Заметнее всего упали закупки двух препаратов для лечения коронавирусной инфекции,— олокизумаба (на 67% год к году) и левилимаба (на 69% год к году).

Эксперты не исключают, что в 2023 году структура закупок в госпитальном сегменте изменится в связи с поручением Владимира Путина от 2 января этого года о лечении в гражданских больницах участников военной операции на Украине. Вероятно, вырастет доля закупаемых препаратов и материалов для лечения травматических поражений и протезирования, прогнозирует Алексей Федоров. Однако Сергей Шуляк отмечает, что больницы в приграничных областях уже принимают раненых. «Коечный фонд раздуть не удастся, поэтому на госзакупки клиник поручение радикально не повлияет»,— заключает он.

Ольга Август, Наталья Костарнова