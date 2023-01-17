Разъединиться, чтобы объединиться

Главная тема проходящего в Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ) выглядит непривычно для этого всегда глобального мероприятия — «Сотрудничество в фрагментированном мире». Пандемия, торговые войны и другие события, включая конфликт на Украине, постепенно двигают мир в сторону деглобализации. На этом фоне выступивший в Давосе вице-премьер КНР Лю Хэ приглашает иностранных инвесторов для «перезапуска» замедлившейся из-за COVID-19 экономики страны, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осуждает проводимую США и Китаем политику протекционизма, негативно влияющую на производство в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упрекнула в проведении политики протекционизма обоих крупнейших торговых партнеров ЕС — США и Китай

Фото: LAURENT GILLIERON / EPA-EFE / Vostock Photo На форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упрекнула в проведении политики протекционизма обоих крупнейших торговых партнеров ЕС — США и Китай

Фото: LAURENT GILLIERON / EPA-EFE / Vostock Photo

Встреча деловой и политической элиты в швейцарском Давосе (рекордные 2,7 тыс. участников, российской делегации нет) проходит в явно непростое время. «Мир сталкивается с множеством кризисов одновременно»,— заявил на открытии форума его основатель Клаус Шваб. Часть из них напрямую связана с происходящей деглобализацией. Среди ее причин, обсуждаемых на площадках форума и в приуроченных к его открытию исследованиях,— пандемия и военная операция РФ на Украине, «Брексит» и торговые войны США—Китай (подробнее см. “Ъ” от 17 января).

Одним из самых ожидаемых событий Давоса стало выступление вице-премьера КНР Лю Хэ. Для возглавляемой им китайской делегации визит в Швейцарию — первый зарубежный выезд такого уровня после отмены политики «нулевой терпимости» к ковиду.

Комментируя данные о том, что ВВП КНР в 2022 году при целевых 5,5% вырос всего на 3%, Лю Хэ пообещал, что в 2023-м темпы роста «вернутся в норму».

Он надеется, что заметную роль в «общем процветании» экономики КНР сыграют иностранные инвесторы, и подчеркнул, что страна открыта для глобального сотрудничества.

Риски сворачивания отношений беспокоят лидеров финансового рынка, выступавших во вторник в Давосе. «Понимание того, что полное разъединение будет катастрофическим для мировой экономики, означает, что со стороны и США, и Китая есть искреннее желание найти области, в которых может быть налажено сотрудничество»,— отметила генеральный директор Fidelity International Энн Ричардс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель форума Клаус Шваб

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters Основатель форума Клаус Шваб

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters

На фоне таких пожеланий финансистов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что Китай и США по-прежнему продвигают политику протекционизма, что вызывает тревогу у ЕС. Она напомнила, что Китай, обозначивший стимулирование инноваций в области «чистого производства» ключевым приоритетом (речь идет, в частности, о выпуске электромобилей и солнечных панелей), поощряет переезд таких компаний из Европы в Китай, обещая дешевую энергию, низкие затраты на рабочую силу и мягкое законодательное регулирование. Это, по словам главы Еврокомиссии, создает неравные условия для конкуренции на зеленом рынке.

Схожие претензии у ЕС и к США.

Экономические отношения сторон несколько ухудшились после подписания президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции, предполагающего введение масштабных льгот для национальных производителей.

Часть вопросов Евросоюз планирует снять переговорами, некоторые же будут решены анонсированной на форуме «мобилизацией госпомощи», которая должна облегчить развитие зеленой промышленности в ЕС и предотвратить переезд компаний в США.

Кроме, по словам Урсулы фон дер Ляйен, «нечестных практик госсубсидий» других стран ситуация в Европе осложняется еще и ростом цен на электроэнергию, из-за которого произведенные в ЕС товары, вероятно, не смогут составить конкуренцию американским и китайским аналогам. От вступления в «гонку субсидий» в сфере зеленой энергетики страны предостерегла и гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Решение возникающих из-за деглобализации проблем участники форума будут искать уже на двусторонних встречах, которые продолжатся на ВЭФ в среду.

Кристина Боровикова