Сообщение о том, что население Китая впервые за 60 лет сократилось, стало одной из самых обсуждаемых новостей вторника. Даже несмотря на то, что совершенной сенсацией это не оказалось. Пока китайские СМИ объясняют, что ничего страшного не произошло, международные масс-медиа размышляют о масштабах кризиса и даже говорят о том, что Китай потеряет свой статус мирового «производственного цеха» и локомотива мировой экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Самая населенная страна мира долгое время оставалась ключевым источником рабочих рук и спроса, генерируя (экономический.— “Ъ”) рост в Китае и всем мире. Во вторник Национальное статистическое управление объявило о… первом сокращении (численности населения.— “Ъ”) за 60 лет. «Это по-настоящему исторический переломный момент, начало долгосрочного и необратимого сокращения населения»,— говорит Ван Фен, эксперт по китайской демографии Калифорнийского университета в Ирвайне…

Корни сокращения лежат в установленной Пекином в 1980 году политике «одна семья — один ребенок»… Власти отменили эту политику в 2016 году, заменив ее лимитом в два ребенка, но абсолютное число рождений продолжало снижаться ежегодно… Фусянь Йи, демограф из Университета Висконсина-Мэдисона… говорит: «Китай столкнулся с демографическим кризисом, который значительно превосходит воображение и китайских властей, и международного сообщества»… Некоторые экономисты полагают, что рост автоматизации сможет нейтрализовать рост расходов на оплату труда в связи с сокращением численности рабочих… Но в том, что система социальной защиты и медицинская инфраструктура страны не подготовлены к старению населения, большинство аналитиков согласны.

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Китайские власти годами стремились замедлить наступление этого момента, ослабляя политику «одна семья — один ребенок» и стимулируя семьи заводить детей. Ничто из этого не сработало. Теперь, столкнувшись с сокращением населения, наряду с долгосрочным ростом продолжительности жизни страна оказалась в демографическом кризисе, который будет иметь последствия не только для Китая и его экономики, но для всего мира…

За последние четыре десятилетия Китай превратился в экономический центр влияния и мировой производственный цех. Переход от повсеместной бедности к статусу второй экономики мира привел к росту продолжительности жизни, которая способствовала нынешнему сокращению населения… Этот тренд приближает еще одно вызывающее беспокойство событие: день, когда Китаю будет не хватать в достаточном количестве людей рабочего возраста, чтобы стимулировать тот высокоскоростной рост, сделавший страну одним из локомотивов мировой экономики…

Сможет ли правительство обеспечить широкий доступ к медицинским услугам, помощи пожилым, стабильному доходу (у пожилых.— “Ъ”) повлияет на давнишнюю уверенность в том, что Коммунистическая партия может обеспечить лучшую жизнь своему народу.

Китайское правительство на протяжении нескольких лет старалось убедить граждан рожать больше детей и тем самым сдержать надвигающийся демографический кризис из-за старения населения. Новые меры были нацелены на снижение финансового и социального бремени рождения и воспитания детей, а также на активное стимулирование рождения детей с помощью субсидий и налоговых льгот. В некоторых провинциях и городах давали денежные выплаты тем родителям, которые заводили второго или третьего ребенка. На прошлой неделе власти города Шэньчжэня объявили о финансовой поддержке для семей с тремя детьми на сумму $5 500.

Однако после десятилетий политики «одна семья — один ребенок», которая предусматривала наказание за рождение более одного ребенка, а также в условиях удорожания жизни многие пары не стремятся обзаводиться детьми…

«Цены на жилье, социальные пособия, образование, здравоохранение — вот те причины, по которым люди не могут позволить себе заводить детей»,— пишет один из пользователей Weibo, комментируя новости. «Кто вообще решается сейчас заводить детей: жилье такое дорогое, что никто не хочет даже семью создавать, даже влюбляться, не то что детей рожать»,— пишет другой.

CNN (Атланта, штат Джорджия, США)

По официальным данным, пожилые люди составляют пятую часть 1,4-миллиардного населения Китая. Число тех, кому 60 и более лет, увеличилось в прошлом году до 280 млн, что составляет 19,8% от всего населения. По сравнению с 2021 годом это увеличение числа пожилых людей на 13 млн человек.

Старение населения Китая идет по той же траектории, что и в развитых экономиках Азии. Уровень рождаемости в Японии и Южной Корее тоже рушится, населения этих стран стареют и сокращаются, и то же происходит с экономическим развитием, что создает проблемы для их правительств, вынужденных поддерживать значительное пожилое население в условиях сокращающихся трудовых резервов.

Считается, что отрицательный рост населения Китая — это естественное последствие сохранявшегося на протяжении десятилетий низкого коэффициента рождаемости. Однако вопреки этому распространенному мнению… что у Китая не отрицательный рост населения, а нулевой. За этим стоит и то, что пандемия COVID-19 за последние три года в значительной мере подавила деторождение. Например, людям, планирующим ребенка, рекомендовали не вакцинироваться от коронавируса. А тем, кто заразился, рекомендовали не зачинать ребенка в ближайшие полгода после получения отрицательного теста на COVID-19.

Кроме того, еще проявит себя эффект введения в 2021 году политики рождения третьего ребенка. Более того, в докладе XX съезда КПК прописана система мер содействия рождаемости, а это означает, что правительство в ближайшие годы будет делать больше для поощрения рождения детей. Нужно провести больше исследований, прежде чем делать вывод, что Китай действительно вступил в период отрицательного роста населения.

Подготовили Алена Миклашевская и Николай Зубов