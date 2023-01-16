Бывшему схиигумену примерили новый срок

В Бабушкинском районном суде Москвы прошли прения сторон по делу об экстремизме в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и его бывшего пресс-секретаря Всеволода Могучева, обвиняемых в размещении в интернете видеороликов, которые, по версии следствия, возбуждали в гражданах неприязнь к иудеям, католикам и мусульманам. Гособвинение запросило для бывшего священника пять лет и шесть месяцев колонии, для его соратника — пять лет. Адвокат подсудимых считает, что единственным доказательством следствия являются результаты лингвистической экспертизы, однако их нельзя считать убедительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Прения сторон по уголовному делу Николая Романова и Всеволода Могучева прошли в Бабушкинском райсуде сегодня. Заседание проводилось в закрытом режиме из-за ходатайства прокурора, который считал, что сторонники экс-схиигумена могли устроить опасные для жизни провокации.

Поводом для возбуждения уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы) стали шесть видеороликов, которые в 2019–2020 годах записал основатель Среднеуральского монастыря Сергий и которые выложил в интернет Всеволод Могучев.

Следствие считает, что они создали ОПГ, деятельность которой носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни к иудеям, католикам и мусульманам.

Адвокат подсудимых Павел Бабиков считает, что единственным доказательством виновности подсудимых были результаты лингвистической экспертизы видеороликов. «Согласно результатам экспертизы, Сергий действительно позволял себе высказывания, способные возбудить ненависть. Однако эти результаты не являются объективными, потому что в данном случае речь идет о видео с религиозной тематикой. Силовики помимо лингвистической должны были заказывать экспертизы культуролога и религиоведа»,— подчеркнул защитник. По его словам, позицию защиты подтверждают проведенные по ее инициативе экспертизы.

Гособвинение в прениях запросило для Николая Романова пять лет и шесть месяцев колонии, для Всеволода Могучева — пять лет. Павел Бабиков отметил, что с учетом решения Измайловского райсуда Москвы, который в ноябре 2021 года приговорил экс-схиигумена к трем годам и шести месяцам колонии за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду, тот может провести в колонии еще семь лет.

Подсудимые свою вину не признают и надеются на оправдательный приговор.

Последнее слово экс-схиигумену Сергию и Всеволоду Могучеву будет предоставлено 25 января. После этого суд назначит дату заседания, на котором будет вынесен приговор.

Илья Смирнов, Екатеринбург