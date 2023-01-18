Многополярное расстройство

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января подводил итоги деятельности российской дипломатии в 2022 году. Он сосредоточился на роли США в прошлых, настоящих и будущих мировых бедах, обвинив Вашингтон в подготовке «окончательного решения русского вопроса». Хотя антиамериканские выпады в последние годы не были редкостью, подобные формулировки раньше не использовались. В целом после трех часов общения главного российского дипломата с журналистами осталось впечатление, что на дипломатию, по крайней мере в урегулировании украинского кризиса, рассчитывать не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Сергея Лаврова, Запад ведет войну против России с целью «окончательного решения “русского вопроса”. Гитлер хотел окончательно решить “еврейский вопрос”»,— напомнил глава МИД РФ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ По словам Сергея Лаврова, Запад ведет войну против России с целью «окончательного решения “русского вопроса”. Гитлер хотел окончательно решить “еврейский вопрос”»,— напомнил глава МИД РФ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Нынешнюю итоговую пресс-конференцию Сергея Лаврова полезно сравнить с той, которую он давал 14 января 2022 года. До начала Россией масштабных боевых действий на территории Украины оставалось полтора месяца, и Москва, включая российский МИД, категорически отрицала свою подготовку к тому, что потом объявят как «специальная военная операция».

Та пресс-конференция господина Лаврова настораживала, но и оставляла надежду. В адрес США и Запада в целом тогда тоже было высказано немало критики. Но на тот момент Россия и Запад активно обсуждали вопрос предоставления российской стороне гарантий безопасности.

Пока переговоры продолжались, казалось, что шанс договориться есть. Хотя уже тогда Сергей Лавров предупреждал: если российские предложения о юридически обязывающих гарантиях, в том числе по поводу нерасширения НАТО, отвергнут, Москва обеспечит свою безопасность на основе предложений военных.

Год спустя российский министр уже не критикует США, а говорит о Вашингтоне как о зле вселенского масштаба: «Считаем сегодня позицию США и Запада главной проблемой, создающей трудности на всех азимутах. Курс Вашингтона на диктат в международных делах означает буквально следующее: американцам дозволено все, чего и где они захотят — хоть на другом краю Земли. Что им кажется необходимым, то и будут делать. Всем другим без американского согласия нельзя ничего предпринимать, даже в ответ на прямые угрозы безопасности, которые сами США создают на границах стран».

Масштабный украинский кризис, по словам министра, тоже является рукотворным.

«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину "по доверенности" ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — окончательного решения "русского вопроса". Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос"»,— напомнил Сергей Лавров.

Подобные характеристики в адрес Соединенных Штатов из уст главы МИД РФ еще не звучали. В нарисованной им картине сегодняшнего мира США предстали могущественным кукловодом, управляющим не только Евросоюзом, который «полностью подчинился американскому диктату», но также Австралией, Великобританией, Японией и другими странами. Впрочем, есть еще те, кто сопротивляется. Россия, само собой, одна из таких стран.

«Мы с нашими надежными партнерами, дружественными странами выстраиваем такие формы взаимодействия, которые пойдут нам на благо. На них не смогут повлиять те, кто хочет подчинить себе весь мир»,— сообщил господин Лавров. К партнерам и тем, кто не желает следовать в фарватере США, он отнес государства Азии, Африки, Латинской Америки. Министр убежден, что развивающиеся страны — Китай, Индия, Турция, Бразилия, Аргентина, Египет и другие — заинтересованы в многополярном мире, формирование которого пытаются остановить США. «Процесс формирования многополярного миропорядка будет долгим. Это займет определенную историческую эпоху. Находимся в разгаре этого процесса»,— полагает Сергей Лавров.

Разгар процесса, судя по ответу министра на вопрос «РИА Новости» о том, может ли в этом году быть остановлена силовая фаза российско-украинского конфликта, пока не предполагает прекращения боевых действий. «Не раз уже комментировали эти вопросы наши военные и президент. Он подтвердил, что у специальной военной операции есть цели, которые не выдуманы, не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами России. На Украине, как и на любой территории, граничащей с Россией, не должно быть инфраструктуры военной, которая представляет угрозу нашей стране, не должно быть гонений против наших соотечественников, которые волею судеб оказались гражданами украинского государства»,— и тут не обнадежил господин Лавров.

Он добавил, что Москва готова обсуждать «серьезные предложения» Запада, но пока они не поступили. А если и когда поступят, обсуждать следует не только Украину.

«Говорить с нами: а давайте с Украиной что-нибудь придумаем, а остальное будет наше — нет, будет нужен честный разговор»,— сказал Сергей Лавров.

Вопрос о переговорах с Киевом Москва сейчас также не рассматривает. «Сам Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский.— “Ъ”) выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно — продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством»,— напомнил глава МИДа.

Греческий журналист попросил российского министра поспорить с мнением о том, что Россия проявила не лучшие свои качества, действуя в отношении Украины так, как раньше в других частях планеты действовали те, кого она так сильно критикует. Сергей Лавров сказал, что спорить не станет, а изложит свое мнение.

«Можно сравнивать, конечно. Но мы защищали свою безопасность, потому что из Украины делали плацдарм для нападения на Россию, для подрыва наших интересов. Уже в Азовском море планировалось строительство военно-морских баз, прежде всего англосаксонских. Это серьезные вещи. И во-вторых, ну конечно же, унижение русских, которым конституция Украины гарантирует их права, неприемлемо. Они наши соотечественники, они связывают с нами защиту своих законных интересов»,— отметил министр.

Греческому журналисту, а потом и его американской коллеге из Sky News Сергей Лавров напомнил о действиях США и их союзников в разных странах — от Югославии до Ирака, Афганистана и Сирии, отметив, что Соединенные Штаты «около трехсот раз вторгались на чужую территорию».

«В большинстве случаев либо из-за того, что кого-то из американцев кто-то обидел — это регулярно происходит в Центральной Америке, в Карибском бассейне, либо целью было ликвидировать угрозы миру и безопасности»,— добавил министр. На Устав ООН, по словам господина Лаврова, США при этом не обращали внимания: они «ежедневно, ежечасно плюют» на записанный в нем ключевой принцип — принцип суверенного равенства государств.

По итогам сказанного выводилась простая формула: если США можно нарушать международное право, почему другим нельзя. Многополярным, таким образом, может быть не только мир, но и война.

Владимир Соловьев