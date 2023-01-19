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Коммерсантъ FM
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Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о госконтроле за деятельностью иностранных агентов. Осуществлять контроль будет Минюст во взаимодействии с другими органами исполнительной власти.

Документ опубликован на портале правовой информации. В положении 58 пунктов. В одном из них говорится, что задачи госконтроля — предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законов об иностранных агентах.

15 июля 2022 года был принят федеральный закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он обобщил все действовавшие нормы об иноагентах и ввел несколько новых положений. Закон вступил в силу 1 декабря того же года. Нынешнее постановление принято во исполнение этого закона.

О новых законодательных инициативах об иноагентах — в материале «Ъ» «Иноагентов удаляют из органов».

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