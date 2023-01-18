Экс-мэр Владивостока Гуменюк поставил рекорд

Ленинский райсуд Владивостока в среду, 18 января, признал бывшего градоначальника Олега Гуменюка виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн руб. и приговорил к 16 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн руб. Экс-мэр назвал свой процесс «судилищем» и пообещал добиваться оправдания. По его словам, в деле нет никаких доказательств вины кроме «клеветнических» показаний бывшего друга — местного предпринимателя Сергея Сиротина, ранее приговоренного к четырем годам колонии за передачи взяток Гуменюку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Судья Ленинского райсуда Наталья Верхотурова не стала затягивать с оглашением приговора и зачитала только резолютивную часть. Олег Гуменюк признан виновным по всем пунктам обвинения, и в качестве наказания ему назначено 16 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, 150 млн руб. штрафа и запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на 12 лет. Напомним, в прениях сторон гособвинитель запросил для экс-мэра 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн руб.

Сразу же после оглашения приговора Олег Гуменюк не сдерживал эмоции. «Судилище, вранье все это»,— крикнул он журналистам. По его словам, в деле нет ни одного доказательства вины. «В моем деле нет ни одного свидетеля кроме Сиротина Сергея. Это друг, который был 15 лет. И все телефонные звонки в моем деле, ни одного из них нет, что я совершил это деяние»,— несколько сбивчиво заявил экс-мэр. Он пообещал добиваться оправдания и намерен обжаловать приговор «везде, где только можно».

Ранее в прениях сторон Олег Гуменюк выразил уверенность, что Сиротин его оклеветал, чтобы получить минимальное наказание.

Накануне оглашения приговора семья экс-мэра даже пригласила журналистов местного информагентства в его трехэтажный дом, чтобы продемонстрировать, что Олег Гуменюк живет скромно и на честные доходы.

Экс-мэр Гуменюк обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Главный эпизод обвинения — покровительство экс-мэром ритуальному бизнесу за 31,2 млн руб.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года тот же Ленинский райсуд признал местного предпринимателя Сергея Сиротина виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 62,5 млн руб.

Это двукратная сумма взятки, которую Сиротин на протяжении с 22 декабря 2018-го по 24 февраля 2021 года передал бывшему мэру Гуменюку «за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ “Некрополь”», говорится в сообщении Ленинского райсуда. Сергей Сиротин признал вину и заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве.

Еще 6,9 млн руб., как полагает следствие, Олег Гуменюк получил в период 2016–2018 годов, когда он возглавлял ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края».

По версии обвинения, чиновник принимал и оплачивал услуги фирм взяткодателя, а также создавал условия для их победы на электронных аукционах. Взятки обвиняемый получал как деньгами, так и «услугами имущественного характера». В частности, считают следователи, предприниматель погасил долг фирмы сына Олега Гуменюка.

Согласно сообщению прокуратуры Приморья, в рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на принадлежащие Олегу Гуменюку два нежилых помещения, 1/6 доли в жилом помещении, земельный участок, жилое и нежилое здания, объект незавершенного строительства, полуприцеп, мотоцикл Harley Davidson, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Все это имущество оценивается более чем в 35 млн руб. Также арестованы наличные денежные средства, изъятые в ходе обысков, на сумму более 1 млн руб. Приговором Ленинского райсуда обеспечительные меры в виде ареста имущества сохранены.

Олег Гуменюк находится под стражей с октября 2021 года. Ранее, 18 мая того же года, он ушел в отставку с поста главы Владивостока, после того как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии по качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.

Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, а затем был избран главой города местной думой в марте 2019 года. Тогда он пользовался поддержкой губернатора Кожемяко и считался членом его команды. Когда господин Кожемяко занимал пост главы Амурской области, Олег Гуменюк возглавлял областное министерство по физической культуре и спорту.

После избрания мэром Гуменюк заявил, что не планирует повторять судьбу предшественников на посту главы Владивостока, трое из которых были осуждены за различные преступления. «Я не думаю об этом, я не собираюсь совершать ничего противоправного, пришел работать честно и открыто»,— сказал тогда градоначальник.

Однако в итоге Гуменюк получил самое жесткое наказание среди предшественников. Напомним, в 2007 году Ленинский райсуд Владивостока приговорил экс-мэра Владимира Николаева к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Мэр Владивостока в 1998–2004 годах Юрий Копылов получил два условных срока также за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. А в апреле 2019 года Тверской районный суд Москвы признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290, 291, 204, 285 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество в этом, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями), экс-мэра Игоря Пушкарева, возглавлявшего город в 2008–2017 годах. Он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. Только мэр Владивостока в 2017–2018 годах Виталий Веркеенко остался без внимания силовиков.

Алексей Чернышев, Владивосток