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Коммерсантъ FM
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МАК по зернышку склевали

Минтранс сместил Татьяну Анодину с поста

После многолетнего конфликта Минтранс решил взять под полный контроль Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сместив с поста его председателя Татьяну Анодину, которая занимала эту должность с 1991 года. На ее место назначен экс заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой. Источники “Ъ” в МАК называют действия министерства противоправными, подчеркивая, что процедура смены руководства прошла с нарушением устава. Юристы добавляют, что увольнение сотрудника в период его временной нетрудоспособности не допускается, а переворот в МАК произошел, когда Татьяна Анодина находится в больнице.

Олег Сторчевой

Олег Сторчевой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Олег Сторчевой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минтранс РФ 17 января неожиданно объявил о лишении Татьяны Анодиной поста председателя МАК, который та занимала с 1991 года. Вместо нее был назначен бывший заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой. В Минтрансе заявили, что в состоявшемся заседании Совета по авиации и использованию воздушного пространства приняли участие полномочные представители всех государств—участников соглашения МАК. Были утверждены новая редакция положения о самом совете, положения о МАК, а также пакет документов, регулирующих финансовую деятельность комитета, добавили в министерстве. В МАК ситуацию называют «противоправной».

Решение о переназначении председателя, по словам источников “Ъ”, по уставу может происходить только через кворум большинства представителей стран соглашения. Согласно заявлению МАК, комитет не организовывал встречу 17 января, а обеспечение работы совета иными лицами не предусмотрено соглашением «и не может называться сессией совета».

Собеседники “Ъ” среди руководителей и сотрудников МАК говорят, что комитет «планирует продолжать работу в штатном режиме», и считают своим председателем по-прежнему Татьяну Анодину. Ближайшее заседание совета МАК планировал провести в конце января в Москве, неясно, состоится ли оно теперь.

Татьяна Анодина

Татьяна Анодина

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Татьяна Анодина

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Между тем Татьяна Анодина сейчас находится в больнице в Москве. По словам источников “Ъ”, она в курсе произошедшего «и намерена добиваться возвращения ситуации в правовое русло». По трудовому законодательству увольнение сотрудника в период его временной нетрудоспособности не допускается, подчеркивает Илья Жарский из экспертной группы Veta.

Высокопоставленный источник “Ъ” в отрасли считает, что решению Минтранса пойти на резкий шаг и полностью подчинить МАК могла способствовать «международная обстановка», учитывая «отсутствие внимания иностранных регуляторов» и возможные рычаги давления на «партнеров из стран СНГ».

Отношения Минтранса и МАК были традиционно непростыми, но активизировался конфликт в 2015 году, после заключения комитета по итогам расследования авиакатастрофы Boeing 737 в Казани. МАК признал ее причиной конструктивные недостатки самолета и приостановил действия сертификатов на Boeing 737. Росавиация не нашла оснований для приостановки эксплуатации, после чего МАК обвинил ведомство в бездействии, влияющем на безопасность полетов. Корни конфликта, как считалось в отрасли, связаны с кризисом вокруг «Трансаэро» в 2014 году: сын Татьяны Анодиной Александр Плешаков был основным владельцем обанкротившейся авиакомпании, а сама глава МАК владела 3% акций.

В 2015 году по итогам острой фазы конфликта правительство лишило МАК части полномочий, перераспределив функции сертификации авиатехники между Росавиацией, Минтрансом и Минпромторгом. Но на практике в последующие годы функции Авиарегистра МАК и Авиарегистра РФ дублировались.

Собеседник “Ъ”, близкий к Минтрансу, называет произошедшее «логичным продолжением решения 2015 года». Он предполагает, что это было сделано в целях «гармонизации и унификации сертификационных работ в стране», так как «два существующих параллельно авиарегистра выглядели абсурдно».

Часть собеседников “Ъ” полагают, что именно сертификация «как наиболее финансово существенная» часть работы комитета стала причиной интереса властей к МАК, а также поводом переманить в структуры Росавиации оставшихся там специалистов по сертификации. Другие считают, что Минтранс был заинтересован в создании полностью подконтрольного и лояльного органа по расследованию авиапроисшествий.

В любом случае теперь МАК в действующем виде, вероятно, «утратит свой смысл» и прекратит существование, полагает директор «Инфомоста» Борис Рыбак. «Сертифицировать "новый МАК" сможет только российскую технику, и очевидно, что остальные страны—участники соглашения окончательно мигрируют в сферу влияния регуляторов ЕС и США, в том числе в части расследований происшествий»,— сказал он.

Айгуль Абдуллина

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