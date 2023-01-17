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Коммерсантъ FM
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СМИ: Renault и Nissan близки к завершению переговоров о реструктуризации альянса

Правление Nissan дало согласие на заключение сделки с Renault по реструктуризации альянса двух автоконцернов. В ближайшие дни представители компаний должны завершить переговоры, а само соглашение может быть подписано уже 26 января. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили Le Figaro, Bloomberg и японская газета «Иомиури симбун». Официально об изменениях в структуре альянса может быть объявлено в начале февраля.

Nissan добивается, чтобы Renault пообещала снизить свою долю в японской компании с 43% до 15%. Такой же пакет акций в Renault удерживает сейчас сама Nissan. Французское правительство, владеющее 15,01% акций Renault, уже заявляло, что поддержит это желание японской компании.

Кроме того, японский производитель добивается от французской стороны письменного обязательства не продавать третьим лицам технологии, связанные с производством автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. У партнеров по альянсу равные права интеллектуальной собственности на эти технологии. Но Renault, намеренная перейти в будущем на выпуск только электромобилей, хотела продать бизнес, связанный с автомобилями с ДВС, китайской Geely. Nissan выступает против этой сделки.

Наконец, в рамках переговоров сторонам еще предстоит определиться с масштабами инвестиций в бизнес друг друга, в частности в производство электромобилей. Renault в ноябре прошлого года заявила, что планирует выделить этот бизнес в отдельную компанию и провести в будущем ее IPO. Французский концерн надеется, что оценочная капитализация нового подразделения составит €10 млрд. Однако во многом эта оценка будет зависеть от размера инвестиций Nissan.

Кирилл Сарханянц

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